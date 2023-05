Đầu Tư Bất Động Sản Huyện Nhà Bè Cần Lưu Ý Gì?

[Video Đánh giá BĐS khu vực] Bất động sản huyện Nhà Bè còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai, đã và đang thu hút các nhà đầu tư, phát triển địa ốc. Trong phần kết của chuỗi video Đánh giá khu vực Nhà Bè, chuyên gia của Batdongsan.com.vn đưa ra những khuyến nghị dành cho người mua, nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường này.

Với người mua nhà để ở, nhà đất Nhà Bè được đánh giá là lựa chọn an cư phù hợp với mức giá mềm và môi trường sống nhiều mảng xanh. Bạn có thể lựa chọn mua chung cư Nhà Bè để an cư hoặc mua ở rồi vài năm bán chuyển nhượng lại sau khi các quy hoạch giao thông dần hoàn thiện. Nếu muốn có không gian rộng rãi hơn và ở trong một khu đô thị thì có thể chọn mua nhà phố, nhà riêng. Lưu ý là, tuy bạn có thể dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm hay các tỉnh thành lân cận như Long An, Đồng Nai thông qua các trục đường chính Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương… nhưng khoảng cách di chuyển vẫn khá xa, không nhiều tiện ích, kẹt xe nhiều ở các trục Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh và đôi khi có triều cường.