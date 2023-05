Đầu tư BĐS Long An, nhà liền thổ vẫn là kênh chủ lực

Bất động sản Long An có gì “hot”

Bàn về tiềm năng của thị trường Long An thông qua Có hẹn với chuyên gia BĐS chủ đề “Đầu tư loại hình gì và tài chính ra sao cho hiệu quả tại Long An”, ông Tạ Trung Kiên, Giám đốc Công ty CP Phát triển Wowhome nhận định, tọa lạc tại cửa ngõ giao thương giữa TP.HCM và Tây Nam Bộ, vị trí chiến lược kết nối TP.HCM với đồng bằng sông Cửu Long giúp Long An đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư. Từ TP.HCM đến Long An chỉ khoảng 100km, di chuyển nhanh chóng, thuận lợi. Địa phương này còn sở hữu nhiều sông lớn như Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, phù hợp phát triển BĐS cao cấp ven sông, dòng sản phẩm khan hiếm tại TP.HCM và được giới đầu tư đang rất ưa chuộng ở các thị trường vệ tinh.

Ngoài ra, Long An đang được hưởng lợi lớn từ các công trình giao thông mở rộng của TP.HCM. Riêng quý 2/2022 tỉnh sẽ khởi công 5 dự án giao thông kết nối TP.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Giai đoạn 2025, Long An tiếp tục thực hiện ba công trình trọng điểm và chương trình đột phá giao thông với 7 công trình kết nối liên vùng, góp phần phát triển kinh tế Long An. Điều này cũng tạo nên cơn sốt thu hút đầu tư, đưa Long An trở thành một trong những điểm nóng trên thị trường BĐS của phía Nam.

Đồng quan điểm, ông Mạc Chánh Phát, TGĐ Công ty CP BĐS Điền Phát nhận định, Long An đang chuyển mình thành trung tâm logistic. Tỉnh hiện có nhiều dự án đầu tư mới, tuy khá âm thầm nhưng cuối năm 2021 đến nay, Long An đón rất nhiều tin vui. Hai dự án lớn với tổng vốn đầu tư lên đến 8.000 tỷ đồng là KCN Tandoland quy mô 250ha tại huyện Bến Lức và KCN Lộc Giang 466ha tại huyện Đức Hòa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Lotte Eco Logis cũng triển khai dự án nhà xưởng 79.142m2, CocaCola đầu tư nhà máy với tổng vốn hơn 136 triệu đô la Mỹ hay Alibaba đầu tư hệ thống kho vận diện tích 110.000m2 đều tại Bến Lức. Tập đoàn Aeon Mall cũng đã quyết định đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại Long An. Tập đoàn Nam Long đang hợp tác với Tập đoàn Giáo dục Khai Sáng đầu tư trường Emasi quy mô 6ha nằm trong khu đô thị Waterpoint. Dự kiến đây là hệ thống trường nội trú liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế đầu tiên tại Long An, khi hoạt động sẽ góp phần nâng tầm cho ngành giáo dục địa phương.

Tính đến nay Long An đang sở hữu 35 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp. Tỉnh cũng đang quy hoạch khu kinh tế 3.200ha xoay quanh cảng quốc tế Long An và danh mục 16 dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, năm 2021 Long An đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI và được kỳ vọng sẽ giữ vững “phong độ” thu hút vốn FDI trong năm 2022.

Đầu tư gì tại Long An thời điểm này

Nắm bắt cơ hội đầu tư tại thị trường Long An ra sao, các chuyên gia cho rằng, đất nền và nhà liền thổ vẫn sẽ là sản phẩm đầu tư chủ lực của thị trường này hiện tại. Ông Mạc Chánh Phát nhận định, Long An hiện có khá nhiều CĐT lớn đang phát triển các dự án quy mô với loại hình BĐS chính vẫn là đất nền, nhà phố và biệt thự. Long An cớ ưu thế quỹ đất đa dạng, giá thành rẻ, phù hợp để phát triển các sản phẩm nhà liền thổ. Thực tế những năm qua, địa phương này cũng là thị trường cung cấp chính nguồn cung đất nền, nhà phố và biệt thự giá “mềm” thay thế cho TP.HCM nói riêng và nhu cầu mua ở các tỉnh lân cận nói chung.

“Thời gian qua Long An dần xuất hiện các dự án cao tầng với tầm giá hấp dẫn, chỉ từ 19-20 triệu/m2. Tuy nhiên chủ lực của thị trường này vẫn đang là đất nền, nhà phố và biệt thự. Nhà liền thổ Long An chất lượng ngày càng nâng cao, giá lại hấp dẫn, tầm trung bình từ 6 -12 tỷ đồng/căn biệt thự/nhà phố cao cấp và khoảng trên 20 tỷ đồng căn biệt thự hạng sang, so với tầm giá 10 -50 tỷ đồng của Đồng Nai, Bình Dương, Long An giàu lợi thế cạnh tranh hơn hẵn. Tuy nhiên địa phương đang trên đà tăng tốc về kinh tế và sự bùng nổ của làn sóng công nghiệp, khả năng trong ngắn hạn, giá nhà liền thổ Long An sẽ không còn “mềm”, nhà đầu tư lên tận dụng thời điểm hiện nay để mua các sản phẩm tốt”, ông Mạc Chánh Phát nhận định.

Ông Tạ Trung Kiên cho rằng, còn rất nhiều tiềm năng để nhà đầu tư khai thác tại thị trường Long An. Tuy nhiên nhu cầu của thị trường đang thay đổi, xu hướng mua BĐS dần hướng về các dự án, các khu đô thị quy hoạch bài bản, tiện ích hoàn thiện thay vì sản phẩm rời rạc. Vậy nên nếu muốn sở hữu BĐS tại Long An, nhà đầu tư có thể tham khảo các dự án khu đô thị kiểu mẫu đang được triển khai bởi những CĐT lớn như Nam Long Group với KĐT Waterpoint, Thắng Lợi Group với KĐT Sol City, Cát Tường Group với KĐT Cát Tường Phú Sinh… những KĐT này được quy hoạch chỉn chu, hoàn thiện từ hạ tầng đến dịch vụ, tiện ích và quan trọng là pháp lý minh bạch. Khi đầu tư vào các dự án đã được triển khai bài bản về hạ tầng, xây dựng đồng bộ thì chắc chắn sẽ có tiềm năng giá trị lớn.

Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên, cần thận trọng với đầu tư đất nền và đất nền tự do. Hiện nay Long An đang có những biến động lớn về quy hoạch sử dụng đất, nhiều doanh nghiệp lớn đang đổ về đây để triển khai các dự án quy mô vậy nên trước khi mua BĐS, người mua cần khảo sát quy hoạch khu đất trước khi xuống tiền, chọn lựa sản phẩm và doanh nghiệp đồng hành uy tín để tránh rủi ro. Nên mua các dự án có quy hoạch 1/500 và kiểm tra hạ tầng lâu dài của khu vực cũng như dự án. Với đất tự do, chỉ mua sản phẩm đã đầy đủ pháp lý.

Thông tin chi tiết, mời bạn đọc xem video dưới đây:

Phương Uyên