Đầu tư nhà cho thuê, không còn “ngon ăn”

Thực hư "chiêu" mua nhà cho thuê lại của chủ đầu tư

Trong thời “mèo nhiều mỡ ít” như hiện nay, để bán được sản phẩm, các chủ đầu tư nhất là ở các dự án hạng sang phải tung vô số thể loại khuyến mãi, hỗ trợ để tăng thanh khoản. Hình thức cam kết thuê lại căn hộ vừa mua của khách hàng với giá cao được xem là giải pháp xử lý nhà ở tồn đọng mang lại hiệu quả tích cực được nhiều chủ đầu tư áp dụng. Đây là một trong những chiêu kinh doanh cao tay khi mà thực tế hiện nay, nếu người mua phân khúc bình dân chủ yếu mua để ở thì phân khúc hạng sang vẫn là do giới có tiền mua để đầu tư hoặt chờ thời điểm tốt bung ra bán lại. Thay vì mua xong bỏ không và chịu phí tu bổ, bảo trì hàng năm, bỏ tiền mua những dự án mà chủ đầu tư cam kết có thể cho thuê lại với giá cao rõ ràng là có lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không phải lúc nào phương thức làm ăn này cũng mang lợi cho chủ nhà.

Một chuyên gia BĐS nhận định, việc chủ đầu tư cam kết thuê lại căn hộ trong năm đầu với giá cao cũng tương tự như ngân hàng cho vay ưu đãi lãi suất 6% nhưng chỉ trong 3 tháng đầu sau đó thả nổi. Thực chất đây cũng chỉ là một chiêu giảm giá. Nhiều chủ đầu tư chấp nhận ký cam kết thuê lại căn hộ với giá cao 1.000 USD/tháng trong vòng 1 năm nhưng thực chất thời gian đó không hề có khách thuê. Chấp nhận chịu thiệt số tiền đó trong 1 năm vẫn tốt hơn giảm giá trực tiếp tổng số tiền đó trên giá bán.

Lý do cho việc ký cam kết cho thuê lại chịu thua lỗ trên là vì nó có thể gây hiệu ứng tâm lý rằng căn hộ thuộc dự án đó có thể cho thuê được với mức giá 1.000 USD/tháng dù con số thực trên thị trường có thể chỉ 700-800 USD/tháng, đó là chưa kể con số này còn tiếp tục giảm xuống khi căn hộ xuống cấp và nguồn cung mới trên thị trường không ngừng gia tăng. Đây là một hình thức khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ và khách hàng nhầm tưởng về giá trị của BĐS mà mình đã đầu tư.

Đầu tư nhà cho thuê hiện không mang lại nhiều lợi nhuận như các kênh đầu tư khác

(Ảnh minh họa)

Lợi nhuận cho thuê có thực sự tốt hơn các kênh khác?

Không hẳn lúc nào đầu tư căn hộ cho thuê cũng mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư như những cam kết của doanh nghiệp. Chị Thúy Vi chủ sở hữu một căn hộ hiện đang cho thuê tại quận 7 chia sẻ, thấy lãi suất thấp, gửi tiết kiệm không mấy có lời nên gia đình chị rút ra hơn 3 tỷ mua nhà, chủ đầu tư cam kết sẽ cho thuê lại với mức giá cao nhưng rồi chỉ cho thuê được với giá 700 USD/tháng. Theo giải thích từ chủ đầu tư là do thị trường cho thuê đang khó khăn, kinh tế ảnh hưởng lên cho thuê khó, thời gian sau sẽ khá hơn. Sau hơn 1 năm tính lại, chị nhận thấy so với lãi suất gửi ngân hàng, căn hộ không chỉ không sinh lãi mà còn bị hớ khá nhiều. Không kiếm được khách thuê dài hạn, căn hộ chỉ có khách nước ngoài thuê ngắn hạn theo tháng nên có nhiều tháng nhà bỏ không, gia đình phải chịu tiền duy tu bảo dưỡng, chưa kể các khoản chi phí khác. Cuối cùng so ra còn không có lãi bằng gửi ngân hàng, điều này khác với toan tính ban đầu của các chủ dự án, rằng việc cho thuê sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng gửi tiền ngân hàng.

Hiện nay, khi lãi suất ngân hàng giảm, chứng khoán khôi phục nhưng biến động liên tục, đầu tư địa ốc cho thuê được đánh giá là ổn định và an toàn hơn. Dù không cho thuê được giá cao thì vẫn đảm bảo tài sản cố định không bị xê dịch, mất mát nhiều do biến động thị trường. Thực chất, trong tương lai, kinh doanh căn hộ cho thuê có thực mang lại nguồn lợi lớn hay không thì chưa dám khẳng định nhưng với sự ảm đạm của thị trường cho thuê hiện tại, căn hộ cho thuê, nhất là hạng sang rất khó có lãi cao.

Tương lai sẽ có lời?

Đối với các dự án cao cấp, đối tượng khách thuê hướng đến thường là giới kinh doanh hay các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đây là đối tượng có đủ lượng tài chính để thuê một căn hộ hạng sang giá từ 1000-1500 USD/tháng. Khách thuê trong nước cũng có nhưng cơ bản không nhiều và chủ yếu nhắm đến các sản phẩm tầm trung.

Có nhiều quan điểm cho rằng do kinh tế khó khăn nên căn hộ cho thuê hiện tại hoạt động không tốt, tuy nhiên Việt Nam đang trong thời mở cửa, khách quốc tế và doanh nhân đến nước ta thời gian tới khi kinh tế ổn định hơn sẽ chỉ có tăng chứ không giảm, nguồn cầu tương lai sẽ ngày một dồi dào hơn.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, thời gian gần đây các doanh nghiệp quốc tế ở Việt Nam có xu hướng mua nhà cố định làm nơi ở cho nhân sự nước ngoài công tác tạm thời đã làm mất đi một lượng khách thuê vãng lai khá lớn. Trong tương lai, khi người nước ngoài được phép mua nhà ở Việt Nam, những doanh nhân làm việc lâu dài cũng không có ý định đi thuê mà sẽ mua đứt nhà ở sẽ tiết kiệm hơn. Khách thuê ngoại quốc sẽ vì vậy mà càng ngày càng ít. Đây không phải là những vấn đề của tương lai xa vì chỉ 1-2 năm nữa những chính sách trên sẽ thành thực.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là đầu tư căn hộ cho thuê sẽ không thể kiếm lời. BĐS luôn là kênh đầu tư lý tưởng, mang lại lợi nhuận cao và cũng khá an toàn. Vấn đề là nhà đầu tư nên cân nhắc thời điểm thích hợp để xuống tiền đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp với mình. Đầu tư nhà cho thuê sẽ sinh lời nhưng bắt buộc phải kiên trì trong thời gian dài. Nếu nhà đầu tư là người dư dả về tài chính, chấp nhận mất nhiều thời gian để thu hồi lợi nhuận thì nên xuống tiền mua nhà để cho thuê vào thời điểm hiện tại khi giá BĐS đang ở giá trị thực. Còn đối với những nhà đầu tư muốn thu hồi vốn nhanh chóng thì không nên đi theo xu hướng mua căn hộ rồi cho thuê lại trong bối cảnh thị trường hiện nay khi thị phần cho thuê chưa thoát khó khăn, việc kiếm lời ngay lúc này là rất khó thực hiện.

* Báo cáo thị trường này dành riêng cho các khách hàng, đối tác của Batdongsan.com.vn.

Phương Uyên