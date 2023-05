Đầu tư vào căn hộ cao cấp: Có còn cơ hội?

Căn hộ nhiều tỷ đìu hiu

Theo thông tin từ giới kinh doanh địa ốc, thị trường căn hộ cao cấp đối mặt với rất nhiều khó khăn trong năm 2010 và sẽ cả trong năm 2011, dù mức giá không còn “trên trời” như trong giai đoạn “vàng son” của thị trường căn hộ cao cấp (năm 2007 và nửa đầu 2008). Cứ 3 tháng một lần, chủ đầu tư các dự án (DA) lại công bố tăng giá bán. Biện pháp này khiến thị trường liên tục lên cơn sốt. Thực chất, vào những thời điểm đó giá căn hộ cao cấp chỉ là giá ảo.

Còn tại thời điểm này, thị trường căn hộ loại này đang rơi vào cảnh đìu hiu. Theo thống kê của VietRees, tại TP. HCM, nhiều DA căn hộ cao cấp chỉ bán được 30 – 40% so với kế hoạch dù đã điều chỉnh giá ở mức thấp. Sức mua của thị trường tiếp tục ảm đạm, tỷ lệ giao dịch ở mức rất thấp. Tại Hà Nội, tình hình cũng diễn ra tương tự. Điển hình như DA căn hộ cao cấp Indochina Plaza Hà Nội ở 239 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, do Indochina Land làm chủ đầu tư có tổng số 390 căn hộ, được mở bán chính thức từ cuối năm 2009. Mặc dù giá rao bán chỉ từ 51 – 59 triệu đồng/m2 với nhiều chương trình ưu đãi nhưng đến nay, số căn hộ đã được bán chỉ chiếm 60% tổng số căn hộ của DA. Để chào bán, tiếp thị những căn hộ cao cấp này đã có đến ba đơn vị lần lượt triển khai (Savills, Knight Frank, CBRE Việt Nam) nhưng không thu được kết quả như kỳ vọng. Điều đó phần nào cho thấy “sức ì” của thị trường những căn hộ cao cấp tại Hà Nội.

Trong tháng 11 vừa qua, Cty CP FLC (các cổ đông chính là Cty Luật SmiC, Ngân hàng BIDV, Cty Đầu tư tài chính Ninh Bắc, Cty Đầu tư tổng hợp Hà Nội) thông báo kế hoạch mở bán căn hộ đợt 3 của DA FLC Landmark Tower trên đường Lê Đức Thọ, huyện Từ Liêm với mức giá 28 triệu đồng/m2. Đây là giá bán không thay đổi so với lần thứ hai. Tuy nhiên, việc FLC Landmark Tower giữ nguyên giá bán thực chất là đã giảm giá so với lần trước vì ở thời điểm hiện tại giá vàng, giá USD, giá vật liệu xây dựng đã tăng rất mạnh.

Vẫn còn cơ hội nhưng…

Để tăng doanh số bán hàng, nhiều chủ đầu tư đã áp dụng các hình thức: Chia sản phẩm thành nhiều cấp độ giá nhằm tăng mức đáp ứng cho nhiều nhóm đối tượng khách mua; giảm giá căn hộ; khuyến mãi quà tặng; bảo đảm tỷ giá tiền Việt/USD không tăng; tăng chiết khấu bán hàng… Dù vậy, những nỗ lực của các chủ đầu tư và các nhà môi giới đã không thể cứu vãn được thị trường căn hộ, đặc biệt là khi giá vàng và USD tiếp tục lên cao. Việc khuyến mại, giảm giá bán chỉ là một giải pháp tình thế, không thể làm thay đổi được cục diện. Một số “cò” DA cho biết, giá căn hộ cao cấp sang tay đã hạ xuống so với giá chủ đầu tư bán ra do có nhiều người mua nhà đầu tư nhưng kẹt vốn trả ngân hàng đã chịu bán với giá thấp so với giá mua ban đầu từ 500.000 – 1.000.000đ/m2. Một “cò” cũng tiết lộ, trong quý 1-2010 đã môi giới thành công 15 căn hộ, nhưng từ quý 3 đến nay không thể bán được căn hộ nào.

Nhiều chuyên gia kinh doanh bất động sản nhận định, các căn hộ cao cấp sẽ tiếp tục khó khăn trong năm 2011 vì đến thời điểm này, hàng loạt DA căn hộ đã thực hiện xong phần hầm, móng và chuyển sang giai đoạn thi công phần thân dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011. Ngay nửa cuối năm 2010 cũng đã có khoảng 10.000 căn hộ mới đã gia nhập thị trường Hà Nội, nâng tổng số căn hộ mới bán ra trên thị trường lên con số 20.000 căn hộ, trong đó có, 45% căn hộ có giá bán trên 1.100 USD/m2.

Trước tình trạng căn hộ chung cư cao cấp rơi vào trạng thái “đóng băng”, nhiều nhà đầu tư đã “bỏ của chạy lấy người”, chấp nhận bán lỗ đến 2% giá đã “ôm” vào ban đầu. Tuy vậy, một số nhà đầu tư dày dạn lại có quan điểm ngược lại. Họ cho rằng, khi nào thị trường khó khăn nhất với nhiều người sẽ mở ra cơ hội cho một số ít người khôn ngoan và dũng cảm. Một nhà đầu tư bật mí: “Vấn đề cốt lõi là phải biết mua và bán đúng thời điểm. Nói thì rất dễ nhưng không phải ai cũng biết đâu là thời điểm thích hợp. Theo tôi, nếu thấy chưa đủ “trình” thì nên tránh xa các căn hộ cao cấp. Dù sao đầu tư vào thị trường căn hộ có giá trung bình sẽ an toàn hơn…”.

(Theo PLXH)