Đầu tư vào thị trường BĐS sinh lời hơn gửi tiền ngân hàng

Điển hình nhất là các hình thức khuyến mãi (tặng quà, tặng xe, tặng nội thất…), hoặc thay đổi tiến độ thanh toán theo hướng chia thành nhiều đợt, kéo dài và không tính lãi suất, thậm chí nếu thanh toán trước tiến độ sẽ được chiết khấu thêm %.

Ông Phạm Thành Hưng

Hiện nay, nhiều dự án ở Hà Nội đang chào bán ở mức giá khá thấp so với năm 2010, nhưng vẫn còn khá cao so với 2008, và đặc biệt so với các tỉnh, thành khác như Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng… Điều này có thể được lý giải là do quan hệ cung cầu của thị trường Hà Nội vẫn chưa đạt tới cân bằng. Vì vậy, mức độ nhạy cảm về giá thấp hơn so với các thị trường khu vực phía Nam.

Nhiều chuyên gia cho rằng, mức giá trong thời điểm này đã chạm gốc. Nhưng chạm gốc hay chưa thì cũng còn tùy từng dự án, có những dự án đã bán dưới giá "gốc"- là mức giá được chủ đầu tư công bố lần đầu tiên, thậm chí dưới cả giá thành – là tổng mức chi phí cấu thành sản phẩm.

Thời điểm này, nếu muốn mua bất động sản, nhà đầu tư nên phân tích về giá cả và phương thức thanh toán đối với từng dự án cụ thể, so sánh với nhu cầu và năng lực tài chính của mình để đưa ra quyết định.

Nếu khách hàng đang có một lượng tiền nhàn rỗi và đang tích lũy dưới hình thức gửi tiết kiệm (lãi suất 13%/năm), khi chủ đầu tư đưa ra hình thức chiết khấu dòng tiền với tỷ lệ khoảng 2%/tháng cho phần thanh toán trước tiến độ, thì khách hàng sẽ được hưởng lãi suất lên tới gần 24/%/năm, cao hơn nhiều so với gửi tiền.

(Theo KTĐT)