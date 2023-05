Để khu đô thị hạng sang cũng dành cho người thu nhập thấp

Để chốn an cư an toàn cho người dân được giải quyết, việc thực hiện xã hội hoá cải tạo chung cư cũ sẽ do cơ quan quản lý thực hiện…chính là một trong những nội dung được nêu ra của Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành về Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Vụ Kinh tế, Văn phòng Chính phủ, ông Phương Huỳnh Vũ Quốc Phương tại Hội thảo về các Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản do Hiệp hội bất động sản Tp.Hồ Chí Minh (HoREA) tổ chức hồi cuối tuần qua, đã cho biết lý do của việc Chính phủ đưa ra quy định phải có 20% quỹ đất tại các dự án BĐS dành cho nhà ở xã hội (NOXH). Câu trả lời đó chính là nguyên lý, mọi người dân đều phải ở chung với nhau.

Vẫn có cả người nghèo và người giàu trong cùng một khu đô thị. Người dân thuộc mảnh đất có dự án BĐS được triển khai sau khi được bồi thường đền bù sẽ di chuyển ra chỗ khác nhưng người dân sẽ phải được hưởng chung khi hạ tầng cơ sở đó được xây dựng lại và tốt hơn.

Ông Phương khẳng định, “Chúng ta làm chính sách cho tổng thể đất nước, trước hết phải nhìn những người bị tổn thương nhất là người nghèo” và khi triển khai dự án BĐS, doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm.

Quỹ đất 20% dành cho NOXH không còn ở trong vành đai 3 tại Hà Nội và phải có hạ tầng một khi khu vực NOXH được đưa ra ngoại ô. Bởi vậy, nguyên tắc gắn diện tích 20% đất dành cho NOXH cũng đã và đang được chính quyền Hà Nội áp dụng xuyên suốt dự án BĐS.



Để người nghèo cũng như người giàu đều được hưởng hạ tầng như nhau, 20% quỹ đất

sẽ phải được dành cho NOXH tại các dự án BĐS

Các địa phương sẽ phải báo cáo lên Chính phủ nếu dự án BĐS không thể bố trí đủ 20% diện tích đất dành cho NOXH, trong trường hợp này có thể bù chỗ khác hoặc nộp tiền. Đơn cử như Mũi Né (Bình Thuận) là điển hình cho việc việc không bố trí được diện tích đất 20% cho NOXH.

Cũng theo ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, Chính phủ đang có chủ trương xã hội hóa trong việc cải tạo chung cư cũ, giao việc thực hiện cho các cấp chính quyền địa phương. Việc trực tiếp thoả thuận với người dân về việc xây mới, sửa chữa hay cải tạo chung cư cũ thay vì do Nhà nước trực tiếp thực hiện thì nay sẽ được giao cho các doanh nghiệp BĐS.

Để thỏa thuận về phương án xử lý chung cư cũ, người dân cũng có thể tự tìm nhà thầu cho mình nhưng chính quyền sẽ phải cưỡng chế nếu không đạt được thoả thuận trong vòng 1 năm.

Riêng với 2 TP là Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh, việc quy hoạch phải được trình lên Thủ tướng Chính phủ. Chiều cao của các công trình nội đô cũng đã được Thủ tướng cho phép tăng lên, ngay cả ở những khu vực di tích.

Theo một chủ đầu tư BĐS, chính sách tín dụng ưu đã cho người mua căn nhà đầu tiên cũng cần được Nhà nước đưa ra và áp dụng như nhiều nước khác trên thế giới.

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS, Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trọng Ninh, cho biết, trong ưu đãi đối với người được mua NOXH cũng đã đưa ra cơ chế ưu đãi đối với người mua căn nhà đầu tiên. Theo đó, những người có nhà ở diện tích dưới 10m2/người hoặc không có nhà ở sẽ là những người thuộc diện được xét mua NOXH.

Chủ tịch HoREA, ông Lê Hoàng Châu cũng đề nghị, không chỉ nên có duy nhất ngân hàng như hiện tại mà nên có thêm sự tham gia chủ thể là công ty bảo hiểm trong việc bảo lãnh các dự án BĐS hình thành trong tương lai. Bởi có quá rủi ro không khi ngân hàng vừa thực hiện bảo lãnh lại vừa cho người mua nhà cùng chủ đầu tư vay?

Theo thông tin từ phía Đại diện Bộ Xây dựng, chủ thể bảo lãnh cũng được các nhà làm luật đưa ra khi xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đó là các tổ chức tín dụng, bao gồm cả công ty tài chính, công ty bảo hiểm và ngân hàng. Mặc dù vậy, nghiệp vụ bảo lãnh này lại chỉ có ngân hàng thương mại được thực hiện khi Luật ban hành.

Đại diện Bộ Xây dựng cũng cho hay: “Ban soạn thảo đã tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc khi nước này thành lập một Tổng công ty bảo lãnh nhà ở cho người mua nhà trong tương lai, vốn điều lệ 5.000 tỷ won. Ban soạn thảo đã đề xuất với Chính phủ đưa Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh này, nhưng không được chấp thuận”.

Mô hình ngân hàng bảo lãnh cũng chính là ngân hàng cho vay đang được Tp.HCM đang thực hiện rất thành công. HoREA cho biết, nguy cơ rủi ro cũng không đáng lo ngại bởi ngân hàng làm rất chặt chẽ.