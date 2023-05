Điểm mặt một số khu vực mới nổi của BĐS phía Nam

Các chuyên gia nhận định, đối với các thị trường này sẽ không chịu nhiều áp lực như thị trường bất động sản Tp.HCM, do có lợi thế mặt bằng giá thấp, tỉ suất lợi nhuận trên vốn cao, quy hoạch tốt, các khu đô thị mới được quy hoạch bài bản nên vẫn giữ nguyên lợi thế là nơi đầu tư ưa chuộng của những nhà đầu tư nhỏ hoặc những người có nguồn tài chính tự có, muốn cất vào bất động sản cho an toàn.

Căn hộ cao cấp Cantavil, quận II, Tp.HCM

Bất động sản Bình Dương: Hấp dẫn các nhà đầu tư

Sau sự kiện động thổ xây dựng Trung tâm hành chính – chính trị tập trung tại Thành phố mới Bình Dương trong năm 2010, đến nay một số công trình đã hoàn thành đưa vào hoạt động cùng hàng loạt các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị đón nhận những công dân đầu tiên của thành phố. Điều này thúc đẩy thị trường bất động sản Bình Dương tiếp tục hấp dẫn trong thời gian tới. Bình Dương luôn là tỉnh duy trì sức hút mạnh mẽ các nhà đầu tư thông qua những con số tiêu thụ ấn tượng do các “đại gia” trên thị trường bất động sản Bình Dương như Becamex IJC, BCC… làm chủ đầu tư. Theo nhận định của các chuyên gia, thành quả này là kết quả tất yếu của quá trình đầu tư quy hoạch bài bản, chuyên nghiệp và quy mô của Bình Dương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp kết nối giao thông thuận tiện với các tỉnh, thành lân cận. Điều đó đã thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với chính quyền địa phương trong chiến lược quy hoạch và phát triển kinh tế của tỉnh đã được chuẩn bị cách đây hơn một thập niên. Cùng với nhiều công trình khác, dự án Trung tâm hội nghị – sự kiện Lucky Square đã đi vào hoạt động phục vụ cộng đồng tại trung tâm thành phố mới. Các dự án cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khu đô thị, biệt thự sinh thái vẫn được thi công theo đúng tiến độ và luôn là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư. Có thể kể đến một số dự án tiêu biểu nổi bật tại Thành phố mới Bình Dương như: Dự án phố Gold Town với thiết kế kinh doanh kết hợp ở hoàn hảo, căn hộ chuyên gia IJC Aroma từng ngày vươn cao góp phần thể hiện vóc dáng của thành phố trẻ đầy sức sống và thân thiện với môi trường, biệt thự “triệu đô” Sunflower dành cho giới thượng lưu, hay tại Mỹ Phước dự án The Green River với những biệt thự, nhà vườn thơ mộng ven sông… đã được rất nhiều khách hàng lựa chọn.

Được nhận định là sẽ có “sóng” trong năm 2011, Thành phố mới Bình Dương đang dần chinh phục những nhà đầu tư khó tính nhất bởi không chỉ sở hữu vị trí đắc địa tại Bình Dương, mà còn vì những những dịch vụ tiện ích xã hội hàng đầu được tạo dựng mà chưa từng có thành phố nào làm được. Chỉ riêng trong năm 2010, công trình then chốt của tỉnh là Trung tâm hành chính – chính trị tập trung 20 ha, đã được khởi công xây dựng, bên cạnh đó là các đại công trình như trường Đại học Quốc tế Miền Đông rộng 26 ha, quy mô đào tạo 24 ngàn sinh viên sẽ tuyển sinh tháng 9-2011, khu công nghệ cao Mapletree 75 ha, trường Quốc tế Kinderworld, khu phức hợp thể thao, công viên nhạc nước đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng làm nức lòng không chỉ người dân địa phương và tạo được niềm tin đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với nhiều dịch vụ tiện ích xã hội đã và đang được khẩn trương xây dựng cùng sự đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng theo một lộ trình đã lên kế hoạch chi tiết, hoàn hảo, Thành phố mới Bình Dương đang hiện rõ sự phát triển vượt bậc từng ngày. Đây cũng sẽ là thành phố đầy tiềm năng dành cho những nhà đầu tư chiến lược, có tầm nhìn dài hạn, cơ hội “vàng” cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

Thị trường bất động sản Đồng Nai: Sẽ phát triển mạnh

Thị trường bất động sản Đồng Nai sẽ phát triển mạnh vì có nhiều tiềm năng và triển vọng. Nhu cầu mua bất động sản sẽ tăng trong 2 – 3 năm tới, đặc biệt là đất nền dự án. Đó là những nhận địn từ Công ty Nghiên cứu và Tư vấn bất động sản VietRees khi nghiên cứu về thị trường bất động sản Đồng Nai và dự báo về thị trường trong những năm tới.

Tổng cầu bất động sản nhà ở và đầu tư nói chung tại Đồng Nai chiếm khoảng 18% trên tổng thể 4 tỉnh thành là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo khảo sát của Công ty này thì bất động sản tại đây đang thu hút được khách mua từ những tỉnh thành khác, thu hút khoảng 10% tổng cầu từ thành phố Hồ Chí Minh, xếp sau Bình Dương 23%.

Công ty này nhận định, trong những năm tới thị trường bất động sản Đồng Nai sẽ phát triển mạnh vì có tiềm năng và triển vọng rất lớn, thu hút được nhiều khách hàng và nhà đầu tư. Thị trường sẽ phát triển mạnh mẽ trong dài hạn và giá sẽ tăng lên cao. Lý do là Đồng Nai sẽ được phát triển cơ sở hạ tầng tốt, sân bay Quốc tế Long Thành sẽ được xây dựng, có đường cao tốc. Trong đó, khu vực Nhơn Trạch sẽ là tâm điểm của thị trường. Trong số các loại hình bất động sản, thì đất nền được quan tâm mua nhiều nhất tại đây, chiếm tới 88%. Tuy nhiên, so với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu thì nhu cầu thực về bất động sản tại Đồng Nai lại có phần thấp hơn do thị trường còn trong giai đoạn đầu và giá còn ở mức thấp.

Thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu: Đang dần phục hồi

Bà Rịa – Vũng Tàu đang phát triển các căn hộ chung cư với giá cho người có thu nhập trung bình (Ảnh: K.V)

Dù thị trường bất động sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu chưa có chuyển biến rõ nét, nhưng các công ty địa ốc vẫn kỳ vọng không khí giao dịch sẽ không rơi vào tình trạng kém sôi động như năm 2010. Đầu năm nay, Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở màn cho thị trường địa ốc địa phương này bằng việc chào bán đợt II Dự án căn hộ tại Lô B Chung cư Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở phường 3, thành phố Vũng Tàu, với số lượng khách hàng đăng ký mua khá đông. Tương tự, Dự án cao ốc OSC Land tại số 110 đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc OSC khởi công xây dựng năm ngoái cũng đang thu hút khá nhiều khách hàng, nhất là những khách hàng có nhu cầu nghỉ dưỡng đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Năm 2010, dù giao dịch trầm lắng, nhưng nhiều dự án bất động sản vẫn tiếp tục triển khai, do vậy nguồn cung trong năm 2011 sẽ dồi dào. Ngoài hai dự án trên, rất nhiều dự án bất động sản khác tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nhất là bất động sản du lịch, đang tiếp tục chào bán. Trong khi phân khúc căn hộ chung cư đang trầm lắng, đất nền liên kế và biệt thự trong các dự án chưa thực sự khởi sắc, thì gần đây, nhiều nhà đầu tư đổ xô đi mua đất ở các khu vực vùng ven của thành phố Vũng Tàu thuộc các phường 10, 11, 12. Thực tế cho thấy, những năm qua thị trường bất động sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu có sự phát triển không cân xứng, thiên về sản phẩm nhà ở cao cấp, trong khi phần lớn nhu cầu về nhà ở xuất phát từ nhóm người có thu nhập trung bình. Theo các chuyên gia, thời gian tới, những chủ đầu tư biết khai thác phân khúc thị trường này sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn./.

(Theo ĐCSVN)