Diễn biến nào cho thị trường bất động sản 3 tháng cuối năm?

Đánh giá mới đây về tác động của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đối với thị trường BĐS Việt Nam, Hội môi giới cho biết, đợt dịch lần 4 khiến hầu hết các dự án BĐS đang triển khai trên cả nước phải dừng xây dựng, thi công vì lệnh giãn cách và đứt gẫy chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu và thiết bị. Những dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư không thể triển khai vì cơ quan chính quyền các tỉnh thành cũng phải tập trung chống dịch làm nguồn cung trên thị trường vốn dĩ đã thiếu hụt không có cơ hội để cải thiện. Hoạt động giao dịch mua – bán BĐS cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì không thể tiến hành gặp gỡ, trao đổi, giao nhận sản phẩm hay công chứng giao dịch trong khi nhà đất vốn là loại hàng hóa đặc biệt, giá trị cao phải qua rất nhiều khâu kiểm nghiệm, pháp lý khi phát sinh giao dịch.

Báo cáo quý 3/2021 của Hội Môi giới BĐS Việt Nam cũng cho thấy, tổng lượng sản phẩm chào bán trên thị trường cả nước trong quý 3/2021 đạt 35.852 sản phẩm, giao dịch đạt 16.647 sản phẩm, tương đương tỷ lệ hấp thụ 40,9%. Trong đó, phân khúc nhà ở chung cư số lượng lớn nhất với 7.120 sản phẩm (chiếm 48,6%), tiếp theo là đất nền 5.349 sản phẩm (chiếm 36,5%) và nhà ở thấp tầng 2.178 sản phẩm (chiếm 14,9%). Trong kỳ, toàn bộ nguồn cung trên thị trường đa phần hàng tồn từ các quý trước trước. Lượng cung cũng như dự án mới rất hạn chế và không có dấu hiện cải thiện và gần như thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Nhìn nhận về thị trường 3 tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch VARS cho rằng, trong tháng 10/2021 nhiều thành phố lớn và nhiều địa phương trên cả nước hoàn thành cơ bản tiêm vaccine, cùng với việc sàng lọc cách ly người lây nhiễm COVID 19. Điều này sẽ tạo ra nhiều khu vùng xanh an toàn. Đây cũng là lúc các địa phương gỡ dần các biện pháp hạn chế chống dịch; đồng thời kích hoạt trở lại các hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế trong bối cảnh bình thường mới, trong đó có thị trường giao dịch BĐS.

Thị trường BĐS được nhận định còn đối mặt nhiều khó khăn và khó phục hồi ngay trong quý 4/2021. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, ông Đính cho biết, nguồn cung trên thị trường không có nhiều cải thiện, các dự án đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư (số lượng là rất lớn) chắc chắn vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn chưa thể tham gia thị trường ngay trong thời điểm cuối năm. Nguồn cung đất nền trên thị trường phần lớn không nằm ở các dự án được phê duyệt quy hoạch mà chủ yếu ở các dự án đấu giá của địa phương và dự án tự phát của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Số lượng nguồn cung trên toàn thị trường đạt ngưỡng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và sẽ khó tăng mạnh trong 3 tháng tới. Sự khan hiếm nguồn cung cộng với thuế đất, giá nguyên vật liệu, thiết bị, chi phí nhân công gia tăng có thể khiến giá nhà đất tiếp tục đà tăng trong trong thời gian tới.

Bàn về khả năng hấp thụ của thị trường, ông Đính cho rằng, dù giao dịch sẽ có chuyển biến nhưng với những dự án không điều chỉnh mà vẫn giữ mức giá bán cao như đầu quý 2/2021 chắc chắn sẽ có tỷ lệ hấp thụ thấp. Trong 3 tháng cuối năm, các doanh nghiệp phát triển BĐS và các nhà thầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 có thể hồi phục sức khỏe trở lại trạng thái bình thường khoảng 50%. Nhiều doanh nghiệp dịch vụ, môi giới nhà đất đang thực sự suy yếu, chưa thể hồi phục hoạt động ngay trong quý 4/2021 và lượng doanh nghiệp có thể phục hồi ước đạt khoảng 30%. Tuy nhiên thị trường cũng sẽ đón nhận số doanh nghiệp mới gia nhập.

Ngoài ra, khách hàng có nhu cầu mua nhà, phục hồi và phát sinh nhu cầu sẽ tăng so với quý 3 nhưng ở mức không cao trong quý 4/2021, ước đạt 30% lực cầu mua nhà so cùng kỳ các năm 2018, 2019. Thị trường BĐS ở những địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bình Thuận, Long An, Phú Quốc có khả năng sẽ sớm sôi động trở lại.

Phương Uyên