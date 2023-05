Điều gì khiến BĐS Việt Nam hút nhà đầu tư nước ngoài?

Hội nghị quy tụ hơn 40 nhà đầu tư, luật sư quốc tế cùng khoảng 60 chuyên gia tham dự. Đây là sự kiện dành cho các nhà quản lý cấp cao trong lĩnh vực bất động sản nhằm trao đổi về triển vọng thị trường và đầu tư bất động sản hai chiều Việt – Mỹ trong năm 2018. Hội nghị cũng là cơ hội kết nối đầu tư, hợp tác giữa các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản của cả hai quốc gia.

Tại hội nghị, các diễn giả đều chung nhận định năm 2018 sẽ tiếp tục là một năm thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào Việt Nam. Điều này thể hiện ở mức tăng trưởng GDP ổn định cùng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Đáng chú ý, theo công bố mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2018, có gần 4 tỷ USD đổ vào bất động sản. Các lĩnh vực như bất động sản cho thuê, bất động sản nhà ở (khu đô thị) và bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng đang là mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Tập đoàn CEN Group cho rằng, sức hút của thị trường bất động sản Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài nằm ở chính sách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài của chính phủ như chính sách ưu đãi về thuế, đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam cũng tích cực đàm phán ký kết FTA với các quốc gia phát triển nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng như CP-TPP, FTA VN-EU…

Hội nghị xúc tiến đầu tư bất động sản Việt – Mỹ 2018 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 27/3

Ông Hưng cũng nhấn mạnh, tốc độ đô thị hóa nhanh và sự phát triển của cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và Tp.HCM đã hỗ trợ trực tiếp cho việc phát triển đô thị và thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, sự hình thành của Quỹ tín thác đầu tư bất động sản REIT và sự phát triển tốt của thị trường chứng khoán Việt Nam là nguồn lực thúc đẩy thị trường bất động sản nói chung và nhà đầu tư nói riêng, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, bà Liễu Nguyễn, đại diện Hiệp Hội BĐS Mỹ (National Association of Realtors®, NAR) cho rằng, bên cạnh những thuận lợi, các nhà đầu tư nước ngoài khi đến Việt Nam vẫn gặp một số trở ngại nhất định như các quy định của luật pháp chưa thực sự rõ ràng, thị trường thiếu sự minh bạch thông tin và một trở ngại khác nhà đầu tư gặp phải là việc không tường tận ngôn ngữ, văn hóa nước sở tại.

Trước những băn khoăn đó, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Đại Việt Group cho rằng, so với trước đây, thị trường bất động sản Việt Nam đã cởi mở hơn rất nhiều và thị trường này luôn trong “tâm thế” rộng cửa đón các nhà đầu tư. Các quy định của luật pháp ngày càng được hoàn thiện, rất nhiều đơn vị như các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này luôn sẵn sãng hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài về mặt thông tin, luật pháp, chính sách.

Theo ông Quốc Anh, để quá trình đầu tư tại Việt Nam diễn ra thuận lợi, các nhà đầu tư nước ngoài khi đến Việt Nam nên tuân thủ các quy định của pháp luật và tham khảo các nguồn thông tin chính thống đáng tin cậy. Ở Việt Nam hiện có nhiều nguồn thông tin trực tuyến để tham khảo và tìm hiểu. Trong đó, Batdongsan.com.vn – kênh thông tin bất động sản có lượng truy cấp lớn nhất Đông Nam Á là một nguồn uy tín để tham khảo về vấn đề giá cả, xu hướng thị trường.

Các nhà đầu tư đến từ Mỹ cho hay, bất động sản Mỹ là một thị trường đầy tiềm năng. Báo cáo hàng tháng của Hiệp Hội BĐS Mỹ (National Association of Realtors®, NAR) cho thấy, doanh số bán nhà tại Mỹ trong năm 2016 đã tăng cao trong gần 10 năm trở lại. Trong vòng một năm, người nước ngoài đã chi 153 tỷ USD để mua 284.455 bất động sản tại Mỹ.

Đại diện Hiệp Hội Bất động sản Mỹ (National Association of Realtors®, NAR) cho biết, có nhiều lý do để các nhà đầu tư chọn bất động sản Mỹ là kênh đầu tư như sự an toàn của đồng đô la, xu hướng định cư tại Mỹ của người nước ngoài ngày một tăng cao. Đặc biệt, chính phủ Mỹ luôn đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ nhằm thu hút dòng tiền đầu tư từ các quốc gia khác như người mua bất động sản có quyền sở hữu hoàn toàn bất động sản đó (không phải là quyền sử dụng đất 100 năm như một số nước khác). Ngoài ra, Mỹ cho phép bất kỳ người nào trên thế giới đều có quyền mua và sở hữu nhà với giá cả, quyền lợi và luật lệ ngang bằng với người bản xứ.

Cũng tại hội nghị, nhiều dự án bất động sản tại Mỹ như Silicon Valley, Orange Country, District 1, Hyatt Centric… đã được giới thiệu và quảng bá đến các nhà đầu tư Việt Nam.

Thúy An