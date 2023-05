Đỏ mắt chờ sổ đỏ chung cư!

Mặc dù, Nghị định 71 (thay thế Nghị định 90) quy định rõ ràng chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (gọi tắt là giấy chứng nhận) và bàn giao các giấy tờ khác có liên quan đến nhà ở cho bên mua trong tối đa là 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua, trừ trường hợp bên mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận. Ngay cả trường hợp hợp đồng không nói rõ bên nào phải thực hiện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, thì nghĩa vụ đương nhiên vẫn thuộc về chủ đầu tư (bên bán nhà).

Tuy nhiên tại Hà Nội, trong số hàng trăm toà chung cư đang đi vào sử dụng thì số chung cư đã có sổ đỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc không có sổ đỏ đang khiến cho khách hàng mua nhà gặp nhiều rắc rối như muốn chuyển nhượng cũng chỉ được thông qua hình thức công chứng uỷ quyền trông nom, sử dụng và quản lý căn hộ tại phòng công chứng và để làm được tất cả những thủ tục đó đều phải nhờ đến chủ đầu tiên của căn hộ. Vì vậy việc sang nhượng rất bất tiện. Đặc biệt, trong trường hợp khách hàng muốn đặt sổ đỏ để vay tiền ngân hàng cũng không được….

Theo phản ánh của Nguyễn Hồng Hạnh (chung cư 101 Láng Hạ), chị bỏ ra hơn 4 tỉ đồng để mua căn hộ này từ mấy năm nay nhưng hiện tại vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

“Nhiều khi tôi muốn vay tiền ngân hàng nhưng do không có sổ đỏ nên đành chịu. Thậm chí, trong trường hợp muốn bán, nếu có sổ đỏ tôi chắc chắn giá bán sẽ cao hơn nhiều so với chung cư chưa có sổ. Việc chậm trễ cấp sổ của chủ đầu tư đang khiến nhiều khách hàng chịu thiệt thòi” chị Hạnh nói.

Hay trường hợp anh Đỗ Việt Dũng mua căn hộ thuộc dự án The Manor và nhận nhà được 3 năm nay, mặc dù đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư là Công ty Bitexco và nhiều lần kiến nghị lãnh đạo doanh nghiệp này nhưng anh Dũng vẫn chưa biết khi nào thì căn nhà của anh được cấp sổ đỏ.

Để lý giải cho sự chậm trễ, nhiều chủ đầu tư đưa ra các lý do chính đáng như thủ tục đã hoàn tất đang chờ cơ quan cấp sổ, tuy nhiên theo tìm hiểu phóng viên lý do này không hề thoả đáng mà nguyên nhân chính lại xuất phát từ phía chủ đầu tư. Cụ thể là tại một số dự án, do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, xây sai mật độ xây dựng, chiều cao, mặt bằng… Việc hồ sơ chưa đạt, chưa đủ phải chờ bổ sung dẫn đến tình trạng chậm tiến độ.

Thậm chí, còn xảy ra hiện tượng, ở một số chung cư chủ đầu tư đã nhận được sổ đỏ nhưng đã cố tình không thực hiện việc chia tách sổ bởi họ đang sử dụng sổ đỏ tại các ngân hàng để vay tiền kinh doanh vì vậy các chủ căn hộ vẫn tiếp tục phải chờ đợi vô thời hạn.

Ông Bùi Tuấn Anh – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cầu Giấy cho biết: Từ đầu năm 2010 đến nay quận đã cấp được 1.000 trường hợp đối với các căn hộ chung cư. Còn những trường hợp chưa được cấp sổ đỏ, nguyên nhân thuộc về những vướng mắc của chủ đầu tư dự án chưa tập hợp đầy đủ hồ sơ, kê khai thiếu đầy đủ và chưa thực hiện hết các nghĩa vụ đối với Nhà nước…

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng HN cho biết, Có một nguyên tắc trong giao dịch giữa người mua nhà và chủ đầu tư là khi khách hàng mua nhà, thì phải được đảm bảo về quyền sở hữu của họ. Không thể chấp nhận chuyện bỏ tiền túi ra mua sản phẩm nhưng lại chỉ có phần cốt mà không có hồn. Chủ đầu tư thu lợi nhuận từ việc bán nhà thì phải có trách nhiệm với khách hàng. Đây là giao dịch dân sự giữa chủ đầu tư và người mua nhà.

Trong trường hợp chủ đầu tư né tránh, không thực hiện đúng các cam kết và trách nhiệm của mình, người mua nhà hoàn toàn có quyền khởi kiện chủ đầu tư ra tòa.

(Theo VnMedia)