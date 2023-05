Đô thị Kiến An (Hải Phòng): Đầu tư chưa theo kịp tốc độ phát triển

Chưa thay đổi căn bản

“Diện mạo có nhiều đổi khác nhưng chưa có thay đổi căn bản”,đây là ý kiến của Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Vũ Văn Kiền tại cuộc làm việc với quận về thực hiện nhiệm vụ “Năm Đô thị và an toàn giao thông 2012” của thành phố. Phó bí thư Quận ủy Nguyễn Gia Khánh cũng đồng tình: “Quả vậy, bộ mặt đô thị Kiến An vẫn cũ!”. Hiện nay, đối chiếu với yêu cầu, tiêu chí phát triển, đô thị Kiến An còn nhiều hạn chế.

Một góc TP Hải Phòng nhìn từ trên cao.

“Tiếng là quận, đô thị đấy, nhưng vẫn là làng xã thôi”- Đó là lời phàn nàn của nhiều người dân ở những phường vốn là các xã trước đây như Đồng Hòa, Nam Sơn, Văn Đẩu,… Quả vậy, Kiến An sau 18 năm trở thành quận nhưng còn nhiều tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước, mặt đường lồi lõm, thường bị ngập úng vào mùa mưa, khi triều cường.

Nhiều phường chưa có trụ sở mới, vẫn phải làm việc ở trụ sở cũ như: khu Đường Đỏ (phường Văn Đẩu), khu dân cư số 5 (phường Quán Trữ). Trụ sở UBND phường Đồng Hoà xây dựng cách đây 32 năm, hiện xuống cấp, nằm dưới hành lang lưới điện cao thế, nhưng chưa được sửa chữa. Nguyên nhân nào khiến đô thị quận chậm phát triển.?

Đầu tư chưa theo kịp tốc độ phát triển

Việc đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn quận Kiến An chậm so với dự báo phát triển. Trong 5 năm (2006 – 2010), tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn quận là hơn 2500 tỷ đồng. Số dự án, công trình lớn có thể làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị, tạo động lực phát triển cho quận rất hiếm. Chỉ có thể kể ra vài dự án Trường đại học Hải Phòng, Công viên rừng Thiên Văn và một số dự án nâng cấp, mở rộng các đường Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, đường 355…Trên địa bàn quận, chưa có thêm những tuyến đường xây dựng mới, trong khi đó, việc chỉnh trang đô thị cũ chậm thực hiện.

Đường Trường Chinh (Kiến An) thường xuyên bị lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán.

Hệ thống thoát nhiều năm chưa được nạo vét, cải tạo, thường xảy ra ngập úng, như: các đường Trường Chinh, Trần Tất Văn…Công tác quy hoạch chưa thực sự đi trước một bước. Hiện quận mới có quy hoạch chi tiết 1/2000, các phường chưa có quy hoạch 1/500. Việc triển khai xây dựng các đồ án quy hoạch chưa đồng bộ cùng việc phân bổ nguồn vốn đầu tư. Điều này có thể thấy ở quy hoạch Công viên rừng Thiên Văn, sau gần 10 năm được phê duyệt, hiện dự án mới có dự án thành phần là dự án hạ tầng kỹ thuật công viên rừng được triển khai. Công tác quản lý quy hoạch chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển đô thị.

Bên cạnh đó là tình trạng xây dựng vi phạm chỉ giới, lấn chiếm đất nông nghiệp, hành lang an toàn các công trình hạ tầng hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, việc phân công quản lý về đô thị còn chồng chéo, làm giảm hiệu quả sử dụng, khai thác. Theo phân cấp hiện nay, một tuyến đường có nhiều đơn vị quản lý khác nhau, ngành Giao thông quản lý lòng đường, Công ty Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng quản lý vỉa hè, như ở tuyến đường Trường Chinh, Phan Đăng Lưu,….

Điều này ảnh hưởng đến sự phối hợp thực hiện duy tu bảo trì và nhất là chưa khai thác hiệu quả tuyến đường xây mới. Làm thế nào để quận Kiến An sớm khắc phục tình trạng đô thị xuống cấp, sớm có diện mạo mới, tương xứng với lợi thế, tiềm năng?

Đẩy mạnh quy hoạch và thu hút đầu tư

Chủ tịch UBND quận Kiến An Trần Văn Quý cho biết: Đẩy mạnh quy hoạch đô thị và thu hút đầu tư được chọn là giải pháp để quận sớm khắc phục tình trạng đô thị chậm phát triển hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của quận thực hiện “Năm Đô thị và an toàn giao thông- 2012”. Quận thực hiện điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị; xây dựng quy hoạch quỹ đất ven đường dự án nối quốc lộ 5, quốc lộ 10.

Xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát khi triển khai thực thi quy hoạch, bảo đảm khung hạ tầng kỹ thuật đi trước. Đồng thời, quận tiếp tục làm tốt việc bảo trì, quản lý, khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có, đẩy nhanh việc thu hút đầu tư, hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Phối hợp với đơn vị chức năng hoàn thành các thủ tục để triển khai dự án cầu Niệm 2 trong quý 2 năm nay; Tổ chức giải phóng mặt bằng, giải quyết nút “cổ chai” trên đường Phan Đăng Lưu.

Để khắc phục những bất cập trong phân cấp quản lý đô thị hiện nay, quận xác định chủ trương “linh hoạt trách nhiệm quản lý”; chủ động phối hợp các ngành chức năng lập lại trật tự ATGT trên tuyến đường có lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông đông như đường Trần Nhân Tông, Phan Đăng Lưu, Hoàng Quốc Việt.

Về thoát nước và vệ sinh môi trường, quận phối hợp cơ quan chuyên ngành, sử dụng phương tiện cơ giới nạo vét bùn, chống tắc nghẽn toàn tuyến thoát nước đường Trường Chinh, Trần Tất Văn… xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng quản lý trật tự đường hè; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Với những kết quả đạt được trong năm 2011, hy vọng sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển đô thị Kiến An trong những năm tới. Tuy nhiên, quận rất cần cơ chế quản lý và đầu tư hợp lý để những lợi thế của địa phương không chỉ dừng lại ở “tiềm năng”.

Quận có 43 đường phố chính, 473 ngõ, ngách; trong đó có 130 ngõ có mặt cắt ngang trung bình dưới 3 m với tổng chiều dài 15,7km chưa được nâng cấp cải tạo. Đáng chú ý, đến thời điểm này toàn bộ ngõ trên địa bàn quận chưa có hệ thống thoát nước.

