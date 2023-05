Đô thị nghìn tỷ bị bỏ hoang: Vì đâu nên nỗi?

Tình trạng nhà hoang đang gây nhức nhối dư luận

Không đểm xuể các đô thị bị bỏ hoang

Nằm tại trung tâm quận Hà Đông, khu đô thị mới Văn Phú đã hoàn thành và chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho người dân gần 2 năm nay. Tuy nhiên, bao trùm đô thị này là không khí lạnh lẽo, nhiều ngôi nhà biệt thự, liền kề đã được sơn bả đẹp lộng lẫy nhưng bên trong cầu thang rêu mốc, cỏ dại mọc đầy. Tính cho đến thời điểm hiện tại, trên toàn dự án này chỉ có lác đác vài chục hộ dân đến sinh sống tại đây. Tại dọc tuyến đường chính dẫn vào dự án, một vài căn nhà đã có người hoàn thiện đẹp đẽ, một số căn nhà cho thuê mở văn phòng bất động sản, cafe, bán vật liệu xây dựng. Rẽ vào các đường nhỏ bên trong, cả một dãy nhà 20-30 căn mới chỉ có 1,2 nhà có người dân sinh sống.

Các dãy nhà hoang tại khu đô thị Văn Phú

Theo bác Ngọc Dũng – người dân sống trong khu đô thị Văn Phú cho biết, gia đình họ đã chuyển đến sinh sống ở đây được 1 năm nhưng cuộc sống rất vất vả, thời gian đầu Ban quản lý chỉ cấp cho mỗi nhà 4 khối nước sạch sinh hoạt, còn lại các hộ phải dùng nước giếng khoan. Điện người dân cũng phải mua mức giá cắt cổ. Mới đây, nước sạch đã có nhưng chất lượng nước rất bẩn, nhiều cạn vì vậy không thể sử dụng.

Bên trong các căn nhà, cầu thang mốc rêu…

Không những thế, Bác Dũng cho biết, “ nhiều người dân đang sống ở đây rất lo ngại đến vấn đề an ninh, an toàn. Nổi lên, nạn trộm cắp vặt thường xuyên diễn ra trong đó nhiều gia đình bị mất tài sản … Buổi tối đêm, nhìn cả dãy nhà hoang vu không có bóng người chúng tôi cũng sợ, nhưng cũng không biết làm thế nào, nhà ai bảo nhau cửa đóng then cài. Như nhà tôi, tôi phải mua tôn bịt kín các cửa sắt thậm chí những kẽ hở nhỏ mà trộm có thể lợi dụng để đột nhập”.

Khu đất này vốn được quy hoạch để xây trường nhưng bị bỏ hoang

Nằm ngay cạnh Đại Lộ Thăng Long, đã khởi công từ hàng chục năm nay và hiện đã có một tòa nhà CT5B 19 tầng đi vào sử dụng và ba căn liền kề đã có người chuyển đến sinh sống, nhưng Khu nhà ở Mễ Trì Thượng của CTCP Kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội (Hanhud) làm chủ đầu tư vẫn là một khu dân cư nhếch nhác, chắp vá. Việc hạ tầng thiếu đồng bộ, không có sự kết nối với các dự án và khu dân cư lân cận kiến khu đô thị nằm gần trung tâm Thủ đô này như một “ốc đảo” biệt lập.

Khu nhà liền kề tại khu đô thị Mễ Trì Thượng bị bỏ hoang từ nhiều năm nay

Bác Vinh Thắng -một dân cư tòa nhà CT5B cho biết, nhiều khi muốn đi dạo bộ hay đưa trẻ con xuống sân chơi cũng không biết đứng ở đâu. Bên cạnh tòa nhà CT5B là hai tòa chung cư 9 tầng nằm trong dự án, một xây xong đã lâu, một xây xong phần thô nhưng bỏ hoang cả năm nay không thấy động tĩnh gì, điều này đang gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến bộ mặt của cả khu nhà ở và sinh hoạt của người dân.

Hay như khu đô thị Vân Canh của Tập đoàn HUD được thiết kế đồng bộ, hiện đại và nằm sát với Khu đô thị Mỹ Đình 1 và 2 nên vẫn được ví như Khu đô thị Mỹ Đình thứ 3. Tuy nhiên, khu đô thị này vẫn là một ốc đảo với toàn nhà đã hoàn thiện bị bỏ hoang do dự án chưa có sự kết nối hạ tầng.

Hiện dự án Vân Canh chỉ có một lối vào duy nhất là đường Phương Canh, rộng chưa đến 10 m và bị xuống cấp khá nghiêm trọng. Trong khi đó, mọi kết nối của dự án này với những dự án lân cận vẫn chỉ là những tuyến đường cụt nằm chờ đấu nối đã bị cỏ phủ um tùm.

Nguyên nhân vì đâu?

Một người dân sinh sống cạnh khu đô thị Vân Canh cho biết, phần lớn biệt thự, nhà liền kề tại khu đô thị này đã được hoàn thiện, chỉ chờ người đến ở. Tuy nhiên, không người mua nhà nào tại dự án này muốn chuyển đến sinh sống, vì dự án hầu như chưa có sự kết nối hạ tầng với các dự án khác. Việc dự án được kết nối hạ tầng, sẽ khiến cuộc sống của người dân gặp vô số khó khăn, đặc biệt là chuyện học hành của con cái. Chính vì thiếu sự kết nối hạ tầng, nên khách hàng không dám đến sinh sống tại khu đô thị này.

(Theo VnMedia)