Doanh nghiệp BĐS “đói” vốn, khơi thông nguồn vốn bằng cách nào?

Thị trường bất động sản đang đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức do vấn đề thiếu vốn gây ra. Một số nhà thầu lớn cho biết rất nhiều chủ đầu tư bất động sản, kể cả các tập đoàn lớn đã xin giãn tiến độ thanh toán từ 3 tháng lên tới 5, 6 tháng do thiếu vốn. Khoảng 30 – 40% các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, xây lắp đang nợ đọng lẫn nhau với số tiền khoảng 60.000 tỷ đồng. Không có vốn, thị trường bất động sản đang thiếu nguồn cung trầm trọng , đặc biệt là các nguồn cung phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, khiến giá tăng cao. Những dự án đang có nguồn hàng tung ra thị trường thì không có dòng tiền nên tốc độ triển khai chậm lại, kéo theo việc xoay dòng tiền cũng chậm theo, trong khi áp lực lãi vay ngày càng lớn. Mọi kênh tiếp cận vốn của doanh nghiệp đều đang gặp khó do Nhà nước kiểm soát tín dụng ngân hàng , trái phiếu. Ngoài ra, cổ phiếu, nguồn vốn từ khách hàng đều bị tắc nghẽn khiến doanh nghiệp bị bủa vây trong vô vàn khó khăn.