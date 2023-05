Doanh nghiệp địa ốc lạc quan vào năm 2014

Ấp ủ kế hoạch ra hàng

Năm nay, Công ty Tấc Đất Tấc Vàng chọn ngày mùng 10 Tháng Giêng (9/2) để khai Xuân. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tấc Đất Tấc Vàng, đến thời điểm này, Công ty đang chuẩn bị kế hoạch chào bán sản phẩm Dự án [email protected] tại Bình Dương.

Theo kế hoạch, ngày 20/2 tới, Bình Dương sẽ chính thức khánh thành Trung tâm Hành chính tập trung tại Thành phố mới Bình Dương, đồng thời chính thức dời trụ sở làm việc của các ban, ngành về đây. Thị trường bất động sản Bình Dương dự báo sẽ có chuyển biến tốt trong năm con Ngựa này.

Tại HimLam Land, theo ông Ngô Quang Phúc, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị, Công ty đang khá bộn bề với nhiều kế hoạch kinh doanh sắp tới. Đầu tháng 3 tới, Him Lam sẽ tiếp tục mở bán block còn lại của Dự án Hyco4 ở Bình Thạnh, chào bán giai đoạn 2 của Dự án Him Lam Riverside ở quận 7 và đặc biệt, đầu quý II-2014, sẽ “trình làng” Dự án Khu căn hộ Him Lam Chợ Lớn tại quận 6.

Hàng loạt doanh nghiệp địa ốc khác cũng đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch để tung hàng ra thị trường sau tháng Giêng. Đầu tháng 3, Công ty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn sẽ chính thức công bố ra thị trường một dự án căn hộ có quy mô 1.300 căn hộ ở quận 12, Tp.HCM dành cho đối tượng khách hàng có mức thu nhập trung bình thấp. Công ty Địa ốc Hưng Thịnh cũng cho biết, sắp tới, sẽ đẩy mạnh ra thị trường dòng sản phẩm căn hộ 8X.

Cụ thể, đầu năm, Hưng Thịnh sẽ khởi động xây dựng và chào bán ra thị trường Dự án Nguyễn Quyền 2 ở quận Tân Phú. Công ty Đất Xanh đang tăng tốc đầu tư xây dựng Dự án Sunview Town ở quận Thủ Đức và chuẩn bị mở bán giai đoạn 2.

Theo ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh, chiến lược kinh doanh của Đất Xanh từ năm 2014 – 2016 sẽ tập trung phát triển các dự án căn hộ theo mô hình khu đô thị nhỏ có diện tích từ 10 – 20 héc-ta.

Cụ thể, trong năm 2014, Đất Xanh sẽ khởi công 2 dự án kiểu này tại Tp.HCM với tên gọi Đất Xanh City. Tương tự, CTCP Đầu tư Phúc Khang đang chuẩn bị chào bán một dự án đất nền tại khu Nhơn Trạch (Đồng Nai); Công ty Bất động sản Thắng Lợi cũng tiết lộ, ngày 2/3 tới sẽ chính thức công bố chào bán một dự án đất nền ở Long An…

Niềm tin vào thị trường

Theo ông Trần Văn Thành, Tổng giám đốc CTCP Nhà Việt Nam, hiện vẫn chưa thể đoán định được mức độ khởi sắc của thị trường bất động sản trong năm 2014, bởi theo quy luật hàng năm, đầu tháng 3 là thời điểm chính sách mới liên quan đến thị trường mới được ban hành.

“Mức độ khởi sắc của thị trường còn phụ thuộc vào chính sách. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh thực tế của nền kinh tế như lạm phát đươc kiềm chế, chứng khoán phục hồi, lãi suất thấp, ngoại tệ, vàng khá ổn định, đồng thời các chính sách mới liên quan đến bất động sản như mở rộng cho Việt kiều và người nước ngoài được mua nhà…, tôi tin rằng, bức tranh tranh của thị trường bất động sản năm 2014 chắc chắn sẽ bớt xám hơn năm 2013”, ông Thành nhận định.

Nhận định về thị trường BĐS năm 2014, hầu hết các doanh nghiệp địa ốc đều có cái nhìn lạc quan hơn. Cơ sở để các doanh nghiệp đặt niềm tin vào sự phục hồi của thị trường địa ốc xuất phát từ bức tranh kinh tế chung và sự phục hồi khá rõ nét của thị trường cuối năm 2013. Suốt 9 tháng của năm 2013, hầu như không có nhiều doanh nghiệp khởi công hay động thổ dự án, tuy nhiên, bước sang quý III – 2013, hàng loạt dự án đã chính thức được khởi công như Lexington Residence của Công ty Nova Land ở quận 2; First Home HCMC của An Phú – NHO JSC ở quận 12 và Dự án chung cư Linh Trung ở quận Thủ Đức…

Ông Lương Trí Thìn cho biết, "Thị trường bất động sản trong năm 2014 sẽ vẫn tiếp tục khó khăn, nhưng mức độ khó khăn sẽ giảm khoảng 60 – 70% so với năm trước”.

Theo ông Thìn, thị trường đang xuất hiện nhiều yếu tố cơ bản cho thấy sự phục hồi. Nguồn cung tiền bắt đầu được khôi phục, các ngân hàng đã quay trở lại cho khách hàng vay mua nhà, cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư vay vốn để thực hiện dự án… Những yếu tố này có vai trò tích cực trong việc tháo gỡ những khó khăn, góp phần tạo nên sức sống mới cho thị trường BĐS trong năm tới.