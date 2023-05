Doanh nghiệp địa ốc "nghiến răng" đấu giá BĐS

Luật sư Vũ Kiếm Quang – Giám đốc Công ty Cổ phần Đấu giá Lạc Việt: Tăng tính thẩm định tài sản Từ trước tới nay, mức giá mà chủ tài sản hoặc chủ đầu tư đưa ra thường là giá cứng. Ở thời điểm thị trường sôi động thì đó có thể là giá thật, còn tới lúc thị trường nguội lạnh, giá đó lại chưa chắc đã là giá thật (giá mà người mua có thể mua được). Do vậy, phải đưa sản phẩm địa ốc ra đấu giá để khách hàng có thể trả giá đúng tính chất của thị trường – tính minh bạch về giá. Điểm thứ hai, phải có tính minh bạch về tài sản mới tránh được tình trạng tài sản "ảo" vốn tồn tại từ lâu trên thị trường. Nếu tài sản bán qua sàn thì sẽ được thẩm định một lần tại sàn giao dịch BĐS đó. Sàn lại tiếp tục mời công ty đấu giá vào bán. Công ty đấu giá sẽ tiếp tục thẩm định lại tài sản đó xem có đáp ứng đủ điều kiện về pháp luật để giao dịch hay không. Do vậy, sẽ loại trừ được tất cả các loại tài sản "ảo", tài sản "ma" vốn dĩ gây nhiễu trên thị trường từ lâu. Ông Phan Thành Mai – Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam: Tạo được động lực tốt trong việc bán hàng Hình thức đấu giá BĐS là một hình thức mới được quy định tại Nghị định 71 và Thông tư 16 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên trong thời gian qua, việc sử dụng phương thức này còn hạn chế: chỉ chủ yếu sử dụng trong các vấn đề liên quan đến phát mại tài sản, bán tài sản của các cơ quan tổ chức nhà nước mà chưa áp dụng vào thị trường nhà ở, nhà ở thương mại. Hình thức này lần đầu tiên đã được đưa vào phiên chợ giao dịch BĐS của Hiệp hội BĐS Việt Nam. Đây là điểm rất mới và tạo được động lực tốt trong việc bán hàng. Tuy nhiên, vì liên quan đến đấu giá, nên phải đặc biệt lưu ý tới tính pháp lý. Bộ Tài chính đã có một số Thông tư hướng dẫn liên quan tới công tác bán đấu giá. Khi sản phẩm đó đầy đủ cơ sở pháp luật, đủ chức năng để đưa ra thị trường thì chủ đầu tư ủy quyền cho một công ty có chức năng đấu giá và đủ điều kiện pháp lý thực hiện việc này để tiến hành quá trình bán đấu giá. Điều 64. Đấu giá BĐS – Luật Kinh doanh BĐS 1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ đấu giá BĐS phải thành lập DN hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ BĐS theo quy định của pháp luật… Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới BĐS; khi kinh doanh dịch vụ định giá BĐS phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá BĐS; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới BĐS, nếu có dịch vụ định giá BĐS thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá BĐS. 2. Đấu giá BĐS phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. 3. Hình thức đấu giá BĐS bao gồm: trực tiếp bằng lời nói; bỏ phiếu; hình thức khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. 4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá BĐS phải công bố công khai, đầy đủ, chính xác thông tin về BĐS trong bản niêm yết đấu giá do tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng BĐS cung cấp. 5. Hình thức, nội dung đấu giá BĐS, quyền và nghĩa vụ của các bên, giá dịch vụ đấu giá BĐS do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 6. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá BĐS chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 7. Việc đấu giá BĐS phải theo quy định của Luật này và pháp luật về đấu giá.