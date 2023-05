Doanh nghiệp muốn "kích" BĐS cần phải thật lòng

Cú hích hạ lãi suất

Lãi suất cho vay hiện đã được hệ thống NHTM hạ dần về mức 13%-14%/năm. Đó là chưa kể ưu đãi khác để thu hút khách hàng vay như: vay hỗ trợ mua nhà dự án, nhà đã hoàn thành bàn giao ngay, trả chậm trong 10-15 năm sẽ được hỗ trợ đến 70%-80%. Thêm vào đó, sau nhiều biến động, trồi sụt bất thường, thị trường chứng khoán đã không còn là kênh đầu tư hấp dẫn với người dân. Nhiều nhà đầu tư lo “đẩy” cổ phiếu bằng mọi giá để lấy tiền mặt; không ít người dân đã lặng lẽ rút tiền ra khỏi sàn để tích lũy, bảo toàn đồng vốn. “Chơi” với vàng thì càng “đau tim” hơn vì nay giá vàng tăng quá cao, mai thì lại xuống dốc không phanh. Quá rủi ro. Tỷ giá ổn định khiến việc nắm giữ USD cũng không còn hấp dẫn. Các yếu tố trên được cộng hưởng với hàng loạt các lời chào mời mua căn hộ của các nhà đầu tư BĐS, hạ giá nhà gần như sát đáy để thu hồi vốn tồn đọng, khiến BĐS trở nên khá hấp dẫn.

Giá BĐS tuy đã hạ song vẫn vượt quá khả năng của nhiều người dân. (Ảnh: TK)

Ước tính, hiện Tp.HCM đang tồn khoảng 20 ngàn căn hộ và hàng chục dự án đang thi công phải đình trệ từ đầu năm đến nay vì thiếu vốn. Chính vì thế, không cần phải đến thời điểm NHNN có quyết định hạ 2% với lãi suất trần huy động, kéo theo hạ lãi suất cho vay thì thị trường BĐS tại Tp.HCM đã bắt đầu có những chuyển động cộng hưởng với những yếu tố “thiên thời”. Đầu tiên là sự “rục rịch” ở các dự án đầu tư công như: khởi công tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên vào cuối tháng 8 vừa qua. Hay dự án di dời ga Bình Triệu. Bởi trước hết, đó là nhu cầu nhà ở của các hộ dân nằm trong khu vực giải tỏa, họ phải mua tức tốc một nền đất hay một căn hộ để an cư lạc nghiệp.

Đây là một tác động mà ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM đánh giá: “Các dự án đầu tư công của Nhà nước luôn là chất men kích thích thị trường BĐS. Ví dụ, tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên có tất cả 14 trạm, ga. Mỗi trạm ga cũng phải có tuyến xe buýt, đường kết nối, rồi mỗi trạm, ga có rất nhiều khả năng sẽ trở thành một trung tâm thương mại, dịch vụ lớn… Điều này sẽ khiến các nhà đầu tư, kinh doanh BĐS cân nhắc chiến lược đầu tư của mình vào các vùng lân cận quanh đó”. Thực tế cho thấy, trong vài tháng trở lại đây, một số giao dịch BĐS đã hồi phục ở quận 2, 9, Thủ Đức… tương đối nhộn nhịp. Đây chính là những địa phương mà tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên sẽ đi qua. Các giao dịch BĐS ở các nơi trên, lại rơi chủ yếu vào các căn hộ đang “đại hạ giá” của những địa bàn nêu trên.

“Đại hạ giá” nhưng…

Tuy đã có những cú hích lãi suất từ hệ thống NHTM, giá căn hộ được rao bán là đã hạ 30%-40% nhưng thị trường BĐS vẫn chưa “nổi sóng” lên được là do, theo ông Châu, tuy được chào mời là doanh nghiệp đã bán giá vốn, thậm chí dưới giá vốn để cắt lỗ, trả nợ ngân hàng để có cơ may đáo nợ nhưng người mua vẫn… nghi ngờ, chưa dám mạnh tay mua nhà. Ông Châu lý giải, giá nhà tại Việt Nam luôn cao hơn rất nhiều so với khu vực vì doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh BĐS luôn có những khoản đầu tư “không tên”, với đủ thứ chi phí không thể quyết toán, được tính luôn vào giá thành dự án, căn hộ. Nhưng chi phí “mềm” này làm đội giá dự án, căn hộ với tỷ lệ không nhỏ. Thứ nữa là doanh nghiệp BĐS vẫn chưa tiếp cận được mức vốn vay với lãi suất 15%. “Đây là mức lãi suất mà mọi doanh nghiệp BĐS hiện nay đang… nằm mơ để có cơ hội cơ cấu lại nợ, hạ giá bán căn hộ”, ông Châu khẳng định.

Vẫn luôn khẳng định và quảng cáo giá căn hộ trên thị trường BĐS hiện nay là đã ở đáy, nhưng lời nói vẫn chỉ là lời nói, chưa đủ sức thuyết phục người mua cũng bởi là giá được chào bán này chưa phải là giá do chính chủ đầu tư đưa ra. Đó là giá các nhà môi giới, thị trường giao dịch trung gian, thứ cấp đưa ra. Điều quan trọng khi các chủ đầu tư, kinh doanh BĐS chào bán căn hộ “đại hạ giá” nhưng người mua ít để ý là: giá bán đó có bao gồm những tiện ích về hạ tầng, cơ sở vật chất như: điện nước, không gian, lối đi công cộng, mảng xanh, công viên, trường học… của dự án. Tất cả đều nằm trong quy hoạch chung. Hay chỉ là bàn giao một căn hộ thô, với 4 bức tường sơn vội qua loa. Nếu bỏ qua những “công đoạn” này thì giá trị thật sự một căn hộ trung bình hiện là bao nhiêu? Liệu là đã hợp lý và vừa túi tiền của người mua có mức thu nhập trung bình?

Điều này chẳng ai biết, nhưng các doanh nghiệp BĐS sẽ bỏ lỡ mất một cơ hội rất lớn nếu không tỏ ra “thật lòng” với các dự án của mình. Treo, lỗ, đóng băng thì đã vài năm nay rồi. Bây giờ nhiều yếu tố cho thấy thị trường có vẻ như đến ngưỡng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, nếu không tận dụng, rất có thể sẽ rất lâu nữa, thị trường BĐS mới có thêm cơ hội phục hồi.

(Theo TBNH)