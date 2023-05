Doanh nghiệp nhà nước cũng "than" giá thuê đất quá cao

Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (DNNN) ở Tp.HCM diễn ra mới đây, nhiều DN “than” giá thuê đất năm 2012 quá cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Ông Nguyễn Hồng Anh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) cho biết, theo Quyết định số 14/2012 của UBND TP về đơn giá thuê đất trên địa bàn Tp.HCM, thì các mặt bằng của Samco tăng thêm từ 2 – 5 lần. Điều đáng nói, có những DN của Samco gần như mặt bằng chỉ làm kho chứa hàng, như cảng Bến Nghé, giá thuê đất tăng từ 2,5 tỷ đồng lên 7 tỷ đồng/năm. Dù được giảm 50% trong năm 2012 nhưng khoản chi phí này cũng tăng thêm hơn 1 tỷ đồng, tức là 3,5 tỷ đồng, khiến chi phí đầu vào của DN tăng thêm rất nhiều.

“Riêng cảng Tôn Thất Thuyết, năm 2010, tiền thuê đất phải nộp là 600 triệu đồng. Nhưng đến năm 2012 phải nộp 2,1 tỷ đồng. Trong năm, hoạt động khó khăn, DN chỉ lãi khoảng 2,2 – 2,5 tỷ đồng, mà đã phải đóng tiền thuê đất 2,1 tỷ đồng”, ông Hồng Anh nói.



Nhiều mặt bằng chỉ làm kho chứa hàng vẫn phải đóng tiền thuê đất 3,5 tỷ đồng/năm – Ảnh IT

Là DN hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, một lĩnh vực đang gặp rất nhiều khó khăn nên năm qua Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn (Resco) cũng phải đối mặt với không ít những gánh nặng khi giá thuê đất tăng cao.

Đại diện Resco cho hay, Resco có hai mặt bằng thuê theo giá thị trường theo Nghị định số 69 trước đây. Sau này, giá thuê đất theo giá thị trường được quy định theo Nghị định số 121 và Quyết định 14. Trong năm 2012, Nghị quyết 13 và Thông tư 83 cho miễn giảm 50% tiền thuê đất. Nhưng Resco lại không được giảm.

“Sở Tài chính Tp.HCM cho rằng giá thuê đất theo Nghị định 69 và Nghị định 121 tương đồng nhau. Theo đó, Resco đủ điều kiện được giảm 50%, nhưng khi Resco nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền thuê đất ở Cục Thuế Tp.HCM thì lại không được duyệt với lý do Resco thuê đất theo Nghị định số 69 chứ không phải Nghị định số 121”, vị này bức xúc.

Vẫn theo Resco: “Tiền thuê đất không phải nhỏ, Resco phải nộp khoảng 5 tỷ đồng/năm. Nếu giảm được 50% thì số tiền giảm đi rất nhiều, giảm gánh nặng cho Resco trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay”.

Trả lời các DN, bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính Tp.HCM cho biết, trước kia, đơn giá thuê đất được tính theo cơ sở bảng giá đất của thành phố nhân với hệ số tính tiền thuê đất từ 0,5 – 2% nên đơn giá thuê rất thấp, vì bảng giá đất đã rất thấp hơn so với giá thị trường.

“Theo quy định hiện nay thì không còn bảng giá đất nữa mà giá thuê đất phải tính theo giá thị trường. Cách tính của thành phố là vẫn lấy bảng giá đất thị trường nhân với một hệ số k. Trong khi Bộ Tài chính quy định hệ số này là từ 1,5 – 3% thì trước tình hình khó khăn của DN, thành phố cũng không dám áp dụng mức tối đa 3% mà lấy mức tối thiểu là 1,5%. Đối với kho bãi được quy là dạng sản xuất nên áp dụng mức 1,5%”, bà Lan giải thích.

Theo bà Lan, cho dù Tp.HCM đã lấy hệ số k thấp nhất để tính tiền thuê đất nhưng do giá đất đã tính theo giá thị trường khá cao nên tiền thuê đất vẫn tăng lên gấp 3 lần so với trước đây. Năm vừa rồi, do tình hình kinh tế khó khăn nên Chính phủ đã xem xét giảm tiền thuê đất 50%. Sang năm 2013, dự kiến Chính phủ có thể sẽ xem xét để tiếp tục giảm tiền thuê đất cho DN.