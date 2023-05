Đồng Nai: Các chủ dự án đồng loạt bước vào cuộc đua nước rút

Dự báo, khi bước vào quý IV/2016 thị trường đất nền nhà phố và biệt thự ven sông tại Đồng Nai đặc biệt thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư. Bởi trong chiến lược phát triển của các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Ðồng Nai được xem là “sân sau” của Tp.HCM trong quá trình phát triển đô thị và liên kết vùng. So với giá BĐS tại Tp.HCM đang ở mức rất cao, thì giá đất tại Ðồng Nai còn khá mềm, đặc biệt là các dự án giáp ranh với Tp.HCM, có mức giá chênh lệch khá nhiều mặc dù chỉ cách nhau một bờ sông.

Những khu vực BĐS bắt đầu sôi động lại như thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Long Thành. Trong đó, những dự án đất nền và nhà liền kề xây dựng thô dành được nhiều sự quan tâm của các chủ dự án nhất.



Đất nền đất nhà phố và biệt thự ven sông tại Đồng Nai đặc biệt thu hút sự quan tâm của khách hàng

và nhà đầu tư tạo nên không khí mua bán đầy sôi động cho mùa giao dịch địa ốc

những tháng cuối năm 2016. Ảnh minh họa

Nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước bắt đầu "rót" vốn vào phát triển nhiều khu đô thị quy mô lớn như tập đoàn Amata Thái Lan, Tín Nghĩa, DonaCoop, Tập đoàn LDG…

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Đồng Nai, nhận xét: “Gần đây, các nhà đầu tư của những dự án BĐS lớn trên địa bàn tỉnh đã khởi động trở lại, giúp thị trường “ấm” dần lên. Một số nhà đầu tư trong nước, nước ngoài cũng đến tỉnh tìm đất triển khai các dự án BĐS mới, song mạng lưới quy hoạch của tỉnh đã phủ kín, không còn diện tích đất lớn giao cho các nhà đầu tư”.

Ông Lâm cho rằng, sở dĩ các nhà đầu tư khởi động, tăng tốc các dự án bất động sản là để “đón gió” các dự án lớn, như: Cầu An Hảo, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, quốc lộ 1, quốc lộ 20 và quốc lộ 51 nâng cấp, cầu Cát Lái nối quận 9 và Nhơn Trạch…

Khảo sát thị trường Đồng Nai thời gian qua cho thấy, phân khúc đất nền diễn biến sôi động hơn do nguồn cung và nhu cầu từ phía người mua tăng liên tục khi các nhà đầu tư đi tắt đón đầu các dự án hạ tầng tại đây. Theo tìm hiểu, ba điểm “nóng” ở thị trường BĐS Đồng Nai là: Biên Hòa, Nhơn Trạch và Long Thành. Đó đều là những nơi đã, đang và sắp có các dự án hạ tầng lớn.

Chẳng hạn, dự án Richland City (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) mở bán và có nhiều tín hiệu khả quan. Hiện chưa có số liệu cụ thể là bao nhiêu phần trăm khách hàng mua để ở hoặc để đầu cơ, song nhìn từ phía các nhà làm dự án, đây là dấu hiệu đáng mừng.

Tương tự, Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) cũng cho ra mắt dự án Khu đô thị Long Hưng có quy mô 227 ha, nằm trong tổng thể 1.300ha của 5 dự án liên hoàn, được cho là dự án có quy mô lớn nhất trong vòng 10 năm qua tại Đồng Nai.

Nối tiếp thành công của giai đoạn 1 với hơn 2000 sản phẩm đã có chủ sở hữu, ngày 25/9 LDG tiếp tục tung ra thị trường giai đoạn 2 khoảng 100 sản phẩm đất nền nhà phố sở hữu vị thế đắc địa của dự án The Viva City. Dự án nằm ngay cửa ngõ ra vào Tp.HCM và thành phố Biên Hòa, liền kề Khu Công nghệ xanh Giang Điền, Khu Du lịch sinh thái Thác Giang Điền…

Song song đó, bà Somhatai Panichewa, Tổng giám đốc Amata Việt Nam, cho biết: “Tập đoàn Amata đang tiến hành hoàn tất hồ sơ quy hoạch để sớm triển khai 2 dự án BĐS tại huyện Long Thành là dự án khu đô thị dịch vụ rộng 753ha tại xã Tam An và dự án khu đô thị dịch vụ 122ha tại xã An Phước và Tam An. Tập đoàn Amata đang đẩy nhanh tiến độ hai dự án này là vì nơi này trong tương lai gần sẽ rất phát triển vì giao thông thuận lợi, vị thế đẹp”.

Giám đốc một quỹ đầu tư đã rót vốn vào các dự án BĐS ở Đồng Nai nhận định khi hạ tầng giao thông Đồng Nai kết nối với Tp.HCM được triển khai và chủ trương phát triển khu Đông của Tp.HCM, chắc chắn Đồng Nai sẽ được hưởng lợi. Đón trước điều này nên các quỹ đầu tư đã rót nhiều vốn trung và dài hạn vào đây.

Vừa qua, khá nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư như VinaCapital, Dragon Capital… đã đầu tư vào các doanh nghiệp, tập đoàn BĐS ở Đồng Nai. Hay gần đây, Tập đoàn Thành Thành Công của gia đình ông Đặng Văn Thành đã mua 35% cổ phần của Tổng Công ty Tín Nghĩa – doanh nghiệp có quỹ đất lớn hàng đầu tại Đồng Nai.