Dòng tiền mới đang đổ về nhà đất?

Dù thực tế nhiều dự án căn hộ, nền đất đã lên kế hoạch ra mắt sau Tết Nhâm Thìn, thế nhưng diễn biến của thị trường không thuận lợi. Gần đây, nhiều tín hiệu tích cực từ tình hình kinh tế nói chung, đã giúp các chủ dự án tự tin hơn trong việc tung sản phẩm ra bán.

Căn hộ nhiều ưu đãi

Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành, cho biết đầu tháng 4, công ty sẽ mở bán thử nghiệm 100 căn hộ diện tích 65 – 70 m², giá 14 triệu đồng/m² tại quận Bình Tân, gần khu vui chơi giải trí Đầm Sen. Căn hộ sẽ có giá khoảng 1 tỉ đồng. Theo ông Nghĩa, công ty sẽ có những chính sách hỗ trợ thêm để kích cầu: Khách đóng 50% giá trị căn hộ sẽ được nhận nhà, số tiền còn lại chủ đầu tư cho vay trả góp trong 5 năm với lãi suất cố định chỉ khoảng 12%/năm. Ông Nghĩa cũng cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn 240 tỉ đồng cho khách hàng vay mua căn hộ. Nếu mua nhà trả góp, mỗi tháng khách hàng đóng 10 – 11 triệu đồng và có nhà ở ngay…

Dù kinh tế khó khăn nhưng nhiều dự án căn hộ vẫn tiếp tục xây dựng để bán. Trong ảnh: Chung cư Quang Thái (Tp.HCM)

Cách dự án trên không xa, Công ty Phúc Bảo Minh cũng đang lên kế hoạch tung ra hơn 600 căn hộ nằm trên đường Lương Minh Nguyệt, quận Tân Phú với giá bán dự kiến chỉ khoảng 11,5 đến 13 triệu đồng/m². Theo người của công ty này, giá bán căn hộ tăng hay giảm trong biên độ ở trên sẽ phụ thuộc vào tình hình lãi suất. Nếu lãi suất giảm, giá bán sẽ nhích lên; còn tình hình lãi suất như hiện nay, giá bán và tiến độ thanh toán (đưa trước từ 20% đến 30% giá trị căn hộ, phần còn lại trả góp trong khoảng thời gian từ 24 đến 36 tháng) bảo đảm hấp dẫn người mua. Với diện tích căn hộ trung bình ở đây chỉ từ 60 m² đến 80 m², khách hàng chỉ cần chưa đến 300 triệu đồng trả trước, mỗi tháng chỉ cần tích lũy hơn 15 triệu đồng là xem như có căn hộ…

Môi giới trông ngóng

Ngay khi thị trường chỉ mới có thông tin Công ty Minh Tuấn sẽ chào bán dự án đất nền tại đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9), lập tức các công ty môi giới nhà đất đã bắt đầu chộn rộn, thậm chí một số “cò” đất sẵn sàng trực chiến tại khu đất. Theo một cò nhà đất, do đây là dự án đất nền nằm ở vị trí khá đẹp, đối diện với sân golf Rạch Chiếc, hai mặt giáp đường hiện hữu khá lớn, một mặt giáp sông nên khách hàng rất quan tâm. Dự án có tổng diện tích khoảng 8 ha, trong đó tổng diện tích đất nền khoảng 40%, phần còn lại là đường nội bộ, cây xanh và công trình phúc lợi công cộng. Theo quy hoạch, dự án có khoảng 300 nền, trong đó hơn 170 nền nhà phố, còn lại là biệt thự. Dự kiến giá bán trung bình từ 11 đến 13 triệu đồng/m².

Dự án Phước Long Spring Town chuẩn bị mở bán đã thu hút sự quan tâm rất lớn của những người có nhu cầu mua để ở, các nhân viên môi giới và giới đầu tư. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Long, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú và Công ty Cổ phần Bất động sản Dệt May Việt Nam (Vinatex Land) làm chủ đầu tư với diện tích 3,7 ha, tọa lạc tại mặt tiền đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9. Theo thông tin từ Thuduc House, trong giai đoạn đầu, chủ đầu tư sẽ mở bán khu phố thương mại Antigone với 38 nền nhà phố liên kế có sân vườn từ 100 đến 176 m2/căn, nằm ngay mặt tiền Tăng Nhơn Phú, thuận lợi cho việc an cư và kinh doanh với mức giá khoảng 22 – 25 triệu đồng/m².

Còn Công ty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn (đơn vị phân phối) đã chính thức mở bán lần 2 căn hộ tại dự án Quang Thái Apartment, đường Lý Thánh Tông, quận Tân Phú. Mở bán đợt này, Công ty Hoàng Anh Sài Gòn cho biết sẽ đưa ra chính sách bán hàng “khủng” khi chỉ cần thanh toán 50% là có thể nhận nhà; 50% còn lại, khách hàng sẽ thanh toán trong vòng 2 năm…

Sau những hứng khởi của thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua, nhiều chủ dự án tại Tp.HCM đang chờ dòng tiền mới lại một lần nữa được đổ vào thị trường nhà đất để giúp các dự án thoát khỏi tình hình bi đát hiện nay.

(Theo NLĐ)