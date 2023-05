Dự án khu đô thị Đồng Văn xanh: Ăn chặn tiền bồi thường của dân?

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, PV Tamnhin.net nhận được rất nhiều thông tin từ nhân dân ở thôn Chuông xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên. Và ngày càng hé lộ nhiều nghi vấn về việc chính quyền xã, huyện cấu kết doanh nghiệp làm trái nghị quyết của Chính phủ, quyết định của UBND tỉnh trong việc bồi thường thu hồi đất và cấp đất tái định cư cho dân, ăn chặn tiền bồi thường của dân.

Bà Chủ tịch xác nhận điều gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Sơn ( Cty Nam Sơn) là một doanh nghiệp nhỏ có số vố điều lệ là 7,5 tỷ, chưa hề có năng lực trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một dự án lớn, không hiểu tại sao lại được Tỉnh Hà nam giao cho làm chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đồng Văn xanh? Dư luận ỳ xèo rằng Doanh nghiệp này được giao dự án vì Giám đốc doanh nghiệp này, ông Đinh Văn Chương là người nhà của một cựu lãnh đạo Tỉnh?

Điều kỳ lạ, đây là dự án của Tỉnh, do Tỉnh thu hồi đất thì việc bồi thường giải phóng mặt bằng và ra quyết định giá tiền bồi thường là của Tỉnh. Tuy nhiên theo điều tra của phóng viên, việc bồi thường được thực hiện bởi Doanh nghiệp Nam Sơn do ông Sự Phó Giám đốc trực tiếp giải quyết. Nếu Doanh nghiệp xin cấp đất để thực hiện dự án thì Doanh nghiệp mới bồi thường cho dân và việc giá bồi thường thì phải do Doanh nghiệp và dân thỏa thuận. Nhưng Doanh nghiệp thay mặt chính quyền bồi thường dẫn đến sai lệch nghiêm trọng gây bức xúc trong dân.

Trong giải trình của Cty Nam Sơn gửi cho UBND xã Duy Minh và nhân dân thôn Chuông viết rất rõ: “ Công ty TNHH Nam Sơn chỉ được UBND Tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đồng văn xanh theo các quyết định của UBND Tỉnh còn các nội dung khác của khu đô thi Đồng văn xanh do UBND tỉnh quyết định”. Vậy tại sao Cty Nam Sơn lại đứng ra bồi thường đất thu hồi?

Chẳng hiểu do quá tin tưởng, hoặc không đọc kỹ, hay lâu nay phải xác nhận quá nhiều giấy tờ nên tờ giải trình Cty Nam Sơn đưa lên là Bà Dương Thị Hoài chủ tịch xã Duy Minh lại đóng oạch một phát vào đơn giải trình của Cty nam Sơn để xác nhận? Bà Hoài xác nhận gi trong đơn giải trình này?

Ai kiến nghị đề xuất với ai?

Mặc dù chỉ được giao như vây, Cty Nam Sơn lại tự cho phép mình được quyền kiến nghị đề xuất xác định vị trí khu đất dịch vụ, tái định cư cho dân bị thu hồi ruộng.

Trong đơn kiến nghị đề xuât, Cty Nam Sơn kính gửi Ban GPMB huyện Duy Tiên và UBND xã Duy Minh; Không hiểu vì sao cả hai ông bà được gửi cùng đóng dấu vào bản kiến nghị gửi cho chính mình!?

Đây là việc làm được thỏa thuận giưa chính quyền và Doanh nghiệp nên cả 3 cùng ký tên đóng dấu vào cho dân tình đỡ thác mắc?!

Mục đích của sự thỏa thuận này để giải quyết việc tái định cư cho dân thuận tiện. Nhưng vì không thuận tiện nên dân thôn Chuông mới thắc mắc khiếu nai!?

Những chiêu chia đất và bồi thường “bí hiểm”

Trao đổi với Ông Lê Như Tam Trưởng thôn Chuông, Ông Tam cho biết: Xã lập bản danh sách các hộ dân có ruộng bị thu hồi rồi bắt ông ký, nhưng ông không ký vì danh sách này không phải do ông lập và không chính xác. Ông Tam cho biết, danh sách này được điều chỉnh đến 8 lần vẫn không xong. Ruộng đất đã được giao cho các hộ dân canh tác, nuôi trồng, thì diện tích đã được xã xác lập từ lâu vậy tại sao phải điều chỉnh? và khi không điều chỉnh được…Xã đưa ra quyết định “Bí hiểm khôn lường” là “Ăn đồng chia đều” cứ chia đều diện tích cho các hộ dân rồi mời các hộ đến lĩnh tiền đền bù.

Tiền đền bù cho dân cũng không “bí hiểm” chẳng kém. Theo một hộ dân: Tôi phải ký nhận vào 2 bản, một bản ghi số tiền 125.000.000VNĐ và một bản ghi số tiền 82.000.000 VNĐ. Số tiền thực tế được nhận là 82.000.000 VNĐ? Hơn 40.000.000 đồng đi về đâu? Theo giải thích của nhân viên làm công tác bồi thường thì 40.000.000 được chia cho các hộ khác được gọi là “Ăn đồng chia đều”? vậy nếu các hộ khác cũng ký và nhận tiền như vậy thì số tiền chênh lệch sẽ là bao nhiêu và chảy về đâu?

