Tổng quan

The Habitat Binh Duong là dự án căn hộ chung cư cao cấp tại TP. Thuận An, Bình Dương, với tổng diện tích toàn khu hơn 4ha, bao gồm 11 tòa, được thực hiện trong 3 giai đoạn. Sau giai đoạn 1,2 đã hoàn thành và bàn giao căn hộ từ năm 2017 và 2020, chủ đầu tư dự án tiếp tục triển khai giai đoạn 3 với 6 tòa cao từ 16-18 tầng, bổ sung thêm 793 căn cho thị trường căn hộ Thuận An. Từ thành công của 2 giai đoạn trước, dự án The Habitat Binh Duong – giai đoạn 3 vừa bắt đầu triển khai đầu năm nay đã thu hút sự chú ý của nhiều người mua nhà và nhà đầu tư.

Vị trí

Dự án The Habitat Binh Duong có vị trí được đánh giá là đắc địa bậc nhất TP. Thuận An khi nằm ngay cửa ngõ VSIP1, cách Aeon Mall chỉ khoảng 500m. Nếu làm việc trong VSIP1, cư dân của The Habitat có thể đi bộ, đạp xe đi làm hoặc có xe đưa rước. Chủ đầu tư dự án cũng có xe đưa đón cư dân đi Aeon Mall, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí cho cư dân. Trong bán kính 5km từ dự án, cư dân có thể tiếp cận đầy đủ các tiện ích nổi bật nhất Thuận An và khu vực lân cận như Aeon Mall, sân golf Sông Bé, Lotte Mart, các bệnh viện quốc tế,… The Habitat Binh Duong tọa lạc trên Đại lộ Hữu Nghị, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 13 – huyết mạch giao thương giữa TP.HCM và Bình Dương nên là một trong những dự án nổi bật tại trung tâm kinh tế của Thuận An. Trục đường này khá rộng, thoáng, ít kẹt xe hơn Dĩ An, sẽ giúp tiết kiệm thời gian đi lại.

Chủ đầu tư

The Habitat Binh Duong là dự án của chủ đầu tư VSIP-Sembcorp Gateway, hợp tác bởi ba đơn vị bao gồm VSIP, Tập đoàn Sembcorp Properties (trực thuộc Sembcorp Industries, Singapore) và MC Development Asia (trực thuộc Tập đoàn Mitsubishi, Nhật Bản). Đây đều là những tên tuổi uy tín hàng đầu, với nhiều thập kỷ phát triển thành công những khu công nghiệp đô thị, dịch vụ quy mô lớn tại Việt Nam và nhiều nước châu Á khác. Tiềm lực tài chính dồi dào cùng kinh nghiệm quý báu tại các dự án danh tiếng đã thực hiện trước đó là những yếu tố khiến người mua nhà có thể tin tưởng chủ đầu tư dự án The Habitat Binh Duong. Minh chứng là giai đoạn 1 và 2 của The Habitat Binh Duong đều bàn giao sổ hồng đúng tiến độ và chất lượng dịch vụ cung cấp được cư dân hài lòng.

Tiện ích

Về tiện ích, giống như đa phần các dự án Bình Dương khác, nội khu The Habitat Binh Duong đầy đủ các tiện ích như công viên, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, khu nướng BBQ, hồ bơi, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu lễ tân và an ninh 24/7 v.v Hai giai đoạn trước đã hoàn thiện, cư dân sinh sống được vài năm nên các tiện ích đã hoạt động ổn định, nội khu rất xanh mát và hình thành nên một cộng đồng cư dân quốc tế gồm người Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan…văn minh và thịnh vượng. Một điểm hạn chế ở giai đoạn trước là ít shophouse nhưng cũng sẽ được bổ sung tại giai đoạn 3 đang triển khai này.

Một góc nội khu đã hoàn thiện tại 2 giai đoạn trước của dự án The Habitat Binh Duong.

Khuôn viên xanh mát với các tiện ích cơ bản như công viên, khu vui chơi trẻ em.

Thiết kế

Nhà mẫu của giai đoạn 3, nội khu và 2 giai đoạn trước đều đang sẵn có. Giai đoạn 3 gồm 6 tòa với 793 căn hộ, mật độ căn khá thấp, mỗi tầng chỉ có 7-10 căn với 3 thang máy. Dự án có 4 kiểu căn hộ điển hình, gồm căn 1 phòng ngủ, căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ, diện tích dao động từ 50-100m2. Tất cả căn hộ đều có sân phơi dù thiết kế có logia hay không có logia. The Habitat Binh Duong cũng có một số căn duplex và shophouse. Căn hộ The Habitat Binh Duong được bàn giao kèm theo nội thất cơ bản, gồm đầy đủ thiết bị vệ sinh và bếp.



Căn hộ mẫu dự án The Habitat Binh Duong



Phòng khách mẫu căn hộ có logia.



Phòng ngủ có cửa sổ rộng, tầm nhìn thoáng, lấy sáng tự nhiên và thông gió.

Giá bán & Tiềm năng

Ở giai đoạn 3, căn hộ The Habitat Binh Duong có giá dự kiến khoảng 35-40 triệu/m2, tương đương với một số dự án căn hộ dọc trục đường Đại lộ Bình Dương như Astral City (35-41 triệu/m2), The Rivana (35 triệu/m2) hay Eco Xuân (30 triệu/m2). Một số căn góc, ở tầng đẹp, view thoáng sẽ có giá nhỉnh hơn một chút.

Batdongsan.com.vn đánh giá dự án căn hộ The Habitat Binh Duong có lợi thế về vị trí ngay cửa ngõ VSIP1, chủ đầu tư uy tín sẽ là lựa chọn tiềm năng cho những ai làm việc tại khu công nghiệp và khu vực giáp ranh TP.HCM. Chủ đầu tư đã hoàn thành 2 giai đoạn trước nên sẽ rút được nhiều kinh nghiệm cho giai đoạn mới này. Người mua cũng dễ dàng tham khảo thông tin về giá bán, thiết kế, vận hành để cân nhắc mua nhà ở giai đoạn 3. Nếu không ở, chủ sở hữu căn hộ The Habitat Binh Duong có thể cho các chuyên gia, nhân viên làm việc tại VSIP1 thuê, với mức giá thuê tham khảo trên Batdongsan.com.vn vào khoảng 6-9 triệu/tháng cho căn 1 phòng ngủ, 10-12 triệu/tháng với căn 2 phòng ngủ, 15-18 triệu/tháng với căn 3 phòng ngủ. Nhu cầu thuê căn hộ tiện nghi, gần chỗ làm của nhân viên VSIP1 cũng như khu vực lân cận là khá cao nên việc tìm khách thuê sẽ không quá khó khăn.

Với nhà đầu tư căn hộ để bán lại, có thể tham khảo mức giá chuyển nhượng của căn hộ The Habitat Binh Duong giai đoạn 1, 2 theo dữ liệu tin đăng theo trên Batdongsan.com.vn hiện vào khoảng 33-35 triệu/m2, chênh khoảng 200-500 triệu so với thời điểm mở bán. Từ những lợi thế về vị trí, quy hoạch, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 dự kiến cũng sẽ hút khách mua, nhiều tiềm năng tăng giá. Mức giá hiện tại của The Habitat Binh Duong so với chất lượng môi trường sống và quản lý vận hành thì khá hợp lý trong khi giá bất động sản và nguồn cung mới căn hộ cao cấp tại TP. HCM đang ở mức khá cao so với đối tượng có thu nhập trung bình khá như nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ,…

Tiến độ & Pháp lý

Giai đoạn 3 của dự án The Habitat Binh Duong vừa được khởi công tháng 1/2022, dự kiến bàn giao căn hộ cuối năm 2023. Về pháp lý, căn hộ The Habitat Binh Duong được sở hữu lâu dài với người Việt Nam và 50 năm với người nước ngoài. Các căn hộ bàn giao tại giai đoạn 1,2 đều đã có sổ hồng nên người mua có thể yên tâm tính pháp lý của dự án này.

Chương trình Đánh giá dự án từ Batdongsan.com.vn sẽ tiếp tục hành trình đánh giá các dự án bất động sản trên khắp Việt Nam. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để tìm hiểu những thông tin hữu ích về dự án bạn quan tâm nhé!

Lan Chi