Dự báo diễn biến, xu hướng đầu tư BĐS 2021 dưới góc nhìn phong thủy

Phong thủy là một bộ môn khoa học giải mã và ứng dụng điều kiện tự nhiên để phục vụ cuộc sống. Dựa trên những vận động mang tính quy luật, những chuyên gia phong thủy giàu kinh nghiệm có thể đưa ra một số dự báo về thời cuộc, tình hình kinh tế – xã hội trong ngắn hạn, trong đó có thị trường BĐS. Dưới đây Batdongsan.com.vn tổng hợp nhận định của một số chuyên gia phong thủy về thị trường BĐS 2021 để giúp độc giả có thể dự báo tình hình và xu hướng đầu tư trong năm nay:

Chuyên gia phong thuỷ, nhà chiêm tinh học Nguyễn Ngọc Đô, CLB Phong Thuỷ Thăng Long

Năm Tân Sửu có hàng can mang ngũ hành Kim, hàng chi ngũ hành Thổ, đây là năm Bích Thượng Thổ. Xét về vận khí, năm 2021 được cai quản bởi sao Lục Bạch. Trong Huyền Không phi tinh, Lục Bạch là một đại cát tinh, ngũ hành thuộc Kim chủ về tiền tài. Do đó, 2021 dự báo sẽ là một năm thịnh vượng về tiền tài, tốt cho các ngành liên quan tài chính, tiền tệ.

Cụ thể, những ngành có tính chất ngũ hành thuộc Kim như kinh doanh vàng bạc, sắt thép, ngân hàng hay những ngành có ngũ hành tương sinh với hành Kim như thủy sản sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong năm Tân Sửu.

Với thị trường BĐS, đây là ngành có ngũ hành thuộc Thổ, tương sinh với hành Thổ của năm và không bị xung phá với sao cai quản nên cũng là một ngành có thể phát triển thịnh vượng trong năm 2021.

Tuy nhiên, do có ngũ hành thuộc Thổ, sinh Kim nên thị trường BĐS trong năm nay tươi sáng hơn 2020 nhưng cũng sẽ gặp không ít khó khăn và mệt mỏi. Nhìn chung, thị trường chỉ phát triển ở mức trung bình, sau đó mới dần đi vào quỹ đạo ổn định, bền vững.

Tuy bớt khó khăn hơn nhưng thị trường BĐS 2021 chỉ dần hồi phục từng bước. Ảnh minh họa

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam

Ông Doanh cho rằng, xét về mặt phong thủy, 2021 là năm có nhiều yếu tố thuận lợi thúc đẩy thị trường BĐS tăng trưởng. Nhận định này của ông Doanh dựa trên phân tích tương quan và ý nghĩa can chi của năm Tân Sửu. Cụ thể, trong thập can, can Tân đứng ở vị trí thứ 8, nếu so chiếu với cuộc đời một con người thì vị trí này tương ứng với giai đoạn đã trưởng thành và chín chắn. Thị trường BĐS 2021 cũng đã ở giai đoạn đạt tới "độ chín chắn" xét từ quy luật thị trường, khách hàng cũng như những yêu cầu khách quan khác.

Giai đoạn này cũng đòi hỏi thị trường BĐS phải có những thay đổi, hướng đi chuyên nghiệp hơn. Trong đó, 2 điều kiện tiên quyết chính là sự đảm bảo về pháp lý dự án và tính minh bạch cho thị trường. Với nhà đầu tư, giai đoạn này cần cân nhắc kỹ khi chọn đầu tư lướt sóng.

Xét về hàng chi, trong thập nhị chi thì chi Sửu xếp ở vị trí thứ 2, tương ứng với giai đoạn khởi đầu của thị trường bất động sản 2021. Do đó, trong năm nay, thị trường có thể sẽ xuất hiện một số xu hướng mới, các nhà phát triển BĐS cần linh hoạt và có ý tưởng kinh doanh, đầu tư mới mẻ và đột phá. Nói cách khác, 2021 cũng chính là một cơ hội để tạo sự đột phá cho thị trường BĐS.

Ngoài ra, trong năm Tân Sửu, chi Sửu mang hành Thổ nên có thể hiểu, xu hướng sống xanh, thân thiện môi trường sẽ được ưa chuộng hơn và ngày càng trở nên phổ biến.

Chuyên gia Phong thủy Phạm Cương, Công ty CP Nhà Xuân

Nhìn vào phi tinh năm 2021, chuyên gia Phong thủy Phạm Cương cho rằng, đây là năm thị trường BĐS có 4 phần tốt thì có tới 6 phần xấu. Cụ thể, xét các cung mang Thổ khí (ngành BĐS có ngũ hành thuộc Thổ) thì Trung cung có sao số 6 Lục Bạch ngũ hành Kim làm cho Thổ bị xì hơi (Thổ sinh Kim); Cung Khôn ngũ hành Thổ có sao số 3 Tam Bích mang hành Mộc khắc chế Thổ; Cung Cấn ngũ hành Thổ có sao số 9 Cửu tử là cát tinh thuộc Hỏa, tương sinh Thổ.

Nếu so sánh với phi tinh 2020 (cả 3 cung mang Thổ khí đều xấu) thì thị trường BĐS năm 2021 có phần tươi sáng hơn. Do đó, ông Cương nhận định, thị trường BĐS 2021 sẽ tốt dần lên với xu hướng nền kinh tế Việt Nam được các nhà đầu tư thế giới chọn làm nơi “tránh bão”, dòng tiền ngoại giúp tăng thêm lực hỗ trợ cho thị trường.

Căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng/căn vẫn là dòng sản phẩm được khách hàng chờ đợi trong năm 2021. Ảnh minh họa

Về xu hướng đầu tư, ông Cương cho rằng, dù sự quan tâm tới phân khúc BĐS tương đối đồng đều, nhưng nhà đầu tư nên chú ý tới phân khúc BĐS nghỉ dưỡng. Bởi sau nhiều năm bị bỏ ngỏ đặc biệt là năm 2020 gần như chìm nghỉm do tác động của dịch Covid-19 nên sẽ đến lúc phân khúc này bật tăng trở lại. Trong đó, những dự án siêu nghỉ dưỡng có phân khu chức năng độc lạ sẽ là kênh thu hút dòng tiền.

Nhìn chung, sau khủng hoảng vì dịch bệnh, sắp tới sẽ là khoảng thời gian để nền kinh tế cũng như thị trường BĐS phục hồi, tìm cách khôi phục những gì đã mất. Các sản phẩm có thanh khoản cao nằm ở phân khúc bình dân giá thấp, tiêu biểu là căn hộ giá 1,5-2 tỷ đồng/căn, có hạ tầng giao thông thuận lợi. Ngoài ra, những khu căn hộ siêu cao cấp dành cho giới thượng lưu cũng là phân khúc đáng để cân nhắc.

Đối với đất nền và nhà liền thổ, đây vẫn là những phân khúc tốt để đầu tư nhưng sẽ nghiêng về các sản phẩm siêu cao cấp kiểu biệt thự quy mô lớn, vị trí đẹp, còn đất nền lại được ưa chuộng ở dòng giá rẻ khoảng 500-700 triệu đồng/lô.

Trong khi đó, khó khăn sẽ vẫn tiếp diễn với khối mặt bằng bán lẻ, nhà phố cho thuê do những thay đổi mang tính bước ngoặt tới sự vận hành của các doanh nghiệp trong nền kinh tế 4.0. Riêng phân khúc nhà ở cho công nhân thuê vẫn phát triển tốt.

Xét theo khu vực địa lý, ông Cương cho rằng sự tăng trưởng của thị trường sẽ diễn ra đều đặn trên cả ba miền. Tuy nhiên cơ hội sẽ tập trung nhiều hơn ở những khu vực phát triển mạnh về công nghiệp hoặc quy hoạch thành các trung tâm hành chính – kinh tế mới. Trong đó, điểm nóng thu hút đầu tư sẽ là TP. Thủ Đức, một số tỉnh lân cận TP. HCM như Bình Dương, Đồng Nai, hay xa hơn là Bình Thuận, Phú Quốc.

