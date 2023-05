Dự báo thiếu nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng vào năm 2020

Trước những ý kiến trái chiều hiện nay về việc bùng nổ các dự án bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng, TS. Trần Ngọc Quang, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khẳng định Việt Nam có một lợi thế rất đặc biệt, việc phát triển BĐS nghỉ dưỡng đang là một hướng đi đúng đắn.

Theo ông Quang, chỉ cách đây vài năm, chúng ta đề ra mục tiêu đến năm 2020 khách du lịch quốc tế phải đạt 10 triệu khách, khách nội địa là 45-48 triệu khách. Nhưng ngay trong năm 2016, chúng ta đã đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế và 48 triệu lượt khách du lịch nội địa. Rõ ràng với tốc độ tăng trưởng khách du lịch mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta đang cần một lượng rất lớn phòng khách sạn.

"Kỳ nghỉ 30/4-1/5 vừa qua đã cho thấy rất nhiều điểm du lịch đông nghịt khách, thậm chí nhiều khách không thuê được phòng. Nếu như năm 2020 chúng ta tăng gấp đôi các chỉ tiêu về du lịch thì với số lượng các dự án BĐS nghỉ dưỡng hiện nay không thể đáp ứng đủ", ông Quang dự báo.

Việt Nam có thể thiếu nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng vào năm 2020

Đồng quan điểm với ông Quang, ông Lương Hoài Nam, Phó tổng giám đốc Công ty CP hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt cho biết, hiện nay khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tiêu không quá 300 USD và số liệu tại Tp.HCM cho thấy khách du lịch ở không quá 3 ngày. Đặt giả thiết, chúng ta có biện pháp giữ chân khách du lịch ở lại tăng hơn 3 ngày thì chắc chắn lượng khách sạn hiện tại sẽ không đủ để phục vụ cho nhu cầu khách du lịch.

So sánh tiềm năng du lịch của Việt Nam so với các nước trong khu vực, Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Savills Việt Nam Troy Griffiths cũng khẳng định đà tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam dự kiến được kéo dài, ước đạt 18 triệu khách du lịch vào năm 2030. Mặc dù số liệu khá ấn tượng, song lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam mới bằng một nửa so với lượng khách tham quan những điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực ASEAN như Thái Lan và Malaysia.

Mặc dù vậy, sự chênh lệch này vẫn thể hiện tiềm năng lớn khi số lượng khách du lịch quốc tế đã tăng gấp 3 lần trong thập niên vừa qua. Số liệu này góp phần khẳng định thêm sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam với vị thế là điểm đến du lịch nổi bật trong khu vực Đông Nam Á.

Trên thực tế, hiện nay các dự án BĐS nghỉ dưỡng đang là vùng trũng hút dòng tiền của các nhà đầu tư bởi cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Tiêu biểu như dự án Coco Ocean Spa Resort tại Đà Nẵng đã ghi nhận lượng giao dịch đột phá trong 4 tháng đầu năm với số lượng lên đến hàng trăm giao dịch chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt.

Bên cạnh Đà Nẵng, giao dịch BĐS nghỉ dưỡng tại Nha Trang cũng rất sôi động. Trong lễ mở bán kết hợp cất nóc ngày 14/5, gần 100 căn hộ Ariyana Smart Condotel Nha Trang đã được khách hàng đăng ký đặt mua. Dự kiến, Ariyana sẽ chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2018, đánh dấu một trong những dự án condotel đi vào bàn giao sớm nhất trong bối cảnh nguồn cung căn hộ khách sạn đang tăng lên nhanh chóng.

Ngoài các thị trường BĐS ven biển như Nha Trang, Đà Nẵng, BĐS núi cũng đang là tâm điểm mới được các nhà đầu tư ngắm đến. "Cơn sốt" BĐS Sapa trong vòng 2 năm trở lại đây là một minh chứng rõ rệt. Tại Sapa, có những khu vực giá đất nền lên tới 300 triệu đồng/m2, đắt ngang giá đất phố cổ Hà Nội, các dự án BĐS nghỉ dưỡng tại đây mới đang trong giai đoạn rầm rộ triển khai nhưng cũng đã ghi nhận lượng giao dịch sôi động.

Nhiều chuyên gia dự báo, trong những năm tới thị trường BĐS nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục sôi động. Tầng lớp trung lưu của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, có triển vọng tăng từ 12 triệu (năm 2012) lên 33 triệu người vào năm 2020 và đây sẽ là nguồn cầu mạnh mẽ cho thị trường BĐS du lịch nghỉ dưỡng. Do đó, ông Nguyễn Trần Nam, chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam – Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định: "Không có chuyện thừa cung BĐS nghỉ dưỡng".