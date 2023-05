Dự báo về diễn biến các phân khúc BĐS trong 6 tháng cuối năm

Tại sự kiện công bố báo cáo thị trường quý 2/2021, Batdongsan.com.vn đưa ra thông tin khảo sát cho biết hơn 50% người dùng tham gia có nhận định, thị trường BĐS trong 6 tháng cuối năm vẫn sẽ có xu hướng tăng trưởng dù chậm. Tỷ lệ người dùng lo ngại thị trường sẽ suy thoái chiếm chưa đến 3%. Con số trên cho thấy, phần lớn dân đầu tư và người mua nhà vẫn có tâm lý tích cực vào sự phục hồi của thị trường nhà đất, bất chấp diễn biến dịch phức tạp.

Ông Lê Hồng Phong, TGĐ Công ty BĐS Belleville Hà Nội nhận định, hoạt động của thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng kiểm soát dịch bệnh. Nếu dịch được kiểm soát, tốc độ phát triển sẽ nhanh và ngược lại xu hướng tăng trưởng sẽ chậm lại đôi chút. Tuy nhiên so với các kênh đầu tư như chứng khoán, ngân hàng hay vàng, BĐS vẫn sẽ chiếm ưu thế hơn. Thị trường đầu tư trong 6 tháng cuối năm sẽ là phiên chốt của nhiều nhà đầu tư. Dòng vốn kiếm được từ chứng khoán dự kiến sẽ tìm bến đổ mới an toàn hơn trong tình hình dịch bệnh phức tạp và BĐS được xem như kênh đầu tư an toàn lúc này.

Giá nhà đất dự báo sẽ tiếp tục tăng trong các tháng cuối năm dưới tác động từ giá vât liệu xây dựng. Ảnh minh họa

Đồng ý với nhận định trên, Ông Ngô Văn, Giám Đốc MKT Tập đoàn Danh Khôi nhận định, dịch bệnh gây ra khó khăn nhất thời nhưng không làm giảm đi sức hút của thị trường BĐS. Việt Nam hiện đang là thị trường thu hút ngày càng nhiều dòng vốn ngoại và dòng vốn lớn này đang chờ đợi hết giản cách sẽ tham gia vào thị trường BĐS. Những nhà đầu tư cá mập từ Hong Kong, Hàn Quốc, Singapore có xu hướng chuộng đầu tư dòng vốn vào các loại hình sản phẩm BĐS có khả năng tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn thay vì ngắn hạn. Những sản phẩm BĐS có khả năng sinh lời sau 2-3 năm tại các thị trường Đông Nam Á đang rất được quan tâm và Việt Nam là tâm điểm đầu tư nóng nhất hiện nay trên khu vực.

Nhìn nhận về hướng đi của thị trường 6 tháng cuối năm, ông Ngô Văn cho biết, thị trường có thể sẽ mất thêm quý 3/2021 để bình ổn tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên khi chiến dịch tiêm chủng vaccine đi vào cao điểm, làn sóng dịch bệnh được kiểm soát, thị trường sẽ chào đón dòng đầu tư lớn từ khối ngoại, có thể là cuối quý 3 và đầu quý 4, nguồn vốn đổ về BĐS sẽ gia tăng và thị trường sẽ đón những bước phát triển tích cực.

Đồng quan điểm, bà Lê Nguyễn Hồng Phương, Giám đốc Thương hiệu Công ty BĐS Tuấn 123 cho rằng, theo những kiến thức thu được từ thị trường trong các năm qua, thị trường nhà ở sẽ vẫn tăng trưởng vì nhu cầu về mua ở và đầu tư nhà đất vẫn rất cao. Thị trường nhà ở tiêu dùng vẫn sẽ tăng trưởng vì đây là loại hình ít chịu ảnh hưởng từ Covid-19. Dòng sản phẩm căn hộ trung cấp phục vụ nhu cầu ở thực sẽ khởi sắc hơn. Riêng thị trường BĐS nghỉ dưỡng, đây là phân khúc đang được khối ngoại vô cùng ưa chuộng nên tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn là rất lớn. Tuy nhiên khả năng phục hồi của phân khúc này sẽ diễn ra chậm hơn các loại hình khác phụ thuộc vào khả năng kiểm soát dịch bệnh cũng như chính sách mở cửa của Chính phủ.

BĐS trong các khu đô thị sẽ thu hút ngày càng nhiều người mua nhà trong tương lai nhờ yếu tố an toàn và lợi nhuận. Ảnh minh họa

Ngoài ra, bà Phương cho rằng, sự tăng trưởng của thị trường BĐS nhà ở còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự phát triển của loại hình BĐS công nghiệp. Nếu như BĐS công nghiệp khởi sắc sẽ kéo theo đó là nhu cầu về nhà ở gia tăng, những lĩnh vực khác cũng sẽ phát triển theo. Phân khúc được quan tâm nhiều là đất nền và đất thổ cư tại Hà Nội và TP.HCM vẫn sẽ nóng và không chịu tác động nhiều từ Covid-19.

Ông Đỗ Quý Duy, Giám đốc MKT Tập đoàn Hải Phát cho biết, sẽ mất khoảng 2-3 tháng khó khăn để kiểm soát dịch nhưng BĐS vẫn là điểm sáng nhất trong các kênh đầu tư hiện tại. Điểm sáng của thị trường trong các tháng cuối năm vẫn là loại hình BĐS khu công nghiệp. Nhiều phân khúc nhà ở khác như căn hộ, đất nền cũng ít nhiều chịu sự phụ thuộc vào tăng trưởng của BĐS công nghiệp.

Riêng với BĐS nghỉ dưỡng, ông Quý Duy cho rằng, tuy đây là phân khúc thu hút dòng vốn ngoại nhưng nội tại nhu cầu trong nước đang ảnh hưởng lớn. Covid-19 đã dạy cho nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng bài học cay đắng, vậy nên trong 1 năm tới BĐS nghỉ dưỡng sẽ còn khó khăn. Người Việt luôn ưu tiên lựa chọn sự đầu tư an toàn, trong bối cảnh hiện nay, các sản phẩm đầu tư phục vụ nhu cầu cao hơn nhu cầu cơ bản như BĐS nghỉ dưỡng không được ưu tiên. Thời gian qua BĐS nghỉ dưỡng lại chỉ ra quá nhiều rủi ro nên phân khúc này sẽ còn đối mặt nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Bàn về xu hướng phát triển bền vững nhất của thị trường, các chuyên gia có chung nhận định, BĐS trong các đô thị và BĐS trong vùng lõi sẽ là tâm điểm đầu tư trong thời gian tới. Trước bối cảnh hiện nay, đầu tư an toàn là tiêu chí hàng đầu nên các khu đô thị quy hoạch bài bản, các sản phẩm phục vụ nhà ở các vùng trung tâm hay các khu vực liền kề đô thị trung tâm sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và là điểm sáng của thị trường trong các tháng cuối năm.

Phương Uyên