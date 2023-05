Đi vào ổn định – Hướng tới bền vững

Đây là nhận định của đa số các doanh nghiệp bất động sản về triển vọng thị trường trong năm 2020. Sau một năm 2019 nhiều biến động đến từ sự sụt giảm nhất định về nguồn cung dự án, sản phẩm nhà ở và số lượng giao dịch thì toàn cảnh thị trường vẫn được đánh giá đã có sự phát triển ổn định.

Bước sang năm 2020, với những tín hiệu tích cực từ sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, hành lang pháp lý liên quan dần được hoàn thiện cũng như xu hướng dịch chuyển dòng vốn FDI vào Việt Nam… các doanh nghiệp bất động sản nhìn chung đang sẵn sàng cho một năm mới nhiều triển vọng.

Theo nhận định của ông Nguyễn Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty CP Đông Tây Land, thị trường bất động sản 2020 sẽ bước vào giai đoạn tích lũy, dần đi vào ổn định sau giai đoạn 5 năm phát triển tương đối nhanh. Thị trường được đánh giá sẽ không phát triển quá nóng mà đi vào chiều sâu và nguy cơ về một khủng hoảng là khó có thể xảy ra.

Cũng theo ông Bình, năm 2020, thị trường bất động sản cũng chờ đợi việc một số điểm vướng mắc nhất định về mặt pháp lý, nguồn cung, tín dụng sẽ được giải quyết triệt để nhằm tạo ra sự chuyên nghiệp cho thị trường. Cùng với sự “chuyên nghiệp hóa” của thị trường, các khách hàng, nhà đầu tư cũng ngày càng thông thái thông qua việc họ sẽ rất cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm cũng như chủ đầu tư.

"Do đó, trong năm 2020, doanh nghiệp đã xác định sẽ tinh lọc lại hoạt động, lựa chọn chủ đầu tư uy tín và phân khúc sản phẩm phù hợp nhằm tối ưu tăng trưởng" – ông Bình nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Cây – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Constrexim nhận định năm 2020 thị trường bất động sản sẽ dần đi vào ổn định với sự thận trọng nhất định đến từ các chủ đầu tư và khách hàng.

Theo ông Cây, về nguồn cung, dự báo sẽ có phần suy giảm so với năm 2019 do nhiều yếu tố liên quan đến tiến độ rà soát, phê duyệt các dự án đã triển khai cũng như cấp phép dự án mới, tuy nhiên mặt bằng giá cả thị trưởng sẽ dần ổn định và khó có sự tăng giá đột biến cũng như không giảm quá sâu do đã dần đạt đến điểm bão hòa.

Bên cạnh đó, việc phát triển dự án mới dự báo sẽ ngày càng được siết chặt hơn. Không chỉ tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,… mà tại các tỉnh thành khác, việc xin cấp phép dự án mới cũng sẽ “khó khăn” hơn do các địa phương ngày càng siết chặt hơn trong việc xem xét, phê duyệt để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý cũng như quỹ đất ngày càng thu hẹp.

Trước những dự báo về thị trường sẽ đi vào ổn định, theo ông Cây, năm 2020, doanh nghiệp xác định sẽ bảo tồn để phát triển, vượt qua những khó khăn, cố gắng hoàn thiện dự án đang có, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực và khả năng tài chính cho các giai đoạn tiếp theo.

Giá nhà đất sẽ ở mức hợp lý

Dự cảm thị trường bất động sản trong năm 2020, ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Hà Nội lại có góc nhìn tích cực đến sự vươn lên của những đại dự án bất động sản tại đô thị vùng ven cũng như câu chuyện cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, năm 2020 triển vọng thị trường có thể đến từ những khu đô thị quy mô lớn, quy mô lên đến hàng trăm hecta ở vùng ven các đô thị lớn. Các khu đô thị này sẽ là những điểm thu hút nhà đầu tư và góp phần thay đổi hẳn về hạ tầng ở cho người dân. Đặc biệt, các khu đô thị này được kỳ vọng sẽ làm cho giá nhà đất sẽ ở mức hợp lý hơn do xây dựng ở quy mô lớn sẽ giúp giảm giá thành được.

Bên cạnh đó, ông Thanh cũng cho rằng câu chuyện cải tạo chung cư cũ dự báo sẽ là điểm sáng tiếp theo của thị trường khi đã có vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của nhiều bên, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước. Bài toán chung cư cũ của Hà Nội sẽ thực sự tìm được lời giải nhanh chóng khi các mấu chốt về giải phóng mặt bằng và lựa chọn chủ đầu tư hứa hẹn sẽ được tháo gỡ trong thời gian tới.

Cùng chung quan điểm về sự vươn lên của bất động sản vùng ven, đặc biệt là đất nền tại các tỉnh thành lân cận các đô thị lớn, ông Đàm Quốc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn DANKO chia sẻ nhận định năm 2020, thị trường bất động sản về chung cư ở Hà Nội và các thành phố lớn nói chung có thể sẽ tương đối bão hòa và chững lại phần nào do việc đầu tư chung cư ở Hà Nội và các thành phố lớn hầu như không đạt được lợi nhuận kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Ông Hiệp cho rằng xu hướng dịch chuyển của dòng vốn được dự báo sẽ chuyển về về các khu đô thị và đất nền ở các tỉnh thành. Trong thực tế, phân khúc này đã thu hút sự tham gia của khá nhiều chủ đầu tư lớn. Theo đó, đây có thể là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư khi các dự án khu đô thị tại các địa phương được phát triển bởi các chủ đầu tư có năng lực, đầu tư bài bản về hạ tầng, tiện ích.

Với những tín hiệu tương đối khả quan của tăng trưởng kinh tế vĩ mô, vượt lên những biến động trái chiều nhất định của thị trường trong năm 2019 nhìn chung các doanh nghiệp bất động sản đang rất sẵn sàng cho năm 2020 với niềm tin vào sự tăng trưởng theo hướng ổn định, bền vững và chuyên nghiệp hơn khi có sự đồng hành của hệ thống chính sách trong việc tạo ra hành lang pháp lý hoàn thiện, tối ưu cho sự phát triển.

Lê Sáng

