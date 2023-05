Dù giảm, lãi suất vẫn còn cao so với khả năng DN

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, lạm phát từ tháng 8/2011 trở lại đây có chiều hướng giảm liên tục. Đây là tín hiệu tốt, là tiền đề để tính toán hạ lãi suất. Tuy nhiên, đó mới là điều kiện cần, điều kiện đủ là thanh khoản hệ thống phải tốt lên. Sau rất nhiều năm hệ thống tăng trưởng tín dụng quá nóng, Hệ số sử dụng vốn ở mức cao, tính trung bình trên toàn hệ thống lên tới trên 100%. Trong huy động vốn, 80% là ngắn hạn nhưng cho vay trung dài hạn tới 40%. Điều này tích tụ qua nhiều năm, tạo ra khó khăn cho thanh khoản.

Đến nay, thanh khoản đã được cải thiện đáng kể, như vậy đã có điều kiện cần và đủ để giảm mặt bằng ls. Ở một góc độ nào đó thì chúng tôi có thể giảm lãi sớm hơn, khoảng từ 20/2. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thi trường bộc lộ các chiều hướng trước rồi mới đến chính sách hỗ trợ từ NHNN. Vì khi chưa có xu hướng của thị trường thù chính sách chưa chắc đã phát huy hiệu quả.

Hiện các ngân hàng lớn, nhỏ đồng loạt có các chương trình giảm ls cho vay. Trước đây có hiện tượng phổ biến là các ngân hàng niêm yết một mức tín dụng 14% cho VND và 2%/năm cho ngoại tệ. Nay, niêm yết với các mức lãi suất khác nhau; thậm chí có TCTD huy động 1 tháng chỉ còn 12% – 13%. Nhiều bank đưa ra các gói tín dụng chủ yếu phục vụ cho các nhóm ưu tiên với các mức lãi suất chúng tôi cho là thấp từ 13 – 16%.

Trong điều kiện đó, phân tích các yếu tố vĩ mô và trong hệ thống, NHNN quyết định thời điểm này này hợp lý để hạ mặt bằng lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất huy động, điều này sẽ tác động thế nào đến lãi suất cho vay?

– Thực tế, khi NHNN chưa giảm lãi suất thì trên thị trường đã có nhiều ngân hàng hạ lãi suất. Đây là một chuyển biến tích cực. Nay với việc hạ 1% các loại lãi suất sẽ tạo điều kiện để các TCTD có các nguồn vốn rẻ hơn, từ đó có quyết định giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Tôi cho rằng, cuối quý IV năm ngoái, với lãi suất huy động 14% thì lãi suất cho vay 17 – 19%. Nay với việc giảm lãi suất xuống 1%, nếu diễn biến kinh tế như năm ngoái thì cho vay ra xuống khoảng 16 – 18%. Tuy nhiên, với tình hình năm nay và theo kỳ vọng lạm phát thì lãi suất cho vay sẽ từ 14,5% – 16,5%. Với lãi suất như vậy, so với quá khứ thì thấp, nhưng so với năng lực của các doanh nghiệp thì vẫn cao.

Để tiếp tục giảm lãi suất thì cần tiếp tục đấu tranh để hạ lạm phát, ổn định vĩ mô. Tiếp tục giảm thì phải tiếp tục đấu tranh với kiềm chế lạm phát. Nếu tiếp tục hạ được lạm phát như thời gian qua thì trung bình mỗi quý sẽ giảm được 1%. Và sau đó có thể tính tới bỏ trần lãi suất huy động, thực hiện theo lãi suất thỏa thuận như trước đây.

Việc giảm lãi suất trong điều kiện giá cả nhiều mặt hàng tăng liệu có ảnh hưởng khiến lạm phát tăng trở lại?

– Việc giảm lãi suất lần này diễn ra trong bối cảnh tăng giá các mặt hàng, đặc biệt là năng lượng nhưng như Bộ Tài chính đã cho biết, nếu tăng 10% giá năng lượng thì ảnh hưởng tới lạm phát đến cuối năm là 0,64%. Với mức như thế thì cũng không phải là ảnh hưởng quá lớn.

Lạm phát của VN nó gồm 3 cấu phần lớn. Trong đó, do chính sách tiền tệ và tài khóa thường chiếm chiếm 1 nửa lạm phát. Nửa còn lại là phụ thuộc giá cả bên ngoài, hai là do điều hành giá cả trong nước mà chủ yếu là lương thực và thực phẩm. Điều chỉnh giá năng lượng chủ yếu là do ảnh hưởng giá bên ngoài, theo cơ chế thị trường. Như vậy, việc giá cả xăng dầu lên thì chúng ta không có cách gì mà kiểm soát giá cả thế giới. Về lương thực thực phẩm, năm ngoài và năm nay được mùa rất lớn là tiền đề thuận lợi cho ổn định giá cả. Trong khi đó, việc phối hợp chính sách tiền tệ và tài khóa điều hành chặt trong năm nay thì chúng ta sẽ kéo yếu tố lõi của lạm phát xuống để triệt tiêu dần tác động bên ngoài đối với lạm phát đưa lạm phát chung xuống.

Chúng ta không quá chủ qua nhưng có sự tự tin để điều hành chính sách. Tăng giá năng lượng cũng nằm trong tính toán và điều hành chung.

Vậy nếu lạm phát quay lại liệu có tăng lãi suất trở lại không?

– Nếu lạm phát lên trong thời gian ngắn mang tính hiện tượng thì không phải bản chất, nhưng nếu lên mang tính ổn định và khách quan, thì lãi suất sẽ điều chỉnh tăng lên. Chúng ta dự báo lạm phát năm nay dưới 10% và chính sách tiền tệ cũng điều hành theo mục tiêu này. Tuy nhiên, có thể khẳng định việc xảy ra lạm phát cao năm nay là rất thấp.

Trong buổi làm việc mới đây, IMF đã dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng 5 – 6%, lạm phát ở mức 9 – 9,5%.

Ông có thể khẳng định, việc giảm lãi suất lần này là nhằm mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng cao hơn?

– Hoàn toàn không phải như vậy. Như Chính phủ đã công bố, năm 2012 với những bài học, kinh nghiệm rút ra trong để điều hành 2011, mục tiêu xuyên suốt, hàng đầu là kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, an sinh xã hội. Là nước dân số trẻ, lao động nhiều nên cần phải có sự tăng trưởng nhất định để tạo công ăn việc làm khoảng 6 – 6,5%. Nếu kinh tế thế giới khó khăn 5 – 5,5%.

Việc giảm ls lần này là giúp DN tiếp cận vốn, sản xuất thuận lợi hơn. Việc hạ lãi suất cũng giúp cho kỳ vọng lạm phát, kỳ vọng vào ổn định kinh tế tốt hơn.

Áp lực giảm ls đối với NHNN đã diễn ra từ quý 4/2011. Nhưng từ đó đến nay chúng tôi chưa giảm và đến nay mới là thời điểm phù hợp. Chúng tôi muốn lần này là giảm một cách ổn định.

Ông có thể nói rõ hơn về dự báo xu hướng giảm lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm?

– Có thể thấy rằng, trước đây, chúng ta luôn bị thị trường dẫn dắt, chính sách mang tính chất chữa cháy, tình thế. Từ tháng 8/2011 trở lại đây luôn luôn chủ động, dẫn dắt thị trường đi theo các mục tiêu của Chính phủ, NHNN. Vì thế, tôi hoàn toàn tin vào bản chất của việc giảm lãi suất này.

Thực tế, trước khi họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, NHNN đã trình bày về đề án thanh khoản và đề xuất giảm lãi suất và đến khi Chính phủ họp để thống nhất và đưa ra thông điệp.

Chúng tôi định hướng, đến cuối năm, lạm phát xuống dưới 10% thì lãi suất cũng về mức 10%.

Việc hạ lãi suất có ảnh hưởng thế nào đến huy động vốn của các ngân hàng. Liệu huy động vốn có khó khăn hơn khiến việc vượt trần lãi suất lại diễn ra?

– Việc huy động vốn trước tết thường giảm mạnh. Đó là quy luật và năm nay cũng không tranh khỏi. Trng tháng 1, huy động giảm mạnh, nhưng đến tháng 2 đã tăng lên. Tisnhra, từ cuối 2011, huy động đã tăng hơn 1% là hoàn toàn phù hợp với tình hình vĩ mô và sẽ tăng lên ổn định trong thời gian tới.

Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng tính đến 8/3, thống kê tăng trưởng tín dụng giảm khoảng 2,25% theo báo cáo của các TCTD, nhưng theo phân tích của SBV thì giảm khoảng 1,27%. Nguyên nhân là doì nhiều TCTD những ngày cuối 2011 họ tăng tín dụng ảo để lấy khối lượng dư nợ tín dụng lớn vì biết răng 2012 SBV không cao bằng tỷ lệ nữa, muốn. Sau khi phân tích, loại bỏ các yếu tố ảo, tín dụng chỉ giảm khoảng khoảng 1,27%.

Dự trữ ngoại hối tăng 30% Theo ông Nguyễn Văn Bình, nếu đầu 2011 là 100%, đến cuối 2011 là 150%. Nếu cuối 2011 là 100% thì đến nay là gần 130%. Như vậy năm 2011 đã tăng được 50% và đầu năm 2012 tăng khoảng 25 – 27%/ Đã cải thiện được dự trữ ngoại hối. Theo các tiêu chuẩn của IMF, nếu kinh tế vĩ mô như kịch bản thì chúng ta có thể đạt được mức chuẩn cho các nước về dự trữ ngoại hối.

(Theo VEF)