Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: Sẽ giữ nguyên quy định về thu hồi đất

Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, để tránh lạm dụng và hạn chế việc thu hồi đất tùy tiện, Hiến pháp chỉ quy định nguyên tắc về thu hồi đất và các trường hợp được thu hồi đất; còn thẩm quyền xem xét, phê duyệt, quyết định cụ thể và xác định như thế nào là trường hợp thật cần thiết để thu hồi đất sẽ do luật Đất đai quy định.

Ông Lý cũng nhấn mạnh, quy định về thu hồi đất được giữ nguyên: "Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế – xã hội. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật".

Về trưng dụng đất, do nhiều ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ hơn các trường hợp trưng dụng đất, dự thảo được chính lý: "Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụquốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh,tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai".