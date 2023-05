Dừng dự án Nam An Khánh: Hậu quả khó lường!

Diễn biến vụ việc Ngày 24.9.2011, HĐQT Sudico tổ chức họp để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện quý 4/2011. Theo báo cáo của TGĐ thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Sudico đạt kết quả rất thấp: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 18%, doanh thu đạt 6%, lợi nhuận đạt 3% so với kế hoạch. Sau cuộc họp, HĐQT đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh TGĐ của ông Vi Việt Dũng. Tập đoàn Sông Đà đã có rất nhiều văn bản gửi Sudico và các cơ quan liên quan về sự việc này, thậm chí còn yêu cầu HĐQT Sudico dừng thực hiện quyết định trên, đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội tạm dừng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Sudico… Ngày 17.10.2011, Thanh tra Chính phủ có văn bản số 2821/TTCP-V.1 kiến nghị Thủ tướng tạm dừng dự án Nam An Khánh. Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2004 Thủ tướng giao TCT Sông Đà làm chủ đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Nam An Khánh. Đến năm 2006, HĐQT TCT Sông Đà có nghị quyết phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng dự án cho Sudico với giá 155 tỉ đồng nhưng không có hạ tầng, không có văn bản báo cáo các cơ quan liên quan và phê duyệt của Thủ tướng. Thanh tra Chính phủ xác định việc chuyển nhượng dự án này vi phạm các quy định của Chính phủ, trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và tờ trình của Bộ Xây dựng. Khu đô thị mới Nam An Khánh nằm ở phía tây Hà Nội, thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, H.Hoài Đức. Dự án Nam An Khánh có diện tích sử dụng đất là 288,8 ha, trong đó 15,3 ha trong dự án khu vực xã An Khánh được quy hoạch làm khu dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất. Tổng diện tích đất quy hoạch cho xây dựng khu đô thị mới là 189,7 ha.