Được phép xây nhà trong khu quy hoạch: Quy định không khả thi

Người dân tại ấp Doi (P.15, Q.Gò Vấp, Tp.HCM) không được chuyển mục đích sử dụng đất, nhà tạm cũng không được cất – Ảnh: Thanh Tòng

Thành phố "gật", quận "lắc"

Tính từ ngày có hiệu lực đến nay, Quyết định (QĐ) 68 đã có “hai tháng tuổi”. Theo ông Quách Hồng Tuyến, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP, việc ban hành QĐ này nhằm giải tỏa những ràng buộc bất hợp lý lâu nay “treo” trên đầu những hộ dân tại các khu vực đang có dự án (DA) quy hoạch. "Để QĐ này thuận lợi khi đi vào đời sống, chúng tôi đã tổ chức hướng dẫn cho tất cả cán bộ chuyên môn quận, huyện nên chắc chắn không có tình trạng mỗi nơi hướng dẫn mỗi kiểu”- ông Tuyến khẳng định.

Nói là vậy, nhưng từ ngày QĐ 68 có hiệu lực, người dân khu vực ấp Doi thuộc P.15, Gò Vấp vẫn chưa có hộ nào được phép xây dựng tạm… căn chòi, đừng nói đến chuyện xây nhà lầu. Tại DA này, tính từ khi quy hoạch đến nay đã hơn 30 năm nhưng người dân vẫn phải sống trong những ngôi nhà tạm. Nhiều người dân cho biết họ đã nhiều lần xin chính quyền cho sửa sang nhà nhưng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Ông Trần Công Sơn, tổ trưởng tổ 61, P.15, Q.Gò Vấp nói rằng, ngay khi biết chủ trương của TP cho xây nhà đến 5 tầng trên đất quy hoạch treo, ông đã họp người dân và kiến nghị quận có hướng dẫn rõ có cho người dân ở đây được cất nhà tạm, khi Nhà nước thu hồi đất dân sẽ đi ngay, không nhận bồi thường phần này, nhưng nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Tương tự, người dân cư trú tại khu vực được quy hoạch DA hồ sinh thái Vĩnh Lộc (Bình Chánh) cũng chưa được cho phép cất nhà tạm trong khu vực DA đã được công bố. Tính đến nay, DA này đã được công bố 14 năm, không thấy chủ đầu tư nào triển khai nhưng việc cấp phép cho người dân xây dựng không được chính quyền địa phương thông qua. “Người ta bảo là QĐ đó chỉ dành cho những nơi có DA treo nhưng không phải đất nông nghiệp. Còn tại đây thì bao đời nay là đất nông nghiệp nên không thể cho xây được…”, ông Tư Hùng, nhà tại ấp 1 Vĩnh Lộc B, có đất nằm trong DA hồ sinh thái Vĩnh Lộc, tư lự.

Đó cũng là tình cảnh của những hộ dân tại DA mở rộng ga Bình Triệu, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Gần chục năm nay để có nhà ở người dân phải làm lén, làm chui. Tính đến nay tại khu vực này có hàng trăm căn nhà được xây “lén”, hình thành khu vực dân cư đông đúc. Với QĐ 68 họ vui mừng vì hết cảnh xây nhà “lén”, có thể sửa sang, cơi nới nhà. Nhưng khi đi xin xây nhà thì mới biết mình cũng nằm ngoài “diện” được xem xét.

Vướng ở… đất nông nghiệp

Lý do những khu vực trên không được phép xây dựng theo QĐ 68 vì là đất nông nghiệp. Lý do hoàn toàn chính đáng nhưng nhìn vào "lịch sử" của các khu vực này thì đúng là người dân đang bị thiệt thòi lớn. Trên thực tế, hầu hết các DA có quy hoạch thì người dân không được xây dựng, không được chuyển mục đích, thậm chí các công trình công cộng như điện – đường – trường – trạm cũng tạm dừng để chờ DA. Bà Lê Thị Tân, người 5 đời sinh sống trên mảnh đất ấp Doi nói: “Sau năm 1975, toàn bộ đất tại ấp Doi xung vào làm HTX. Đến năm 1986, thì đất của ai trả về cho người đó. Năm 1987 thì địa phương thông báo là dùng quỹ đất này để trồng dừa Bến Tre. Rồi DA trồng dừa cũng không thành, quỹ đất để không cho đến giờ. Xây dựng thì bảo quy hoạch, chuyển mục đích đất không cho, do vậy hơn 400 hộ dân tại ấp Doi chỉ có 5 trường hợp được cấp sổ đỏ. Từng ấy năm không cho dân chuyển mục đích thì bây giờ lấy đâu ra "giấy đỏ" như yêu cầu của phường để được xây nhà”.

Tại khu vực hồ sinh thái Vĩnh Lộc, tình cảnh xin phép xây dựng của người dân cũng không khá hơn. Mặc dù thông tin về QĐ 68 đã được công khai, nhưng tại những DA treo lâu năm, QĐ này vẫn như một khẩu hiệu hơn là thực tế. Theo lãnh đạo Bình Chánh, lý do duy nhất người dân không được “hưởng” quyền theo QĐ 68 cũng chỉ vì là đất nông nghiệp. Và nguyên nhân vì sao vẫn là đất nông nghiệp thì cũng giống nhau.

QĐ 68 như một luồng sinh khí thổi vào các khu vực dân cư bị “treo” lâu nay nhưng cái vòng luẩn quẩn "không chuyển đổi mục đích chờ DA, DA bị treo nên không thể chuyển đổi, không thể chuyển đổi nên không thể xây dựng theo QĐ 68" đã "trói" giấc mơ xây một căn nhà tạm của người dân ở các khu vực này.

(Theo Thanh niên)