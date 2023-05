Được vay 80% khi thuê, mua nhà ở xã hội

Gần 3.000 căn NƠXH đã hoàn thành

– Theo quy định của Bộ Xây dựng, có 8 đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Tôi đã xem nhưng không thấy mình thuộc các đối tượng theo quy định. Tôi là người làm thuê tại Tp.HCM hơn 6 năm nay và được người quen cho đăng ký hộ khẩu KT3 tại quận 8. Thu nhập bình quân của gia đình tôi khoảng 4-5 triệu đồng/tháng có thuộc diện thu nhập thấp và có được hưởng chính sách NƠXH của TP hay không? (Hùng Mạnh – quận 8).

Dự án nhà ở xã hội 26 Nguyễn Thượng Hiền, Gò Vấp Tp.HCM đang triển khai xây dựng

Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM: NĐ 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quy định người thu nhập thấp, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị thuộc đối tượng được xem xét thuê NƠXH thuộc sở hữu nhà nước. Điều kiện là chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê hoặc thuê mua NƠXH; chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở chật chội có diện tích bình quân hộ gia đình dưới 5m2 sàn/người hoặc nhà ở hư hỏng, dột nát; có hộ khẩu thường trú… Người thu nhập thấp là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm), mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Nếu bạn đủ những điều kiện này thì bạn thuộc đối tượng thu nhập thấp. Bạn mua, thuê, thuê mua NƠXH, nhà ở thu nhập thấp và có thể dùng căn hộ đã hoàn thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để làm tài sản bảo đảm khoản vay với ngân hàng.

– Xin cho biết khi nào mới có giá chính thức cho các trường hợp thuê mua NƠXH tại chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành, quận 10? Giá thuê mua là bao nhiêu? Tôi được duyệt bốc thăm tại chung cư này lầu 8 với diện tích là 53,4m², vậy mỗi tháng phải trả góp bao nhiêu? (Lê Quang Hòa, 31E Nguyễn Văn Đậu quận Bình Thạnh).

Ông Trần Trọng Tuấn: Trong tuần này, Sở Xây dựng sẽ tổ chức họp về việc bàn giao 103 căn hộ tại chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành, quận 10. Đơn giá thuê mua cơ bản là 12 triệu đồng/m2. Người thuê mua phải nộp trước 20% trị giá căn hộ, số tiền còn lại trả dần trong tối thiểu là 10 năm. Theo bảng giá tạm tính giá thuê mua NƠXH tại chung cư này, căn hộ tầng 8 của anh Hòa được bố trí nộp 20% trị giá lần đầu là 130.723.200 đồng/m², giá thuê mua hàng tháng là 6.406.406 đồng.

– Thông tin từ Báo SGGP cho biết Sở Xây dựng sẽ công bố toàn bộ danh sách các dự án NƠXH trên địa bàn TP nhưng đến nay chẳng thấy đâu. Sở Xây dựng có thể công bố danh sách để tôi phổ biến cho những người dân trong khu phố biết? (Một cán bộ hưu trí quận Bình Tân).

Ông Trần Trọng Tuấn: 5 dự án NƠXH với quy mô 813 căn sẽ hoàn thành trong năm 2013 gồm: Chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành, phường 12, quận 10 (114 căn); Chung cư 241/1/25C Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6 (62 căn); Chung cư 19/19 Lạc Long Quân quận Tân Bình (400 căn); Chung cư 171A Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình (147 căn); Chung cư 26 Nguyễn Thượng Hiền phường 1, quận Gò Vấp (90 căn). 5 dự án nhà ở tái định cư (đã hoàn thành với 1.769 căn) chuyển sang NƠXH: Khu tái định cư Phú Mỹ 1, quận 7 (235 căn); Khu dân cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (1.132 căn); Chung cư Tân Mỹ quận 7 (200 căn); Chung cư 481 Bến Ba Đình, quận 8 (108 căn); Chung cư An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân (94 căn). Sở Xây dựng cũng đã kiến nghị UBND TP chuyển đổi nhà ở thương mại sang NƠXH tại dự án do Công ty CP Đầu tư – Xây dựng 584 đầu tư tại quận Tân Phú, quy mô 418 căn (hoàn thành năm 2013). Sở Xây dựng cũng đã trình UBND TP chuyển đổi 2 dự án nhà ở thương mại dự kiến sẽ xây dựng trong năm 2013 sang NƠXH: Dự án chung cư CC1 Khu 2 tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh với quy mô 1.734 căn (dự kiến được khởi công xây dựng trong tháng 7-2013); Dự án khu tái định cư Thảo Điền, quận 2 với 304 căn nhà ở xã hội (dự kiến được khởi công xây dựng trong tháng 8-2013).

Chỉ được hỗ trợ vay mua nhà 1 lần

([email protected]). – Với điều kiện và thu nhập cũng như dự án nhà tôi muốn mua đủ điều kiện để vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Hiện tôi đang sống với gia đình bao gồm bố mẹ và em trai. Như vậy nếu vay theo thu nhập của tôi, các thành viên trong gia đình đều phải cam kết chưa được vay vốn.Vậy khi các thành viên trong gia đình tôi cũng có nhu cầu mua nhà thì phải làm sao?

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Tp.HCM: Thông tư 07 ngày 15-5-2013 của Bộ Xây dựng quy định mỗi hộ gia đình chỉ được vay 1 lần để hỗ trợ nhà ở. Do đó, nếu các thành viên trong gia đình bạn cùng có nhu cầu mua nhà thì chỉ được hỗ trợ cho một người mà thôi.

– Tôi làm ở công ty tư nhân, không có hộ khẩu thuờng trú tại Tp.HCM mà chỉ có KT3 và đang ở nhà thuê, vậy có được vay từ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng của NHNN để mua NƠXH hay không? (Trần Quốc Việt, quận Thủ Đức Tp.HCM).

Ông Nguyễn Hoàng Minh: Thông tư 11 của NHNN và Thông tư 07 của Bộ Xây dựng quy định đối tượng khách hàng cá nhân được vay vốn để mua, thuê, thuê mua NƠXH hoặc vay vốn để thuê, mua NƠTM có diện tích nhỏ hơn 70m², giá bán dưới 15 triệu đồng/m² thì phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở. Riêng trường hợp bạn chỉ tạm trú thì phải có thêm điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên mới được vay gói hỗ trợ trên.

– Hai 2 vợ chồng tôi đều là cán bộ công chức. Hiện hộ khẩu của chồng tôi ở Hà Nội và chưa thể tách hộ khẩu ra được vì chưa có nhà. Vậy, khi xác thực tình trạng nhà để mua NƠXH chúng tôi phải làm như thế nào, trong đơn đăng ký mua NƠXH có phải ghi theo hộ khẩu của chồng tôi hay không? Chúng tôi thu nhập 11 triệu đồng/tháng, được vay tối đa là bao nhiêu? (Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tp.HCM).

Ông Trần Trọng Tuấn và ông Nguyễn Hoàng Minh: Theo quy định hiện hành, cơ quan nơi bạn đang công tác có trách nhiệm xác nhận về nơi công tác và thực trạng về nhà ở của bạn theo mẫu quy định tại Phụ lục 1, Thông tư số 07/2013/TT-BXD và phải chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận của mình. Trong đơn đăng ký mua NƠXH ở mục số thành viên trong hộ gia đình bạn phải ghi theo hộ khẩu thường trú của người đứng đơn xin mua. Ngân hàng cho vay căn cứ vào giá trị căn hộ và khách hàng vay vốn phải có ít nhất 20% giá trị căn hộ; 80% giá trị còn lại của căn hộ thì được ngân hàng cho vay. Thu nhập của khách hàng cá nhân sẽ được ngân hàng thẩm định để xác định nguồn và thời gian trả nợ.