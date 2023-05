Gem Sky World – Khu đô thị gần sân bay Long Thành có tiềm năng gì?

Tổng quan

Với quy mô 92,2ha, Gem Sky World được biết đến là khu đô thị thương mại – giải trí hiện đại, được quy hoạch đồng bộ, bài bản bậc nhất khu vực Long Thành, Đồng Nai. Khu đô thị Gem Sky World là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư, phát triển dự án bởi Tập đoàn Đất Xanh. Được chia thành 7 phân khu, Gem Sky World cung ứng cho thị trường hơn 4000 sản phẩm đất nền, nhà phố, shophouse, biệt thự với thiết kế đa dạng. Với vị trí gần sân bay Long Thành, khu đô thị Gem Sky World là một trong những dự án bất động sản đáng chú ý nhất huyện Long Thành và lân cận, thừa hưởng nhiều lợi thế hạ tầng, quy hoạch, hứa hẹn tiềm năng tăng giá ngay ở hiện tại và trong tương lai.

Vị trí

Huyện Long Thành – Đồng Nai giữ vị trí chiến lược trong Vùng phát triển đô thị khu vực phía Nam. Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, đang được tăng tốc triển khai để đi vào khai thác từ năm 2025, hứa hẹn sẽ tạo đà mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Khu đô thị Gem Sky World thuộc địa phận 2 xã Long Đức và Lộc An, huyện Long Thành, cách sân bay Long Thành chỉ khoảng 4km. Với vị trí này, dự án Gem Sky World được thừa hưởng hệ thống hạ tầng – giao thông đã phát triển khá đồng bộ và vẫn đang tiếp tục được nâng cấp. Từ vị trí dự án Gem Sky Wold di chuyển đến Quốc lộ 51 chỉ khoàng 2km, trong tương lai sẽ có thêm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã được quy hoạch, cách dự án hơn 1km. Nhờ đó, cư dân sống tại Gem Sky World đi công tác, đi du lịch trong và ngoài đều khá thuận tiện, nhanh chóng. Các trục đường giao thông xung quanh dự án đều rộng, thoáng, hiếm khi xảy ra kẹt xe. Vị trí dự án Gem Sky World cũng nằm trong khu vực trung tâm huyện Long Thành, có đầy đủ các tiện ích như chợ, siêu thị, trung tâm hành chính, bệnh viện, cửa hàng điện máy,… trong vòng bán kính 5km nên thuận tiện cho cư dân sinh hoạt.

Tiện ích

Là một khu đô thị phức hợp đa chức năng với diện tích lên đến hơn 92ha, Gem Sky World Long Thành không chỉ có nhà ở mà còn được bố trí hệ thống tiện ích đa dạng, đầy đủ trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học,… Nhà phát triển dự án – Tập đoàn Đất Xanh dành tới gần một nửa quỹ đất cho không gian xanh và tiện ích, nổi bật là công viên trung tâm và 6 công viên nội khu nằm rải rác tại các phân khu. Đáng chú ý, quần thể giải trí Sky Park rộng 3ha bên trong dự án là điểm hẹn vui chơi, giải trí hấp dẫn dịp cuối tuần cho các gia đình, nhóm bạn,… Hệ thống an ninh ở đây cũng được đánh giá là đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống, kinh doanh.



Một góc tiện ích đã hiện hữu của dự án Gem Sky World

Thiết kế

Dự án Gem Sky World được quy hoạch gồm 7 phân khu, trong đó có 4 phân khu đã bán hết từ năm ngoái. Hiện chỉ còn phân khu Diamond Parkview đang mở bán các sản phẩm nhà phố xây sẵn và shophouse. Diamond Parkview được xem là phân khu đẹp nhất dự án Gem Sky World nhờ vị trí liền kề công viên 3,6ha và trường liên cấp quốc tế Greenfield. Ekip Đánh giá dự án của Batdongsan.com.vn đã ghé thăm khu nhà mẫu của nhà phố và shophouse, nhận thấy các sản phẩm này đều có thiết kế rộng, thoáng, tối ưu diện tích, lấy được nhiều nắng, gió tự nhiên. Chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà hoàn thiện bên ngoài và thô bên trong để người mua tùy ý thiết kế cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Với nhà mẫu shophouse, chủ đầu tư gợi ý bố trí không gian tầng trên cùng với đầy đủ các phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho gia chủ, còn các tầng dưới có thể cho thuê kinh doanh nhà hàng, quán cafe,…

Nhà mẫu nhà phố Diamond Parkview gồm 3 tầng, có nhiều không gian sân vườn thoáng mát



Nhà phố Diamond Parkview được bàn giao hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.



Mẫu shophouse 1 trệt, 3 lầu phù hợp để ở kết hợp cho thuê kinh doanh.



Chủ đầu tư gợi ý cho thuê kinh doanh quán cafe tại 2 tầng dưới của shophouse.

Tiến độ

Dự án Gem Sky Wolrd đang được triển khai thi công rất tích cực, đồng thời ở các phân khu nhà ở và các hạng mục tiện ích. Được biết, nhà phố phân khu Diamond Parkview sẽ được bàn giao cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Khi cư dân chuyển vào ở, các khu tiện ích dự kiến cũng đã hoàn thiện để phục vụ cộng đồng.



Tiến độ thi công dự án Gem Sky World tháng 4/2022

Giá bán

Theo dữ liệu tin rao trên Batdongsan.com.vn, nhà phố dự án Gem Sky World có giá vào khoảng từ 5 tỷ cho căn 132m2 (6 x22m). Mức giá bán nhà phố Gem Sky World hiện nhỉnh hơn so với dự án nhà phố ở khu vực lân cận như Rich City (1,8-3,6 tỷ cho căn 100-200m2), Long Thành Central (1,5-3,4 tỷ cho căn 100-220m2) hay Century City (3,8-4 tỷ cho căn 100-120m2). Có thể thấy Gem Sky World sở hữu nhiều lợi thế về vị trí và quy hoạch hơn nên mức giá cao hơn cũng là dễ hiểu. Nếu so với nhà phố xây sẵn ở TP.HCM, mức giá thấp nhất cho nhà phố 100m2 ở Quận 2, Quận 9 vào khoảng từ 7-10 tỷ thì giá bán tại Gem Sky World dễ chịu hơn rất nhiều mà khoảng cách di chuyển cũng không quá xa xôi. Bạn đọc có thể cân nhắc so sánh các dự án với nhau để tìm ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu, tài chính của mình.

Đánh giá tiềm năng

Batdongsan.com.vn nhận định khu đô thị Gem Sky World là dự án có vị trí thuận lợi, được quy hoạch bài bản với nhiều tiện ích phong phú, phù hợp để an cư lâu dài tại khu vực Long Thành, Đồng Nai. Với nhà đầu tư mua nhà để cho thuê, có thể nhắm tới đối tượng khách thuê là các chuyên gia, nhân viên cao cấp, giảng viên, phi công, đoàn tiếp viên, người nước ngoài làm việc tại các trường đại học, bệnh viện quốc tế, khu công nghiệp cũng như sân bay Long Thành sau này.

Bên cạnh đó, Gem Sky World là một trong những dự án có biên độ tăng giá khá nhanh trong vài năm trở lại đây, có thấy rõ ở các loại hình đất nền và nhà phố. Tháng 8/2020, dự án mở bán đất nền với giá từ 18 triệu/m2, đến tháng 3/2021 đa tăng lên 28 – 33 triệu/m2. Với nhà phố, chỉ sau nửa năm chính thức mở bán, giá bán nhà phố Gem Sky World đã tăng từ 4,5 tỷ/căn lên 5 tỷ/căn. Trong tương lai gần, khi đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và sân bay Long Thành đi vào hoạt động, giá bán dự án Gem Sky World chắc chắn còn tăng hơn nữa. Đây cũng là yếu tố nhà đầu tư không thể bỏ qua khi nhận định tiềm năng của dự án này. Dự án Gem Sky World được đánh giá là sản phẩm có điểm rơi lợi nhuận đón đầu nhiều hạ tầng giao thông của Long Thành, hứa hẹn nhiều cơ hội gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

