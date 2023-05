Theo báo cáo thị trường quý 2/2022 của Batdongsan.com.vn, bất động sản cho thuê Hà Nội tiếp tục hồi phục mạnh mẽ khi lượt tìm thuê tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021. Loại hình văn phòng cho thuê phục hồi mạnh nhất với mức tăng đạt 82% so với cùng kỳ, tiếp theo là nhà phố cho thuê với mức phục hồi đạt 74%. Ngược lại thị trường bất động sản bán tại Hà Nội tiếp tục sụt giảm lượt tìm kiếm khoảng 13% so với quý 2/2021, dần tiệm cận về mốc trước dịch. Đất và đất nền dự án là hai loại hình có lượt tìm kiếm giảm mạnh nhất, lần lượt 24% và 32%, đánh dấu thị trường đã qua giai đoạn sốt nóng trong những tháng đầu năm.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong 6 tháng đầu năm 2022, lượt quan tâm tìm kiếm nhà đất Hà Nội vẫn trong xu hướng giảm nhưng giá bán tiếp tục tăng, tuy nhiên đà tăng cũng đã bắt đầu chững lại. Cụ thể:

căn hộ chung cư Hà Nội, trong tháng 6/2022 giá rao bán trung bình theo tin đăng là 36 triệu/m2, tăng 7% so với tháng 1 nhưng không thay đổi so với tháng 5. Theo khảo sát tin đăng bán của Batdongsan.com.vn, thời gian qua thị trường Hà Nội gần như không có dự án sơ cấp mở bán mới (ngoại trừ Hoàng Thành Pearl). Các căn hộ đang có tin đăng bán chủ yếu là căn hộ thứ cấp, đến từ những dự án có nguồn cung lớn như Vinhome Smart City hay Vinhome Ocean Park Gia Lâm, giá dao động từ trên 30 triệu/m2. Hai dự án mới ra mắt thị trường đều có giá khá cao, như Hoàng Thành Pearl từ 42 triệu/m2, Masteri West Height đang trong giai đoạn rumor cũng có giá dự kiến từ 52 triệu/m2…

Một căn biệt thự rao bán trên Batdongsan.com.vn

Hai loại hình có lượt tìm kiếm sụt giảm mạnh nhất quý 2 vừa qua là đất và đất nền dự án vẫn ghi nhận giá bán neo cao. Giá rao bán đất trung bình theo tin đăng trong tháng 6 là 50 triệu/m2, tăng gần 20% so với đầu năm. Đất nền dự án Hà Nội cũng có giá rao bán trung bình khoảng 50 triệu/m2 nhưng đã tăng 79% so với tháng 1 (mốc 28 triệu/m2). Tuy nhiên nếu so với đỉnh điểm tháng 3 và tháng 4 thì giá đang đi ngang, tức là đà tăng đã chững lại từ tháng 5. Trên Batdongsan.com.vn, hiện các tin đăng bán đất chủ yếu là đất lô lẻ, nằm rải rác tại các xã thuộc Hoài Đức, Quốc Oai, khu Hòa Lạc… với giá từ 9-30 triệu/m2. Trong khi đó, giá đất theo tin đăng tại Gia Lâm, Đông Anh… dao động từ 35-77 triệu/m2.

Với loại hình nhà phố thương mại, shophouse, giá rao bán không chỉ chững mà còn giảm khá mạnh so với tháng 3 và tháng 4. Cụ thể giá rao bán loại hình này trong tháng 6 là 145 triệu/m2, giảm 12% so với tháng 5, giảm 10% so với tháng 4. Tuy nhiên nếu so với tháng 1 thì giá vẫn tăng khoảng 30%. Nguồn cung shophouse chủ yếu đến từ một dự án khu đô thị của ông lớn bất động sản, có xuất hiện tình trạng đầu cơ thổi giá nên sau đó giá đã chững, không ít nhà đầu tư bị mắc kẹt dòng tiền tại đây.

Biệt thự, liền kề thời điểm tháng 6 có giá rao bán trung bình đạt 172 triệu/m2, biên độ tăng giá mạnh nhất ghi nhận vào tháng 3 với 8%, sau đó giá chững hoặc chỉ tăng nhẹ 2%. Nguồn cung rải rác từ các dự án như Vinhome Oceanpark Gia Lâm, Louis Hoàng Mai, Gamuda Garden…

Nhà mặt phố Hà Nội là loại hình duy nhất ghi nhận giá rao bán sụt giảm nhẹ khoảng 2% trong các tháng, riêng tháng 6 tăng nhẹ 2%, với mức rao bán trung bình khoảng 313 triệu/m2.

Ngọc Sương