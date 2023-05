Giá BĐS Hà Nội cao một cách vô lý!

Ông Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế Xây dựng Việt Nam: Sẽ đến lúc lên đỉnh giá và BĐS Hà Nội “rơi” Giá BĐS Hà Nội cao là do các chủ dự án đang hạn chế cung hàng tạo khan hiếm giả tạo. Chúng ta đều thấy hai hiện tượng rất đáng quan ngại: Một là phần lớn người có nhu cầu về nhà ở thì không đủ tiền để mua vì giá nhà quá cao. Hai là hiện tượng nhà (xây thô), đất (đã phân lô) tại các dự án đô thị mới đều có chủ nhưng lại để hoang. Đằng sau hiện tượng này nghĩa là người có tiền thì cứ ném vào nhà đất, bất chấp giá cao rồi “găm” ở đó. Năm 2010, tuy giá BĐS Hà Nội tăng nhưng giao dịch thành công ít. Điều này có nghĩa chỉ có người có nhiều tiền và các nhà đầu cơ đang giao dịch với nhau. Khi 800 dự án đô thị của Hà Nội và 400 chung cư cũ của Hà Nội cải tạo lại và cung hàng ra, thỏa mãn sức cầu của các nhà đầu cơ và người có tiền hiện nay thì giá nhà, đất sẽ đạt đỉnh. Khi đó, một bộ phận đầu cơ cần bán, nhưng các nhà đầu cơ khác không dám mua vì giá đã tăng hết cỡ và người có nhu cầu thì không thể mua. Đó sẽ là lúc khởi đầu cuộc tháo chạy để bán được hàng, giá BĐS Hà Nội sẽ rơi… GS.TSKH Đặng Hùng Võ: Phải bắt buộc các chủ dự án đầu tư đến cùng Có hiện tượng bong bóng giá BĐS Hà Nội một phần là do cách làm của các nhà quản lý trên địa bàn. Đó là việc chính quyền phê duyệt dự án cho những chủ đầu tư thiếu năng lực triển khai. Thứ hai là do quan điểm chộp giật, tận thu của các chủ dự án hiện nay. Có nghĩa rằng khi nhận được dự án, chủ dự án chỉ làm hạ tầng qua quýt rồi chia lô, bán nền, bán đất để cốt lấy tiền thật nhanh “chạy” dự án mới. Phải có quy định bắt buộc các dự án đầu tư đến cùng. Nghĩa là khi đăng ký lộ trình triển khai dự án thì bắt buộc nhà đầu tư phải hoàn thành đúng lộ trình, nếu không dứt khoát thu hồi dự án. Thứ hai là cần có chính sách điều tiết (bằng thuế) để các nhà đầu cơ không dám, không muốn đầu cơ thì mới chấm dứt được tình trạng bong bóng giá và đô thị hoang như hiện nay. Với hiện tượng giá đất “bong bóng” như hiện nay, tôi cho rằng đang tiềm ẩn nguy cơ vỡ vì giá không thể tăng mãi.