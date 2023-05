Giá BĐS Hà Nội và các địa phương khác giảm mạnh so với vài năm trước

>> BĐS giảm giá: Hà Nội ngược lời với Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: "Có dự án bất động sản giá đã giảm 50% so với năm 2010".

Đáng chú ý, thông tin này được đưa ra chỉ sau một ngày, khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu trước Chính phủ rằng: “Đi một vòng quanh Hà Nội, tôi thấy hơi lạ là không thấy dự án nhà ở, bất động sản nào giảm giá cả”.

Theo Bộ trưởng Dũng, tình hình thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản cùng với triển khai chiến lược nhà ở đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Cụ thể là giá bất động sản đã giảm mạnh về sát giá trị thực, phù hợp với khả năng thanh toán của nền kinh tế. Nhìn chung giá bất động sản đã giảm bình quân từ 10 – 30%, có một số dự án giảm tới 50%, do giá trước đây là giá ảo, nên buộc các doanh nghiệp phải giảm về giá trị thực để tăng thanh khoản, cũng như tiết giảm các chi phí, cấu trúc lại các dự án cho phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ví dụ, tại Hà Nội, chỉ số giá nhà chung cư giảm từ quý I-2013 đến nay, trong đó khu Cầu Giấy trong quý III-2013 đã giảm 27% so với quý I; khu chung cư trung – cao cấp giảm 15%. Các quận Thanh Xuân, Hà Đông… đều giảm từ 12 – 21%. Đặc biệt tại dự án Nam An Khánh đã giảm tới 50% so với năm 2010.

Giao dịch bất động sản theo chiều hướng ngày càng tăng về cuối năm, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, nhà chung cư có vị trí thuận lợi. Theo thống kê thì giao dịch 2 quý cuối năm 2013 đã gấp 2 lần 2 quý đầu năm.

Theo báo cáo của 17 doanh nghiệp và 5 sàn giao dịch bất động sản cho thấy, tính đến hết tháng 11/2013, tại Hà Nội đã có trên 4.000 giao dịch thành công, trong hai tháng 10 và 11 có 1.400 giao dịch thành công. Dự báo quý IV-2013 sẽ có trên 2.000 giao dịch, trong khi quý I-2013 chỉ có trên 556 giao dịch thành công, quý II có 774 giao dịch, ông Dũng cho hay.

Các phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có vị trí phù hợp tại Hà Nội và Tp.HCM đang thiếu nhiều so với nhu cầu của người dân. Giao dịch bất động sản Tp.HCM thành công trong quý III – IV/2013 đã gấp 4 lần so với quý I – II. Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm mạnh mặc dù nguồn cung nhà ở được tiếp tục bổ sung.

Hết tháng 11/2013, tồn kho bất động sản còn 96.805 tỷ, giảm hơn 24% so với cuối quý I. Trong đó, Hà Nội giảm trên 20% còn Tp.HCM giảm trên 30%.

"Như vậy, những khó khăn của thị trường bất động sản đã từng bước được tháo gỡ", Bộ trưởng Dũng nói.

Về gói 30.000 tỷ hỗ trợ nhà ở, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn và là kinh nghiệm của nhiều nước chứ không riêng của Việt Nam. Mục tiêu của gói này là nhà nước cùng góp phần vào hỗ trợ nhà ở cho người dân chứ không phải nhằm mục tiêu giải cứu thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Dũng, nếu việc thực hiện gói hỗ trợ này tốt sẽ góp phần tạo điều kiện hỗ trợ cho thị trường bất động sản và các ngành khác có liên quan.

Lý giải nguyên nhân giải ngân gói 30.000 tỷ đồng bị chậm so với mục tiêu, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết vì nguồn cung nhà ở xã hội vẫn hạn chế và thủ tục yêu cầu chặt chẽ, sự vào cuộc của các cấp chính quyền chưa hiệu quả.

Để thị trường bất động sản chuyển biến tích cực, ngoài những giải pháp đang triển khai, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tích cực vào cuộc kiểm tra, giám sát việc phát triển đô thị phải theo quy hoạch và có kế hoạch đã được Chính phủ quy định; thành lập các ban quản lý phát triển đô thị.

Ngoài ra, ông Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc phát triển dự án, chuyển đổi công năng nhà ở… để đẩy nhanh quá trình giải ngân gói 30.000 tỷ.