Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2022 của Batdongsan.com.vn, trong 6 tháng đầu năm 2022 thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục sụt giảm về lượt quan tâm tìm kiếm so với cùng kỳ 2021. Đất nền dự án là loại hình có lượt tìm kiếm giảm mạnh nhất với 16%. Nhà riêng và chung cư cũng ghi nhận mức giảm lần lượt 9% và 3%. Loại hình nhà phố là điểm sáng duy nhất đi ngược thị trường khi nhu cầu tìm kiếm ghi nhận mức tăng 8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do đây là loại hình liên quan nhiều đến nhu cầu mua để cho thuê vì thị trường cho thuê đang tiếp tục phục hồi rất tích cực. Cụ thể, trong khi nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn thị trường giảm 5% thì nhu cầu tìm thuê tăng 22% so với quý 1/2021.