Giá căn hộ không dễ giảm

Việc giảm giá 12% đối với khu căn hộ Rừng Cọ của Vihajico được đánh giá là quyết định rất táo bạo.

Trái với sự mong đợi từ người mua về một đợt giảm giá căn hộ trên diện rộng sau khi Vihajico phát pháo hiệu chiết khấu 12% đối với khu căn hộ Rừng Cọ vào tháng 4 vừa qua, hầu như chưa có chủ đầu tư nào tại Hà Nội công khai giảm giá bán. Hiện tượng này khác hẳn với tình hình ở TP.HCM cách đây vài năm khi Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố giảm giá tới 40% ở hai dự án, dẫn đến cuộc đua chiết khấu giá căn hộ để giành khách hàng.

Động thái đáng chú ý nhất sau khi Vihajico chiết khấu giá căn hộ là Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long “tặng” khách mua căn hộ Usilk City 18-35 m2 trung tâm thương mại, nếu khách hàng đồng ý đóng hết tiền mua căn hộ ngay lập tức. Mặc dù đây là hình thức giảm giá căn hộ gián tiếp, nhưng khác với Vihajico, Sông Đà Thăng Long đã bán hết căn hộ Usilk và cần tiền để thanh toán nợ ngân hàng, nên mới “khuyến mãi” cho một nhóm khách hàng nhằm thu tiền ngay, chứ không phải chiết khấu để bán thêm căn hộ.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty Tư vấn bất động sản Cen Group đánh giá, quyết định giảm giá của Vihajico rất táo bạo, bởi đây là điều mà các chủ đầu tư khác ở Hà Nội không dễ làm được. Trên thực tế, những dự án nào đã thiết lập giá và tung hàng ra bán thì chủ đầu tư sẽ không giảm giá, dù không bán tiếp được hàng, vì nếu tuyên bố giảm thì sẽ buộc phải giảm giá cho người đã mua.

Ở một khía cạnh khác, nhìn trên bản vẽ thì nguồn cung căn hộ ở Hà Nội có vẻ rất nhiều, nhưng trên thực tế, nguồn cung rơi vào một số ít “đại gia” bất động sản như Vincom, Nam Cường, Sông Đà Thăng Long hay HUD và nếu những “đại gia” này không giảm giá thì các chủ đầu tư khác cũng không vội giảm. Vì thế, các chủ đầu tư thường lựa chọn cách giảm giá gián tiếp như giãn tiến độ đóng tiền, chiết khấu cho nhóm khách hàng hoặc khách mua nhiều căn hộ, hoặc hỗ trợ lãi suất, chứ không giảm trực tiếp trên hợp đồng như Vihajico.

Còn theo ông Bùi Tiến Hùng, Phó tổng giám đốc Vihajico, không đơn thuần cứ nói giảm giá căn hộ là giảm được ngay. Để giảm được giá bán căn hộ Rừng Cọ, chủ đầu tư đã phải cân nhắc rất kỹ, bởi vì chi phí đầu tư cho một dự án căn hộ trong khu đô thị sinh thái cao hơn so với xây dựng chung cư thông thường.

Theo ông Hùng, với cách thiết kế, chất lượng xây dựng như Rừng Cọ, thì việc đưa ra mức giá từ 18 triệu đồng/m2 là sự cố gắng rất lớn của chủ đầu tư. Trên thị trường Hà Nội hiện nay, khó có thể tìm được dự án căn hộ nào đang xây dựng có giá bán dưới 20 triệu đồng/m2. Căn hộ tầm trung như The Pride, Lê Văn Lương Residentials ở quận Hà Đông cũng đều có giá 22-24 triệu đồng/m2, còn các căn hộ cao cấp như Madarin Garden, Thăng Long Number One ở khu vực Mỹ Đình đều có giá từ 40 đến 50 triệu đồng/m2. Thậm chí, căn hộ ở Linh Đàm hay Mỹ Đình, dù đã được đưa vào sử dụng 5-7 năm nay, nhưng giá vẫn cao ngất ngưởng, từ 35-40 triệu đồng/m2. Nếu so sánh, tìm hiểu kỹ về thiết kế, chất lượng thi công, quy mô tổng thể dự án, thì mới có thể lý giải được tại sao có căn hộ chỉ 15 triệu đồng/m2 và tại sao có căn hộ giá 30 triệu đồng/m2.

Ông Nguyễn Văn Kha, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển nhà Từ Liêm cho rằng, giá bán căn hộ ở Hà Nội cao là do chi phí đất đai và đền bù, giải phóng mặt bằng tăng rất mạnh trong thời gian gần đây. Nhưng quan trọng hơn, thời gian từ lúc làm thủ tục dự án đến lúc xây dựng xong căn hộ cũng phải mất 5-7 năm. Vì thế, thoạt nhìn, cứ tưởng với mức giá hiện nay thì các chủ đầu tư lãi lớn, nhưng nếu chia đều lợi nhuận cho các năm thì lãi cũng không cao. Đó là chưa kể đến việc nhiều chủ đầu tư thiếu vốn, buộc phải “bán lúa non” căn hộ bằng hình thức góp vốn với giá thấp, nên buộc phải bán những sản phẩm còn lại với giá cao để bù lại.

Người mua nhà mong muốn giá nhà được giảm nhiều là lẽ đương nhiên, nhưng các chủ đầu tư cũng phải tính toán kỹ lưỡng trong bối cảnh thị trường như hiện nay. Thật sự, giảm giá tiếp hay không là bài toán khó đối với rất nhiều chủ đầu tư.

