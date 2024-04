Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, giá chung cư Hà Nội tăng nóng thời gian vừa qua chỉ phản ánh quan hệ cung – cầu, chưa thể quy kết là "ngáo giá" khi một bộ phận khách hàng sẵn sàng mua với mức giá đó.

Chung Cư Hà Nội Có Đang "Ngáo Giá"?

Giá chung cư Hà Nội liên tiếp tăng trong hơn 1 năm qua trước bối cảnh nguồn cung trên thị trường khan hiếm trong khi nhu cầu vẫn tiếp tục tăng mạnh. Chung cư giá rẻ Hà Nội gần như mất hút trên thị trường. Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, mặt bằng giá trung bình của một căn hộ chung cư điển hình tại Hà Nội hiện đang được rao bán ở mức 3,2 tỷ đồng/căn, giá trung bình khoảng 45 triệu đồng/m2, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Mức độ quan tâm và tốc độ tăng giá sẽ có sự khác biệt theo từng khu vực.

Những năm trước đây, giá chung cư Hà Nội thường đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ với biên độ 4-5%/năm ở những dự án mới, và thường đến từ việc tăng giá ở giai đoạn hoàn thiện so với giai đoạn mới mở bán, sau đó giá ổn định. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, nhiều dự án chung cư tại Hà Nội ghi nhận biến động giá thứ cấp tăng mạnh, có những dự án tăng 15-20% chỉ sau vài tháng.

Đơn cử, căn hộ 60m2 trong dự án Vinhome Smart City thuộc phân khu S, thời điểm cuối năm 2022 có giá khoảng 2,5 tỷ đồng, đến cuối năm 2023, giá tăng lên 2,9-3 tỷ đồng/căn, và vẫn chưa dừng lại. Đầu năm 2022, giá căn hộ diện tích tầm trung ở Hanoi Center Point khoảng 3,2 tỷ đồng/căn, đến cuối năm 2023, đầu năm nay đã tăng lên 3,8-4,1 tỷ đồng/căn. Hay tại dự án Anland Premium, căn hộ 66m2 tại đây có giá khoảng 2,3 tỷ đồng/căn vào năm 2022, đến giữa năm 2023 tăng lên 2,7-2,9 tỷ đồng, và gần đây được bán với giá 3,1-3,3 tỷ đồng. Được biết, giá mở bán giai đoạn 1 của dự án này vào cuối năm 2018 chỉ từ 24 triệu/m2, hiện đã lên 50 triệu đồng/m2, tăng hơn 2 lần. Việc tìm được một căn chung cư giá 2 tỷ tại Hà Nội hiện cũng rất khó khăn, còn chung cư giá 1 tỷ ở Hà Nội gần như rất hiếm, nếu có thì cần kiểm tra kỹ tính pháp lý hoặc chất lượng căn hộ.

Xu hướng tăng giá chung cư Hà Nội vẫn tiếp diễn trong cả năm 2023, chỉ một khoảng thời gian ngắn chững lại rồi tăng tiếp. Diễn biến này khiến không ít người "ngỡ ngàng", thậm chí đặt nghi vấn, liệu có hay không việc chung cư Hà Nội bị thổi giá hay đang "ngáo giá"?

Nhận định về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, khi một bộ phận khách hàng vẫn sẵn sàng mua với mức giá đó thì giá tăng vẫn chỉ phản ánh quan hệ cung – cầu, chưa thể quy kết là "ngáo giá".

Hơn nữa, theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm kiếm chung cư Hà Nội vẫn đang tiếp tục tăng, đặc biệt từ năm 2023 và đạt đỉnh vào tháng 8/2023. Sau đó, lượng người bán ra chung cư rất lớn khiến lượng cầu giảm mạnh.

Nhu cầu tìm mua chung cư vẫn rất lớn. Nguồn: dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn

"Tuy nhiên, một hiện tượng rất thú vị xảy ra vào tháng 12/2023, cả Hà Nội và TPHCM lượng tìm kiếm tăng rất mạnh. Đến tháng 2/2024 đã gần như quay về đỉnh của tháng 8/2023. Ở Hà Nội, cầu đang lớn hơn cung 5%. Cung chưa đủ đáp ứng cầu, điều đó giải thích vì sao giá tăng mạnh như vậy", ông Quốc Anh cho biết.

tỷ suất lợi nhuận đầu tư chung cư 9 năm qua (2015 – 2023), đầu tư chung cư tỷ suất lợi nhuận 203%, đất nền có tỷ suất lợi nhuận 166%, chứng khoán (203%), và vàng (195%).



Giá Chung Cư Hà Nội Vẫn Sẽ Tăng Tiếp?

Ông Nguyễn Quốc Anh dự báo, giá chung cư Hà Nội nói riêng, giá nhà chung cư cả nước nói chung vẫn sẽ tăng trong thời gian tới vì đây là dòng sản phẩm hướng tới nhu cầu ở thực, vốn đang là điểm sáng của thị trường. Nguyên nhân đẩy mặt bằng giá chung cư tăng cao chủ yếu vẫn do thực trạng khan hiếm nguồn cung, trong khi tốc độ đô thị hóa vẫn tăng cao và nhu cầu sở hữu nhà ở của người lao động còn lớn. Theo đó, tốc độ đô thị hóa tại Hà Nội hiện mới khoảng 51%, và mỗi năm thành phố cần khoảng 70.000 căn hộ để ở cho người lao động. Trong khi đó, nhiều năm qua, nguồn cung sản phẩm nhà ở đưa ra thị trường chiếm tỷ lệ quá thấp so với con số nguồn cầu 70.000. Do đó, nhiều khả năng thị trường chung cư Hà Nội trong năm 2024 vẫn tiếp tục khan hiếm trong bối cảnh lực cầu vẫn gia tăng không ngừng khiến và đẩy giá nhà chung cư lên cao, liên tục thiết lập mặt bằng mới.

Dù dự báo giá chung cư còn tăng tiếp, nhưng bằng sự quan sát thị trường chung cư trong khoảng 3 năm gần đây, ông Quốc Anh cho rằng giai đoạn sắp tới nhà đầu tư cần để ý thị trường khi mà lượng cầu đang dần tiệm cận "điểm kháng cự" của thị trường. Theo đó, trường hợp lượng cầu vượt đỉnh tìm kiếm tháng 8/2023 thì mặt bằng giá sẽ tiếp tục tăng.

Tại Hội nghị bất động sản Việt Nam (VRES) hồi cuối năm 2023, ông Quốc Anh cũng từng dự báo "điểm đảo chiều" của thị trường có thể diễn ra vào quý 2 hoặc quý 3/2024. Sau điểm đảo chiều, thị trường có thể sẽ trải qua 4 giai đoạn sau:

– Thăm dò: đây là thời điểm thị trường bắt đầu kiểm chứng sự phục hồi khi các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực là nhà riêng và chung cư dẫn sóng. Đây cũng là chỉ báo thị trường "chớm quay lại". Dự kiến giai đoạn thăm dò có thể bắt đầu vào 3 hoặc quý 4/2024.

– Củng cố: giai đoạn này có thể diễn ra vào đầu năm 2025, khi các loại hình luật được đưa vào thực tiễn, trở thành chất xúc tác đẩy nhanh quá trình phục hồi khi giải quyết sự ách tắc trên thị trường và khơi thông dòng tiền trong ngân hàng. Dự báo giai đoạn này có thể rơi vào quý 4/2024 hoặc quý 1/2025.

Sau hai giai đoạn trên thị trường bất động sản sẽ "Khởi sắc" và "Phát triển".

Hải Âu

