“Giá Chung Cư Hà Nội Sẽ Tiếp Tục Tăng Ít Nhất 10% Năm 2024”

Đó là nhận định của bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam tại hội thảo “Nhận diện điểm sáng kinh doanh và đầu tư năm 2024” do Cafef tổ chức. Cũng theo bà Dung, bất động sản nhà ở sẽ tiếp tục là kênh đầu tư được lựa chọn nhiều trong năm nay.

Chung Cư Hà Nội Tiếp Nối Đà Tăng Giá

Bà Dung cho biết nguồn cung chung cư Hà Nội mở bán mới năm 2023 đạt mức thấp nhất trong một thập kỷ qua ở cả Hà Nội và TP.HCM. Đáng chú ý là giá sơ cấp của chung cư Hà Nội đang dần đuổi kịp mức giá bán tại TP.HCM. Trong khi giá bán căn hộ TP.HCM có mức trung bình là 62 triệu đồng/m2 thì mức giá trung bình của Hà Nội là 56 triệu đồng/m2.

Trên thị trường thứ cấp, giá bán thứ cấp chung cư Hà Nội tiếp đà tăng mạnh, đạt 6% theo quý và 16% theo năm trong khi giá bán tại TP.HCM tăng nhẹ 1% theo quý nhưng giảm 3% theo năm. Giá bán sơ cấp chung cư Hà Nội và TP.HCM sẽ tiếp tục tăng, do thị trường dự kiến đón nhận thêm nhiều nguồn cung mới ở phân khúc cao cấp.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam

Về triển vọng thị trường, giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết, nguồn cung chung cư Hà Nội dự kiến phục hồi trong năm 2024 và ghi nhận các hoạt động mở bán sôi động. Tỷ lệ hấp thụ duy trì ở mức tốt khi nguồn cầu lớn hơn nguồn cung. Giá chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục tăng ít nhất 10% trong năm 2024.

Nhận định về xu hướng của giới đầu tư trong năm 2024, bà Dung cho biết, với các doanh nghiệp nước ngoài thì bất động sản công nghiệp và bất động sản thương mại vẫn là khẩu vị đầu tư. Với bất động sản nhà ở thì doanh nghiệp nước ngoài cũng đặc biệt quan tâm và có xu hướng liên kết với các doanh nghiệp trong nước để đầu tư.

Với các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, dòng sản phẩm chung cư trung cấp và cao cấp được quan tâm nhiều nhất do thị trường đã biến mất hoàn toàn căn hộ giá rẻ. Các dòng trung cấp tiệm cận cao cấp được hướng tới nhiều nhất do giá bán vẫn còn vừa phải và vẫn còn dư địa tăng giá. Hiện các nhà đầu tư phía Nam đang quan tâm tới chung cư Hà Nội và đưa chung cư Hà Nội vào danh mục đầu tư do mức tăng giá ấn tượng.

Những Tín Hiệu Tích Cực Của Nền Kinh Tế

Cũng tại hội thảo, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho biết nền kinh tế 2024 đang đón nhận những tín hiệu tích cực từ các động lực tăng trưởng. Trong năm 2024-2025, kinh tế Việt Nam sẽ khả quan hơn khi lạm phát nằm trong mục tiêu, tỷ giá ổn định và lãi suất giảm nhẹ. Các doanh nghiệp cũng dễ dàng hơn trong việc huy động vốn, các điểm nghẽn về pháp lý cũng đang dần được tháo gỡ. Niềm tin của người dân, nhà đầu tư với thị trường đã từng bước phục hồi, mặc dù còn chậm.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực trao đổi tại hội thảo

Về khả năng huy động nguồn lực, ông Lực cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội trong năm 2023 cao hơn năm 2020 và 2021, đạt mức tăng 6,2%. Ước tính năm 2023, tổng vốn đầu tư khu vực Nhà nước tăng 14,6%, khu vực ngoài Nhà nước tăng 2,7%, khu vực FDI tăng 5,4%. Đáng chú ý là thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có những tín hiệu tích cực, bắt đầu phục hồi. Số lượng nhà đầu tư mua trái phiếu đang bắt đầu tăng lên. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm trả năm 2023 khoảng 192 nghìn tỉ đồng, chiếm gần 16% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường (đã được cơ cấu lại 62%); nhóm ngành bất động sản chiếm 66% giá trị. Năm 2024, giá trị TPDN đáo hạn khoảng 239.000 tỉ đồng (94.000 tỉ đã được cơ cấu lại nhưng đáo hạn), trong đó, lĩnh vực bất động sản khoảng 1.000.000 tỉ đồng, chiếm 42%.

Ông Lực cho rằng, với diễn biến hiện tại, doanh nghiệp cần cơ cấu lại hoạt động; kiểm soát rủi ro dòng tiền, lãi suất, tỷ giá, nợ đáo hạn, lừa đảo… Các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hiểu, tiếp cận các chương trình, gói hỗ trợ, nhất là các gói hỗ trợ tài khóa, thuế – phí, tín dụng, cơ cấu lại nợ;

Các doanh nghiệp cũng cần đa dạng hóa nguồn vốn, thị trường, đối tác, nguồn cung; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và kinh doanh tuần hoàn và tận dụng cơ hội từ việc nâng cấp quan hệ Việt Nam với Mỹ, Nhật Bản, Úc…

Cũng theo ông Lực, đối với nhà đầu tư, cần biết rõ khẩu vị đầu tư của mình, đa dạng hóa các kênh đầu tư, sử dụng đòn bẩy hợp lý. Trong đầu tư, cần hạn chế tâm lý đám đông và tăng cường tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để tránh các rủi ro không cần thiết.

