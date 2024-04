Giá đất nền có thể sẽ sớm bước vào chu kỳ điều chỉnh tăng từ quý 2 khi thị trường xuất hiện làn sóng săn mua đất nền từ nhóm đầu tư “cá mập”, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, nhận định.

Đà Phục Hồi Đất Nền Đang Nhanh Hơn Dự Báo

Từng là phân khúc chìm sâu trong “ế ẩm” và bị “chê” nhiều nhất trong năm 2023 nhưng đất nền cũng đang là phân khúc ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh cả về giao dịch và giá chỉ trong vài tháng đầu năm 2024.

Dữ liệu nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm đến bất động sản (BĐS) đã nhanh chóng tăng trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn. Cụ thể, lượng tìm mua nhà đất toàn quốc bắt đầu đi lên từ mùng 2 Tết và giữ nhịp tăng khá mạnh, đến mùng 10 Tết đạt mức tăng 124% so với 1 tuần trước Tết.

Ông Đinh Minh Tuấn- Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhận định giá đất nền có thể sẽ tăng sớm hơn dự báo trước đó.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, cho biết so với đầu năm 2023, thị trường BĐS đầu năm nay có những dấu hiệu tích cực hơn rõ rệt. Nhu cầu tìm mua BĐS trên toàn quốc trong tháng 1/2024 tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tin đăng bán cũng tăng 52%. Đáng chú ý, tại Hà Nội và TP.HCM, đất nền và đất dự án có mức độ quan tâm tăng mạnh hơn cả chung cư.

Cụ thể, trong tháng 1/2024, lượng tìm kiếm đất nền tại Hà Nội tăng 110%, đất dự án tăng 77% so với cùng kỳ năm trước, còn chung cư tăng 71%. Ở TP. HCM cũng tương tự, khi nhu cầu tìm kiếm tăng từ 71% – 73% đối với đất nền, đất dự án và chỉ tăng 59% đối với chung cư. Batdongsan.com.vn đánh giá những dữ liệu trên phần nào phản ánh mong muốn sở hữu đất của nhiều người mặc dù thị trường không còn "sốt đất" như đầu năm 2022.

Theo ông Tuấn, khảo sát thực tế từ thị trường của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, trong 3 tháng qua, trừ thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, giao dịch đất nền có sự tăng trưởng rõ nét. Theo thông tin từ nhiều đơn vị môi giới phân khúc này, đã xuất hiện làn sóng săn mua đất nền số lượng lớn từ nhóm nhà đầu tư phía Bắc và cả những nhà đầu tư "tay to" đổ về TP.HCM và các khu vực vùng ven.

Chỉ trong vài tuần qua, nhiều sàn môi giới “chốt deal” thành công hàng chục sản phẩm đất nền tại TP.HCM , Long An, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó Long An đang là địa phương ghi nhận biến động sức mua mạnh nhất và sóng săn đất nền giá rẻ tại đây đang lên khá cao.

Đất Nền Khả Năng Cao Sẽ Tăng Giá Từ Quý 2/2024

Ông Đinh Minh Tuấn nhìn nhận, cuối năm 2023 khi nhận định về khả năng phục hồi của thị trường bất động sản, Batdongsan.com.vn từng dự báo đất nền sẽ là một trong số những phân khúc phục hồi chậm và cần nhiều thời gian để lấy lại thanh khoản so với căn hộ, nhà riêng và nhà mặt phố. Tuy nhiên, khả năng cao là “mùa xuân” của đất nền đang đến sớm hơn những gì mà thị trường từng kỳ vọng.

“Chúng tôi từng đưa ra dự báo đất nền khả năng là phân khúc có sự cải thiện chậm nhất thị trường, sớm nhất phải từ cuối năm 2024 trở đi mới có tín hiệu. Tuy nhiên phân khúc này đã cho thấy sức hấp dẫn của “kênh đầu tư vua” đã trở lại. Trong 3 tháng đầu năm thị trường xuất hiện càng nhiều nhóm đầu tư “cá mập” đi săn đất nền số lượng lớn. Động thái này có thể đẩy chu kỳ tăng giá đất nền đến sớm hơn những dự báo trước đó, có thể là từ quý 2 năm nay” ông Tuấn nhận xét.

Theo ông, hiện nay giá đất nền vẫn đang ổn định, nhưng càng về cuối quý 1, số lượng các nhà đầu tư có sẵn tiền đi gom hàng và đi tìm mua đất nên càng nhiều lên. Khi nhu cầu tăng rõ ràng hơn thì giá sẽ tăng. Nhiều đơn vị môi giới đất nền cũng đã xác nhận là giá đất nền có sự điều chỉnh ngay trong tháng 3 này.

Lý giải cho nhận định trên, ông Đinh Minh Tuấn, cho biết sự hồi phục sớm của thị trường đất nền được thúc đẩy bởi hai yếu tố là sóng đón đầu thay đổi của 3 bộ Luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2025 và sự “bão hòa” của các kênh đầu tư khác.

Cụ thể hơn, theo ông Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ ảnh hưởng đến thị trường đất nền khá nhiều từ năm 2024 trở đi. Quy định siết chặt về phân lô đất nền đang là một điểm nóng, dự báo nguồn cung đất nền phân lô sẽ giảm rất mạnh sau 2025, nhưng nhu cầu về đất nền thì khó mà đi xuống trong dài hạn vì tâm ý người Việt vẫn rất chuộng loại hình này. Khi cung ít cầu nhiều, giá đất nền sẽ diễn biến tăng lên. Nhiều nhà đầu tư muốn nắm bắt xu hướng này mà sẽ bắt đầu đi săn đất nền trước khi luật mới áp dụng.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản hiện không có nhiều sản phẩm để xuống tiền. Phân khúc căn hộ “tắc” dự án mới do pháp lý chưa khơi thông, nhà riêng, nhà phố kém đa dạng, giá bán lại cao. Trong khi đó, đất nền lại là sản phẩm dễ mua, dễ sang tên, có sổ và giữ tài sản bền vững, an toàn, khả năng sinh lợi tốt và quan trọng nhất là hiện tại giá đất nền vẫn đang rất “mềm” so với 2-3 năm trước đó.

Đất nền là loại hình mà bất kỳ thành viên nào của thị trường cũng có thể đầu tư do sự đa dạng về diện tích, mức giá, khu vực. Với các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế, những khu đất ở nơi này vẫn sẽ tăng trưởng bền vững nhờ xu hướng giãn dân và các hệ thống hạ tầng lớn đang dần hình thành.

Tuy nhiên ông Tuấn cũng nhấn mạnh, không phải sản phẩm đất nền nào cũng có thể tăng giá và được thị trường đón nhận. Chỉ những sản phẩm đất nền sở hữu lợi thế về pháp lý sạch, vị trí tốt, gần hạ tầng hay các khu công nghiệp, khai thác được giá trị thương mại mới được người mua săn đón và có thể tăng giá trong tương lai. Dù vậy, đà tăng giá của đất nền sẽ khó có thể mạnh như giai đoạn cao điểm và khó xuất hiện tình trạng tăng giá “sốc” như từng diễn ra ở vài năm trước.

Đông Phong

