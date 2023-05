Giá nhà đất giảm mạnh: Thời cơ mua nhà đã đến?

Các nhà đầu tư đang có tâm lý chờ đợi, nghe ngóng giá giảm và họ không mặn mà tham gia

thị trường lúc này.

Thị trường "đóng băng"

Trong vòng hơn 1 tháng, giá nhiều dự án trên địa bàn Hà Nội đã giảm mạnh đến cả chục triệu đồng/m2, giao dịch gần như đóng băng. Điển hình nhất là các dự án thuộc phía tây Hà Nội như Gleximco, Dương Nội, Văn Khê, Văn Phú, hay các dự án trên quốc lộ 32 như Kim Chung – Di Trạch, Vân Canh (Hoài Đức)…

Thống kê tại các sàn giao dịch bất động sản Hà Nội cho thấy, hiện giá đất nền dự án Kim Chung – Di Trạch đang dẫn đầu về tốc độ lao dốc do trước đây bị đẩy lên quá cao. Đơn cử như những lô liền kề nằm mặt đường 10,5m2 giá chỉ còn khoảng 45 triệu đồng/m2, giảm 7 triệu so với tháng trước. Hiện, một số nhà đầu tư đang muốn bán một số lô đất tại đây với giá từ 42 – 46 triệu đồng/m2, tuy nhiên vẫn không có ai ngó ngàng.

Dạo qua các sàn bất động sản tại trục Lê Văn Lương được biết, thị trường bắt đầu trầm lắng từ khoảng một tháng nay, giao dịch thành công không có. Phân khúc đất nền, nhà xây thô có giá trị khoảng 8-9 tỷ đồng/m2 “đóng băng” hoàn toàn do lượng tiền quá lớn.

Theo lý giải của giới đầu tư, thị trường đang khan hiếm tiền mặt. Trong 1-2 tháng tới là thời điểm các dự án đến giai đoạn bắt buộc phải nộp tiền theo tiến độ nếu không muốn bị chủ đầu tư phạt lãi suất; nhiều khoản vay đến giai đoạn phải đáo hạn ngân hàng nên sức ép rất lớn. Tuy nhiên, giới đầu tư cũng nhận định: Tâm lý buôn bán của người dân là ‘chậm mà chắc’ và không phải cứ xuống giá là họ sẽ đem bán tháo. Hiện tại các nhà đầu tư đang có tâm lý chờ đợi, nghe ngóng giá giảm và họ không mặn tham gia vào thị trường lúc này.

Chờ cơ hội

TS. Lê Xuân Nghĩa – Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính-tiền tệ quốc gia cho rằng, một lý do khiến thị trường trầm lắng kéo dài như hiện nay xuất phát từ việc doanh nghiệp nào cũng “dính” đến bất động sản. Và khi mà chính sách tín dụng thắt chặt, đặc biệt là đối với lĩnh vực bất động sản, thì hàng chục, hàng trăm dự án đã thực sự bất động, nằm ‘đắp chiếu’.

Theo ông Nghĩa, trong các phân khúc bất động sản đang giao dịch thì đất nền hiện chiếm vị trí số 1 và khả năng giữ giá là rất tốt. Trong bối cảnh thị trường đang trầm lắng, một số nhà đầu tư cần tiền do vậy buộc bán rẻ hơn giá thị trường để thu tiền về. Hơn nữa, hầu hết việc giảm giá này đều xảy ra những dự án có mức giá quá cao do những đội ngũ môi giới đẩy lên trong đó có dự án chỉ trong vòng hơn 1 tháng tăng 10-15 triệu đồng/m2. Do vậy, những nhà đầu tư cần hết sức thận trọng khi mua đất những khu vực sốt ảo.

Ở khía cạnh khác, một số ý kiến cho rằng, đây là cơ hội cho người có tiền thực, nhu cầu thực mua nhà bởi sau một thời gian thị trường trầm lắng, bất động sản sẽ dần trở về giá trị thực. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều khẳng định, thời và thế đang ủng hộ người mua nhưng chẳng dại gì mua lúc này vì giá BĐS vẫn ở mức ‘trên trời’.

Theo lý giải, người mua ngày một tỏ ra khôn ngoan vì đồng tiền họ kiếm được quả là khó khăn, phải tích lũy bao nhiêu năm trời mới lo được một khoản để mua nhà, trong khi giới đầu cơ ‘ôm và găm’ hàng nhiều nên mới lo đôn đáo ngược xuôi tìm khách.

Cùng với việc phát triển đô thị tại các tỉnh thành lân cận đang diễn ra rất nhanh, lợi thế về chênh lệch hạ tầng cũng đang dần bị mất đi. Người dân sẽ không phải ùn ùn kéo về đô thị lớn để tìm cơ hội kinh tế mà ngay trên tỉnh nhà cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Trong khi đó các nhà đầu tư vẫn phải tiếp tục đẩy hàng ra thị trường. Đến một lúc nào đó, nhu cầu nội tại một đô thị sẽ bão hòa, cơ hội cho người mua phải là lúc thị trường thực sự ‘bắt đáy’, giá phải xuống thấp hơn nữa bởi vậy chưa nên mua nhà vào thời điểm này.

Chia sẻ về triển vọng thị trường trong nửa cuối năm nay, đại diện nhiều doanh nghiệp bất động sản đều tỏ ra thất vọng, vì không biết liệu thị trường sẽ trượt dốc đến bao giờ, khi mà tín hiệu từ mọi chính sách đều cho thấy, sẽ kiên trì với việc thắt tín dụng nhằm ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát.

(Theo DDDN)