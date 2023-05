Tham gia đầu tư BĐS chưa lâu nhưng đã từng trúng đậm nhờ săn được hàng “ngộp” hồi đầu năm ngoái, anh Việt Anh (Hoàng Xuân Nhị, Tân Phú) đang tích cực liên hệ với nhiều môi giới quen biết trên địa bàn để tìm mua các lô đất giá hời cần cắt lỗ trong thời điểm thị trường nguội lạnh vì dịch bệnh.

Theo nhà đầu tư này, thị trường BĐS vừa đi qua sốt đất không lâu thì lại lâm vào tình hình dịch, lượng khách hàng tham gia giao dịch nhà đất giảm mạnh, điều này khiến không ít người chịu áp lực tài chính, có nhu cầu cần sang nhượng gấp sẽ phải giảm giá để tăng thanh khoản. Thêm vào đó, dịch bệnh đang khiến kinh tế khó khăn sẽ tác động đến sức mua nhiều phân khúc, để tăng lực cầu, giá nhà sẽ có chiều hướng giảm trong ngắn hạn và đây là cơ hội cho nhà đầu tư có tiềm lực tài chính gom được những sản phẩm nhà đất chất lượng với giá hời.

Lập luận của anh Việt Anh không phải là thiếu cơ sở khi thực tế, trong giai đoạn đầu năm 2020 anh đã thành công mua được được lô đất giá hời từ nhà đầu tư lướt sóng mắc cạn, đầu năm nay anh vừa bán ra thành công với mức lời gần 40%.

Tuy nhiên theo những nhà đầu tư lâu năm, việc chờ đợi BĐS giảm giá đại trà vì dịch bệnh là rất khó diễn ra. Ông Nguyễn Hoà, một nhà đầu tư sinh sống tại TP. Thủ Đức với hơn chục năm kinh nghiệm mua bán BĐS cho rằng, cơ hội vẫn có cho những nhà đầu tư nuôi kỳ vọng săn BĐS giảm giá, nhưng đây không phải là hiện tượng phổ biến. Xét chung cả thị trường, giá BĐS sẽ khó giảm chỉ vì sự bùng phát của Covid-19.

“Với những nhà đầu tư đi săn đất nền ở các tỉnh vùng ven, cơ hội để mua được sản phẩm cắt lỗ là rất lớn, tuy nhiên những phân khúc có tính ổn định như căn hộ, nhà phố thì sẽ không dễ ăn. Đặc biệt là ở thị trường TP.HCM, ít có khả năng xảy ra tình trạng bán tháo, cắt lỗ đất nền hay căn hộ dù là sau sốt đất hay dịch bệnh hoành hành”. Theo ông Hoài, nguyên nhân đơn giản là TP.HCM đang khan hiếm quỹ đất và nguồn cung. Nhu cầu nhà ở tại đây lại rất cao, còn dịch bệnh thì chỉ tác động trong ngắn hạn nên rất khó có chuyện giá nhà Sài Gòn sẽ giảm.

Nhìn lại 2 lần bùng dịch trong năm 2020 và cả thời điểm đầu năm vừa rồi đều thấy, giá BĐS vẫn liên tục tăng suốt 3 đợt Covid-19 nên rất khó kéo giảm giá nhà đất dù thị trường đang ảm đạm vì bùng dịch lần thứ 4. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS quý 1/2021 của Batdongsan.com.vn , dù thời điểm đầu năm xảy ra đợt dịch lần 3, giá bán đất nền, nhà phố và căn hộ tại TP.HCM cùng nhiều tỉnh thành lân cận đều có xu hướng tăng mạnh.

Cụ thể, giá đất nền tại nhiều quận/huyện khu Tây, khu Nam và TP. Thủ Đức, TP. HCM có xu hướng tăng từ 15-35%, một số tỉnh thành như Bình Dương, Long An cũng có giá đất nền tăng 10-30%. Tương tự, phân khúc căn hộ tại TP. HCM tiếp tục ghi nhận giá bán tăng 3-4% so với quý 4/2020. Riêng trong tháng 4/2021, giá căn hộ chung cư vẫn tiếp tục đà tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế từ giao dịch thị trường trong thời điểm cuối tháng 5, đầu tháng 6/2021 khi thành phố đang tiến hành giãn cách xã hội, phân khúc căn hộ dù không sôi động nhưng vẫn âm thầm giao dịch và không hề có động thái giảm giá. Thậm chí trong các giao dịch sang nhượng thứ cấp, giá vẫn tăng đều đặn từ 5-7% so với cùng thời điểm năm 2020.

Ông Phan Công Chánh, TGĐ Công ty Phú Vinh nhìn nhận, sự quay lại của Covid-19 đang tác động lớn đến sức mua, lượng tiêu thụ của thị trường. Lượng giao dịch chắc chắn sẽ giảm, thậm chí giảm mạnh do chỉ thị giãn cách xã hội trên toàn thành phố và cả những địa phương lân cận. Nhưng nếu xét về yếu tố giá bán, giá BĐS ít nhiều vẫn sẽ không chịu tác động trong trung hạn.

Theo chuyên gia này phân tích, có nhiều nguyên nhân khiến giá BĐS khó giảm, đầu tiên là yếu tố nguồn cung. Xét về tương quan nguồn cung nhà đất và nhu cầu BĐS, nguồn cung đang suy giảm trong khi nhu cầu vẫn cao. Thị trường BĐS nhìn ở rổ hàng sơ cấp vẫn đang thiếu hụt nguồn cung do chính sách pháp lý khó khăn. Điều này dẫn đến các sản phẩm nhà đất mới được mở bán trong năm 2021 sẽ neo ở vùng giá cao do quy luật cung ít cầu nhiều và hội chứng tăng giá vì khan hiếm. Bên cạnh đó việc lãi suất ngân hàng thấp khiến dòng tiền đầu tư tiếp tục chảy sang các kênh như BĐS, chứng khoán khiến sức mua dù ảnh hưởng nhất thời nhưng dự báo sẽ sớm phục hồi sau dịch.

Ngoài ra, chính sách chống dịch hiệu quả của Chính phủ được kiểm chứng qua 3 lần bùng phát trước đó giúp duy trì tâm lý tích cực cho cả doanh nghiệp và cả người dân. Đợt bùng phát hiện nay tuy diễn biến phức tạp và quy mô lan rộng hơn nhưng sự vào cuộc quyết liệt, khoanh vùng dập dịch nhanh chóng sẽ giúp Việt Nam sớm phục hồi kinh tế. Với các yếu tố cung cầu, tâm lý nắm giữ tài sản và diễn biến phòng chống dịch cho thấy có rất nhiều tín hiệu tích cực và ít khả năng các biến số này kéo giảm giá BĐS năm 2021.

