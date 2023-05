Giá nhà đất và chung cư cùng tịnh tiến trong năm 2022

Bất động sản tăng trưởng liên tục

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đến thời điểm hiện tại, nguồn cung mới ra thị trường chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Trong khi đó, thị trường bất động sản vẫn trên đà tăng trưởng từ quý 2/2021. Tới cuối năm 2021, bất động sản tại nhiều khu vực vẫn tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc về cả lượt tìm kiếm, giá bán lẫn giao dịch.

Như một hệ quả tất yếu của tình trạng mất cân bằng cung – cầu, giá bất động sản được dự báo sẽ bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng mới trong năm 2022. Thực tế, kể cả trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid thì thị trường vẫn ghi nhận mức giá tăng đều ở mọi phân khúc.

Tại hội thảo về giải pháp phục hồi thị trường bất động sản mới đây, ông Nguyễn Văn Đính, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định: "Sang năm 2022, xu hướng giá bất động sản có thể tiếp tục tăng ở mức cao vì nguồn cung yếu do thủ tục đầu tư vẫn chưa được tháo gỡ triệt để và lực cầu đang được duy trì, thậm chí có thể mạnh hơn".

Bên cạnh đó, các chuyên gia DKRA Việt Nam dự đoán các yếu tố như nguy cơ lạm phát, kinh tế phát triển mạnh trở lại sau dịch (GDP năm 2022 dự báo lên đến 6,5 – 7,5%) cũng tạo áp lực tăng giá bất động sản trong năm tới.

Nhiều lý do thúc đẩy bất động sản tăng giá

Tại thị trường Hà Nội, ngay sau khi kết thúc giãn cách, giao dịch bất động sản ghi nhận sức nóng do người dân đổ xô đi tậu nhà đất, chủ yếu tại những khu vực đang hưởng lợi lớn từ quy hoạch.

Theo đó, trong giai đoạn từ quý II/2021, bất chấp qua khoảng thời gian giãn cách vì dịch Covid, thị trường Hà Nội vẫn ghi nhận mức tăng giá nhà liền thổ lên tới 28,2% và căn hộ sơ cấp là 9,3% theo năm, theo thống kê của JLL. Tại khu vực Long Biên, Gia Lâm, giá liền kề, biệt thự có nơi tăng từ 30% – 50%.

Đại diện Đất Xanh Miền Bắc cho biết, tới quý 4/2021, thị trường có tốc độ hấp thụ cực lớn. Cụ thể, nhiều dự án biệt thự, nhà phố tại khu vực Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh nhanh chóng “cháy hàng” trong thời gian ngắn.

Chung cư Hà Nội: “Bước nhảy” về giá

Đi theo đà tăng giá của phân phúc nhà đất, giá chung cư Hà Nội cũng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh do nhu cầu an cư của người dân tăng cao sau đại dịch cùng nhiều yếu tố tác động từ thị trường.

Trong đó, phân khúc căn hộ trong khoảng tài chính từ 2 tỷ đồng sẽ gần như “không còn”. Thị trường sẽ có rất ít sự lựa chọn về nhà ở khi tìm “mỏi mắt” không có căn hộ giá dưới 30 triệu/m2.

Các quận trung tâm như Hai Bà Trưng, Ba Đình chủ yếu tập trung ở phân khúc căn hộ hạng A như Hateco Laroma, Grandeur Palace, Lancaster Luminaire… với giá chào bán trên 70 triệu/m2, hầu như không có dự án mới mở bán trong những năm gần đây. Các quận kế cận gồm Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy cũng không “kém cạnh” khi các dự án đang mở bán đều dao động trong khoảng giá từ 45 – 70 triệu/m2 tùy phân khúc và vị trí.

Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Hoàng Mai là các khu vực cung cấp đa số nguồn cung căn hộ hạng B cho thị trường, mức giá trung bình được ghi nhận từ 35 – 40 triệu/m2. Tại những tòa căn hộ cao cấp do Masterise Home phát triển trong khu đô thị Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park và dự án The Matrix One, giá bán có thể lên tới trên 50 triệu/m2.

Người mua nhà rơi vào thế khó do cung giảm, giá tăng

Tại quận Long Biên, giá chung cư đã tăng từ 15-20% so với cùng kỳ năm 2020 theo quy hoạch Phân khu đô thị sông Hồng và những cây cầu mới. Cụ thể, các căn hộ sơ cấp tại quận này đang được chào bán với giá trung bình từ 30 – 40 triệu/m2, thậm chí lên tới trên 50 triệu/m2 ở các dự án cao cấp như HC Golden City, Vinhomes Symphony.

Trong năm tới, nguồn cung căn hộ tiếp tục xu hướng dịch chuyển ra xa trung tâm với các khu dân cư trọng điểm được quy hoạch mới. Năm 2021, bốn huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh cung cấp ra thị trường tới 30% tổng nguồn cung và dự kiến tăng lên 36% từ năm 2023 trở đi.

Đây cũng là những khu vực hiếm hoi còn “tồn tại” sản phẩm căn hộ với mức giá dưới 30 triệu/m2. Đơn cử có thể kể đến dự án Eurowindow River Park tại Đông Trù (Đông Anh) đang mở bán tòa River với giá chỉ từ 25 triệu/m2, dự án Tecco Diamond thuộc khu đô thị Tứ Hiệp (Thanh Trì) được chào bán giá từ 27 triệu/m2. Dự báo sang năm 2022 sẽ không còn mức giá này, khung giá căn hộ chung cư sẽ tăng lên đáng kể.

Nhận định về phân khúc căn hộ chung cư, bà Dương Thùy Dung – Giám đốc cấp cao CBRE dự báo giá căn hộ sơ cấp tiếp tục đà tăng trong tương lai do chi phí đất tăng, chi phí xây dựng leo thang, nhiều sản phẩm mới ở phân khúc cao hơn, lượng cầu ổn định và nguồn cung tạm thời còn nhiều hạn chế.

Trong bối cảnh này, các chuyên gia nhận định thời điểm hiện tại là cơ hội tốt để mua nhà ở trước “bước nhảy” tăng giá năm mới. Bên cạnh đó, mua nhà cuối năm, người dân ít sự cạnh tranh và nhiều sự lựa chọn hơn, đồng thời hưởng lợi từ nhiều chương trình ưu đãi kích cầu đến từ các chủ đầu tư.