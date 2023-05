Giá Nhà Sẽ Vẫn Còn Tăng Trong Năm Tới?

– Batdongsan.com.vn: Bà có nhận định gì về diễn biến của thị trường BĐS TP.HCM trong 3 tháng vừa qua?

Bà Trang Bùi: Thị trường BĐS TP.HCM quý 3/2022 vừa qua không có nhiều sự cải thiện về cả nguồn cung và thanh khoản. Có thể nhìn thấy rõ nhất là việc tổng nguồn cung căn hộ chào bán mới trong cả quý chỉ khoảng 4.100 căn, giảm đến 54% so với quý 2 trước đó, lượng tiêu thụ căn hộ cũng giảm đến 54%. Thời điểm tháng 7 và tháng 8, thị trường giao dịch rất chậm và chỉ phục hồi phần nào trong tháng 9 nhưng vẫn không đáng kể. Không chỉ riêng căn hộ, ngay cả phân khúc nhà liền thổ vốn rất được ưa chuộng, được xem là kênh trú ẩn của giới đầu tư khi lạm phát gia tăng cũng có một quý giao dịch không mấy khả quan. Nếu so với quý 2/2022, quý 3 vừa rồi cả nguồn cung và thanh khoản đều tăng nhẹ. Tuy nhiên với 450 căn nhà liền thổ được chào bán nhưng tỷ lệ hấp thụ chỉ được 272 căn. Con số này so với các năm trước vẫn rất khiêm tốn.