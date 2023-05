Biến động giá bất động sản Long An 5 năm (2017-2021)

>> Cần thêm thông tin chi tiết về biến động giá, tham khảo CUNG – CẦU trên thị trường TRUY CẬP TẠI ĐÂY

Là một trong những đô thị vệ tinh của TP.HCM nhưng Long An có mặt bằng giá rao bán bất động sản thấp hơn nên đang thu hút được sự quan tâm của người mua, giới đầu tư. Những năm qua, sự phát triển mạnh của hạ tầng, đặc biệt là các khu công nghiệp và quá trình đô thị hóa, giãn dân từ TP.HCM đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của mặt bằng giá nhà đất tại Long An.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong 5 năm qua, giá rao bán bất động sản tại Long An đều diễn biến theo xu hướng tăng, với tốc độ tăng trưởng ổn định và đồng đều ở hầu hết các loại hình gồm chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố, đất nền dự án, biệt thự liền kề… Trong đó, chung cư là loại hình có tốc độ tăng giá nhanh do có mặt bằng thấp hơn hẳn đô thị lân cận là Bình Dương và Đồng Nai. Cụ thể, giá chung cư tại Long An tăng trưởng đều qua các năm với mức tăng trung bình 20%. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá rao bán chung cư Long An sụt giảm khoảng 15% so với 2019 nhưng nhanh chóng hồi phục vào năm 2021. So với mốc giá năm 2017, trong vòng 5 năm qua, giá rao bán căn hộ tại Long An đã tăng gấp 3 lần, hiện đạt mức trung bình khoảng 20 triệu/m2.

Một loại hình bất động sản đáng chú ý khác tại Long An là đất nền dự án cũng ghi nhận mức tăng trưởng bình quân theo năm khoảng 40%. Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, bất chấp tác động của dịch Covid-19, đây là loại hình duy nhất trên thị trường không sụt giảm giá rao bán mà còn tăng 40-60%. Thực tế, đất nền Long An là loại hình nóng nhất tại thị trường này, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong 5 năm qua do giá trung bình vẫn khá hấp dẫn so với Bình Dương, Đồng Nai.

Ngọc Sương

>> Thông tin thị trường bất động sản tỉnh Long An