Biến động giá bất động sản Quảng Nam 5 năm (2017-2021)

Thị trường bất động sản Quảng Nam tập trung chủ yếu ở 3 khu vực chính là Hội An, Điện Bàn và khu Nam Hội An (huyện Duy Xuyên và Thăng Bình). Với các điểm du lịch nổi tiếng như Hội An, Mỹ Sơn, khu vực biển Duy Xuyên, Điện Bàn… thị trường bất động sản Quảng Nam phát triển mạnh loại hình du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong 5 năm qua, 2 loại hình bất động sản ghi nhận mức tăng giá rao bán mạnh nhất tại Quảng Nam là đất nền dự án và biệt thự. Cụ thể, giá đất nền dự án bùng nổ vào năm 2019 với mức tăng gấp 3 lần so với 2017 sau đó đi ngang trong suốt 2 năm 2020-2021. Loại hình biệt thự cũng có giá rao bán năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2017 sau đó sụt giảm khoảng hơn 20% trong năm 2021.

Nhìn chung, so với mốc năm 2017, các loại hình bất động sản tại Quảng Nam đều biến động tăng nhưng không ổn định, đồ thị giá diễn biến theo đường gấp khúc. Trong đó loại hình căn hộ chung cư (chủ yếu là căn hộ trong các khu nghỉ dưỡng) ghi nhận mức độ sụt giảm mạnh trong năm 2020 và bắt đầu hồi phục trong năm 2021. Trong khi đó, giá nhà mặt phố tăng trưởng liên tục qua các năm, riêng năm 2021 giảm nhẹ khoảng hơn 10%.

Ngọc Sương