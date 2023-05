Giá văn phòng cho thuê tại Tp.HCM sẽ còn giảm

Ông Chris Currie cho biết, theo kết quả của cuộc khảo sát mới đây của CBRE, hiện đang có khoảng 25% văn phòng cho thuê tại Tp.HCM bị bỏ trống. Chỉ có 5 thương hiệu gồm Saigon Tower, Diamond Plaza, Sunwa, Saigon Center và Metropolitan là có tỉ lệ thuê hơn 95% và vẫn giữ được giá thuê ổn định. Các chủ đầu tư khác đang buộc phải giảm tiếp giá cho thuê (cuối năm 2010 đã giảm một đợt) khoảng 5% so quý IV/2010. Khó khăn nhất là những nhà đầu tư mới vừa bước chân vào thị trường rất khó tìm khách hàng.

– Cụ thể giá VPCT trong tháng 3/2011 ở mức nào, thưa ông?

Giá cho thuê giữa tháng 3/2011: Văn phòng hạng A 30 – 35 USD/m2, giảm 1% so với quý IV năm 2010; hạng B giá thuê 20 USD/m2, giảm 5%; hạng C dưới 20 USD/m2, giảm 2 – 3%.

– Liệu có yếu tố gì để thị trường VPCT tăng giá trong thời gian tới, thưa ông?

Rất khó. Có hai lý do để chúng tôi rút ra kết luận là trong 1 – 2 năm tới thị trường VPCT vẫn ế ẩm, buộc giảm giá thêm. Thứ nhất là do nguồn cung VPCT rất dồi dào, vượt cầu rất nhiều, đồng thời tiếp tục tăng.

Hiện Tp.HCM đang có khoảng 1,6 triệu m2 sàn VPCT, và như đã nêu là đang bị bỏ trống khoảng 25%. Từ nay đến cuối năm 2011 tại TP sẽ khai trương thêm hơn 1 triệu m2 sàn VPCT nữa, và trong khoảng 3 năm tới sẽ có thêm khoảng 1 triệu m2. Cần nói thêm, năm 2010 tại Tp.HCM chỉ có 250.000 m2 VPCT được thuê. Như vậy, là nguồn cung VPCT hiện nay và thời gian tới là quá lớn so với nhu cầu.

Thứ 2 là do kinh tế đang khó khăn như tình hình lạm phát, DN sản xuất kinh doanh có chiều hướng giảm hoặc chững lại nghe ngóng tình hình.

– Với tình hình VPCT tại Tp.HCM ế ẩm như trên, các chủ đầu tư cần phải chú ý đến điều gì?

Một đồng nghiệp của tôi – ông Nigel Smith – GĐ điều hành Cty CBRE Hong Kong cho rằng để đối phó với tình hình ế âm hiện nay thì DN phải tăng cường tiếp thị, quảng bá, tạo sự khác biệt hình ảnh, uy tín… Các VPCT, căn hộ để bán phải đề cao tính thân thiện môi trường, thân thiện cộng đồng, tính phát triển bền vững, tính nổi bật, tính hiện đại… Ví dụ, ở Hong Kong, có tòa cao ốc cho thuê vì muốn thân thiện cộng đồng nên đã lát vỉa hè miễn phí cho cả khu phố quanh tòa nhà của họ. Ở Hoa Kỳ, những tòa nhà có chứng nhận thân thiện môi trường luôn cho thuê và bán dễ hơn so các tòa nhà chưa có chứng nhận này…

– Ông nghĩ thế nào về nghịch lý trong khi đang có hàng triệu người VN đang rất cần nhà ở, thì, nguồn cung căn hộ cho thuê – bán… lại thừa và ế ẩm?

– Đây là tình hình chung của tất cả các thị trường BĐS mới phát triển. Khoảng 20 năm trước tại Hong Kong cũng xảy ra tình trạng này. Đại đa số quần chúng không mua được nhà vì giá quá cao so với thu nhập. Tại VN hiện nay, giá nhà ở quá cao so khả năng mua của đại đa số quần chúng do nhiều nguyên nhân như giá thành xây dựng cao, chi phí nhiều, giấy tờ hồ sơ chậm… Trong đó có nguyên nhân giá BĐS còn bị các nhà đầu tư, và giới đầu cơ BĐS thao túng giá và đẩy giá lên cao. Một phần khác là do phần lớn BĐS hiện nằm trong tay một bộ phận nhỏ nhà đầu tư hướng sản phẩm của mình vào thị phần cao cấp, lợi nhuận cao, quay vòng vốn nhanh… chứ chưa vào số đông người có thu nhập trung bình.

– Vậy tại VN nói chung, Tp.HCM nói riêng, Nhà nước cần có chính sách gì để đại đa số quần chúng mua được nhà?

Cũng như trên thế giới, để đại đa số tầng lớp bình dân có nhà ở thì nhà nước phải hỗ trợ, có chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với cả bên cung ứng và bên mua. Ví dụ đối với bên cung cấp, nhà nước có thể cấp hoặc cho thuê đất giá rẻ, ưu tiên giải quyết hồ sơ, cho vay vốn lãi suất ưu đãi… Tương tự, đối với bên thuê – mua nhà thì nhà nước cho vay vốn, trả chậm…

– Xin cảm ơn ông.

(Theo DĐDN)