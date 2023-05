Giấc mơ của người thu nhập thấp: Sắp thành hiện thực?

24 năm trừ lương = căn nhà 100m2

Cuối năm 2010, ở Cần Thơ, một khu nhà chung cư quy mô, hiện đại dùng để dành riêng cho cán bộ công nhân viên của một tập đoàn kinh tế lớn đã được khánh thành và đi vào sử dụng. Mô hình thực hiện dự án này tính đến thời điểm này được coi là đầu tiên ở Việt Nam. Để được sở hữu nhà, tính trung bình một công nhân sẽ bị trừ lương trong 24 năm. Nếu nói về thời hạn trả nợ để được có nhà, đó gần như là cả quá trình làm việc của một người. Nhưng, điều đáng nói ở dự án này là người công nhân, những người thu nhập thấp đã được thoả nguyện giấc mơ được sở hữu nhà, việc có nhà để ở đã trở thành sự thật hiện hữu.

30 Tết, một đồng nghiệp của tôi có dịp tác nghiệp tại khu đô thị dành riêng cho cán bộ công nhân viên này. Anh đã bị "choáng" khi tận mắt chứng kiến không gian sống của những người thu nhập thấp. Từ cảm giác "choáng", anh đã ước ao, giá như mô hình này xuất hiện nhiều hơn nữa ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các thành phố khác… để người thu nhập thấp có thể có nhà. Người thu nhập thấp cũng không còn phải chịu cảnh "tủi phận" mỗi khi nghĩ đến việc mua, sở hữu cho riêng mình một căn nhà thực thụ.

Mặc dù không có sẵn những khu nhà dành riêng cho người thu nhập thấp như Cần Thơ, nhưng năm 2010, Hà Nội là một trong những thành phố đầu tiên ban hành các quy định về việc bán, cho thuê, thuê mua, quản lý và sử dụng nhà ở thu nhập thấp và nhà ở xã hội và lần đầu tiên thành phố tổ chức bốc thăm mua nhà ở thu nhập thấp. Đã có 328 căn nhà thu nhập thấp đầu tiên ở Hà Nội chọn được chủ nhân.

Mới đây (10/2), Vinaconex Xuân Mai lại tiếp tục bán nhà thu nhập thấp đợt 2. Đợt mở bán hơn 860 căn nhà dành cho người thu nhập thấp thuộc khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông bắt từ 10/2 – 10/3/2011.

Cùng với những dự án này, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, hiện cả nước còn 9 dự án khác đã khởi công hoặc đang chuẩn bị đầu tư với mục tiêu hoàn thành trong một hai năm tới.

Trong đó, có 5 dự án đã khởi công: Dự án nhà ở thu nhập thấp tại lô N011A và N012-2 tại khu đô thị Sài Đồng, Long Biên do Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 thực hiện với quy mô 16 tầng có 420 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào quý III năm 2012; Dự án nhà ở thu nhập thấp tại N010A và N0120-3 tại khu đô thị Sài Đồng, Long Biên do Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 3 thực hiện xây dựng tòa nhà 16 tầng với 448 căn hộ, dự kiến hoàn thành quý III năm 2012; Dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu tái định cư Kiến Hưng, Hà Đông do Liên danh Vinaconex Xuân Mai và Công ty CP Xây dựng số 21 Vinaconex thực hiện. Dự án có tổng đầu tư 949 tỷ đồng này dự kiến hoàn thành quý II năm 2012; Dự án nhà thu nhập thấp tại Đặng Xá, Gia Lâm đã được Tổng Công ty Viglacera khởi công từ quý III năm 2010 với quy mô 10 tòa nhà có 946 căn hộ, dự kiến hoàn thành quý II năm 2012. Dự án nhà ở thu nhập thấp tại Đại Mỗ, Từ Liêm do Viglacera thực hiện với 124 căn hộ, dự kiến hoàn thành quý I năm 2012.

Dự án khác đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục là Dự án nhà ở thu nhập thấp tại Bắc An Khánh, Hoài Đức (Liên danh Vinaconex – Hadico thực hiện với quy mô từ 2 đến trên 3 vạn dân), dự án nhà ở thu nhập thấp cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ quan Tổng cục Chính trị. 3 dự án tiếp theo đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư gồm dự án tại Thanh Lâm – Đại Thịnh II (Mê Linh, do Tập đoàn phát triển nhà và đô thị thực hiện, quy mô 1.750 căn hộ), dự án tại khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm (Từ Liêm, do Công ty CP Đầu tư và thương mại Thủ đô thực hiện) và dự án tại 10 ô đất khu đô thị mới Sài Đồng, Long Biên (dự định giao Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội làm chủ đầu tư).

Dự kiến khi hoàn thành sẽ có 16.500 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 50.000 người.

Với số lượng căn hộ như trên tung ra thị trường, không ngoa khi nói rằng, năm 2011 là năm mở đầu của chiến dịch thực hiện việc xã hội hóa nhà ở, đảm bảo nhà ở cho người nghèo.

Nhân rộng mô hình nhà tập thể

Quay trở lại với việc mua nhà trừ vào lương của công nhân nói trên. Xét trong bối cảnh hiện tại, khi các dự án nhà ở dành cho người nghèo không nhiều, khi nguồn vốn để các chủ đầu tư tiếp cận cũng không phải là chuyện dễ dàng, việc xây nhà bán cho cán bộ công nhân viên theo kiểu "ép buộc" này có thể coi như điểm sáng cuối đường hầm, có thể là mô hình cho nhiều tập đoàn kinh tế khác học tập.

Một công chức của một tập đoàn kinh tế lớn khác cho biết, tính tổng thu nhập một năm rồi chia đều mỗi tháng cũng có mức thu nhập kha khá, 13 triệu đồng. Với mức thu nhập này, bạn có thể được xếp vào tầng lớp trung lưu nhưng, nếu để mua nhà, lại là chuyện hoàn toàn "viễn tưởng".

Vào những năm 1960-1970, ở Việt Nam cũng xuất hiện các khu nhà chung cư dành riêng cho cán bộ công nhân viên. Những chủ nhân sống trong các khu chung cư này có thể được phân, hay mua đi bán lại. Nhưng, ở thời điểm đó, loại nhà này đã đáp ứng được tối đa nhu cầu có nhà, được sở hữu nhà của người dân. Hiện nay, những khu nhà chung cư được xây dựng từ thập niên 60, 70 của thế kỷ trước nhiều khu đã xuống cấp, hoặc cần cải tạo sửa chữa lại, nhưng tất cả những ngôi nhà này đã hoàn thành tốt vai trò lịch sử của nó. Thời điểm này, khi giá nhà, đất liên tục tăng chóng mặt, thì việc các tập đoàn kinh tế lớn tự xây, bán nhà cho cán bộ công nhân viên của chính tập đoàn mình là việc cần được khuyết khích và nhân rộng.

(Theo VnMedia)