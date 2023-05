Giải pháp nào cho "thảm họa trên bức tranh đô thị" Hà Nội?

Trên địa bàn thành phố hiện có 23 khu chung cư cũ ba đến năm tầng gồm 982 nhà, được xây dựng từ khoảng năm 1960 của thế kỷ trước và các công trình đơn lẻ nằm rải rác do thành phố Hà Nội quản lý. Ngoài ra còn có 173 nhà chung cư do Công ty TNHH MTV Ðầu tư phát triển nhà và đô thị do Bộ Quốc phòng quản lý. Thành phố đã đầu tư kinh phí kiểm định 77 nhà chung cư cũ để xác định các công trình cấp độ D phải tổ chức di dời theo quy định của Luật Nhà ở.