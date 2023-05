Giải pháp nào để tăng cường tín dụng BĐS?

Theo đó, trong bối cảnh dư thừa nguồn cung ở nhiều dự án có cơ cấu sản phẩm chưa phù hợp nhu cầu thị trường, đây được coi là một xu hướng chuyển dịch tích cực.

5 dòng vốn lớn đầu tư vào BĐS

Bà Huyền cho biết, dòng vốn thứ nhất cho thị trường BĐS là vốn vay ngân hàng. Dư nợ tín dụng BĐS tính đến tháng 9 tăng 10,8% so với đầu năm 2014. So với mức tăng trưởng tín dụng trung bình của toàn hệ thống (xấp xỉ 7%), mức tăng này cao hơn nhiều. Tính đến 20/9/2014, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được hơn 3.200 tỷ đồng, so với thời điểm đầu năm, tăng khoảng 3,5 lần.

Thứ hai, dòng vốn đến từ nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng đang tăng trở lại. Nguồn vốn đầu tư FDI vào BĐS tính đến cuối tháng 9/2014 đạt 1,224 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2013, tăng gấp 2,1 lần và chiếm khoảng 11% trong tổng vốn FDI đăng ký 9 tháng đầu năm nay.

Thứ ba, dòng vốn kiều hối cũng đang tăng mạnh với mức bình quân 20%/năm, trong năm 2014, ước tính đạt 12 tỷ USD. Hiện nay, Việt Nam thuộc nhóm nước có kiều hối ổn định và lớn của thế giới. Vì vậy, kiều hối là một dòng vốn tốt đối với thị trường BĐS.

So với 2 năm gần đây, các ngân hàng hiện đã mạnh dạn bơm vốn vào thị trường BĐS hơn

(Ảnh: Hoài Nam)

Thứ tư, dòng vốn đến từ hộ gia đình đầu tư vào BĐS. Theo bà Huyền, khảo sát vào tháng 8/2014 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho thấy, 24% người được hỏi cho biết, đã đầu tư vào BĐS. Điều đó cho thấy, niềm tin thị trường BĐS đã hồi phục và đối với hộ gia đình, thị trường này đã trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn hơn.

Cuối cùng, dòng vốn đến từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp BĐS. Nguồn vốn của doanh nghiệp hình thành từ 3 nguồn chính là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, vay ngân hàng và vốn huy động từ khách hàng.

Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật

Các chuyên gia đánh giá, vì các bất cập trong khung khổ pháp lý về quản lý thị trường BĐS, xác định quyền đối với tài sản, thị trường BĐS trong một thời gian dài phát triển tự phát, không minh bạch, thiếu cân đối, không ổn định, yếu tố đầu cơ lớn và thiếu bền vững.

Tuy nhiên, thị trường BĐS nước ta luôn được đánh giá là tiềm năng bởi thực tế cầu còn lớn, các nguồn lực để phát triển thị trưởng còn nhiều tiềm năng và vẫn chưa được giải phóng.

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Trần Kim Chung nhận định, giải pháp lớn nhất hiện nay là tạo dòng vốn vận hành vào thị trường, đơn cử như ban hành chính sách về hệ thống thế chấp thứ cấp, khuyến khích huy động nguồn kiều hối, ngân hàng tiết kiệm nhà ở và quỹ đầu tư tín thác BĐS.

Đồng tình với quan điểm này, theo ông Phạm Quang Trung, Đại học Kinh tế Quốc dân, cần huy động vốn trong dân cư cho thị trường BĐS và tăng cường năng lực nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS; thúc đẩy sự phát triển cho thị trường trái phiếu BĐS; hoàn thiện cơ chế quản lý và kiểm soát rủi ro đối với nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại cho BĐS; tạo lập và hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc đa dạng hóa sản phẩm tài chính BĐS; xây dựng khung pháp lý cho thị trường tái thế chấp trên cơ sở chuẩn hóa thị trường thế chấp sơ cấp BĐS.

Các chuyên gia cho rằng, để các giải pháp trên sớm trở thành hiện thực, cần tập trung vào việc tiếp tục kiểm tra, rà soát các quy định còn chồng chéo, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy và quản lý thị trường BĐS phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Những việc làm này cần thực hiện ngay, nhằm tạo lập môi trường cho thị trường BĐS phát triển.