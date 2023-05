Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, trong quý 3/2022, giao dịch thị trường BĐS có xu hướng giảm nhiệt, cùng với đó là nguồn cung không mấy cải thiện. Cụ thể, số lượng nhà ở thương mại hoàn thành chỉ có khoảng 4.123 căn, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2021. Lượng dự án đang triển khai xây dựng là khoảng 324.511 căn. Thanh khoản thị trường cũng đang giảm mạnh, quý 3/2022 có khoảng 51.000 giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ thành công, giảm 26% so với trước. Riêng thị trường BĐS TP.HCM chỉ có 2.144 giao dịch thành công, con số thấp hơn rất nhiều so với các năm trước. Đất nền là loại hình ghi nhận tỷ lệ giao dịch thành công giảm 46% so với quý trước.